«Лишь строго выполнял указания начальства»

Мосгорсуд продолжает выносить приговоры бывшему руководству ГСУ СК по Москве. Судья Андрей Расновский приговорил бывшего генерал-майора СК Дениса Никандрова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Никандрову вменялось участие в коррупционной схеме совместно с экс-главой УСБ СК РФ Михаилом Максименко и бывшим руководителем СК по Москве Александром Дрымановым. «Общая сумма взятки, которая была получена при содействии Дмитрия Смычковского, — миллион долларов», — заявлял прокурор Игорь Потапов. Гособвинение ранее, не называя цифр, заявляло, что Никандрову досталась «пятая часть от взятки, которую получили офицеры СК от криминалитета».

Глава Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Всем предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — взятка должностному лицу в особо крупном размере. Обвинение было связано с перестрелкой у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве 15 декабря 2015 года, в которой участвовали люди криминального авторитета Шакро Молодого (недавно осужден), с одной стороны, и отставного полковника КГБ СССР, адвоката Эдуарда Буданцева — с другой. В споре, переросшем в перестрелку, погибли два человека, еще пять пострадали. После этого инцидента под арестом оказался ближайший подручный Шакро Андрей Кочуйков (по прозвищу Итальянец). По версии следствия, высокопоставленные офицеры СКР получили взятки за освобождение Кочуйкова. За взятку они должны были переквалифицировать обвинение Кочуйкову с хулиганства (ст. 213 УК РФ) на более мягкое (ст. 330 УК РФ — самоуправство) и отпустить из-под стражи.

Михаил Максименко своей вины не признал. В апреле Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима: в основу обвинительного заключения во многом легли показания Никандрова. Позднее к 5 годам колонии был приговорен Александр Ламонов, заключивший сделку со следствием, а 31 июля обвинение было предъявлено Александру Дрыманову. Бывший глава ГСУ СК по Москве арестован до 12 сентября, а на его имущество наложен обеспечительный арест.

Первоначально Никандров не признавал свою вину и просил главу СК Александра Бастрыкина забрать у ФСБ расследование дела о взятке. В сентябре 2017 года «Росбалт» сообщил, что Никандров начал сотрудничать со следствием, все признал и дал подробные показания против своих бывших начальников — Максименко и Дрыманова.

10 августа прокурор Игорь Потапов просил для Никандрова 5,5 лет колонии и штраф в 65 млн рублей, а также просил лишить его звания. Суд лишил обвиняемого звания генерал-майора юстиции и назначил ему срок, который запрашивало обвинение. Штраф суд не назначил.

Дело Никандрова рассматривалось в особом порядке и в закрытом режиме — без допроса свидетелей и рассмотрения доказательств. Поэтому судья Расновский на последнем заседании не стал зачитывать мотивировочную часть приговора: там содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Оглашение приговора прошло открыто и с большим количеством камер и журналистов. 39-летний Денис Никандров выглядел бодрым и выслушал приговор довольно спокойно. Журналисты пытались задавать ему вопросы через головы приставов: например, о том, как досудебное соглашение, которое Никандров заключил со следствием, повлияло на арест Дрыманова, но Никандров только слабо улыбался и не реагировал на вопросы.

— Мы были удивлены строгостью приговора и будем обжаловать — после того как ознакомимся с мотивировочной частью, — сказал «Новой» адвокат Никандрова Павел Черняк. По словам адвоката, досудебное соглашение Никандрова «никак не повлияло на судьбу Дрыманова».

— Вся вина Никандрова лишь в том, что он строго выполнял указания своего начальства, — заключил адвокат.