Лайма под перекрестным огнем

Заявление Лаймы Вайкуле о том, что она не будет выступать в Крыму ни за какие деньги, спровоцировало бурю эмоций. Помимо обычной в таких случаях травли в соцсетях, была и более серьезная реакция. «Россия-1» посвятила этой теме часовой эфир. В МВД поступила просьба проверить концертную деятельность Вайкуле. Отметился очередным хамским заявлением депутат Милонов. О том, что думают и говорят об этом на родине певицы, рассказывает Вадим Радионов, заместитель главного редактора радио Baltkom, Рига.

«Она сама виновата, нужно думать, что говоришь! Хочешь зарабатывать в России, так и веди себя прилично!», «Крым наш! Чего тут рассуждать?!» Первые же звонки в эфир радиостанции Baltkom дают понять: высказывания самой латвийской российской и самой российской латвийской звезды Лаймы Вайкуле, заявившей, что в Крым она не поедет ни за какие деньги, многим пришлись не по душе не только в России, но и в Латвии.

Скандал возник почти из ничего. На пресс-конференции в Одессе Вайкуле сказала, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Лайма — гражданка Латвии, страны ЕС, а ЕС не признает статус Крыма и считает незаконным посещение полуострова гражданами своих стран. И значит, путь туда Вайкуле закрыт так и так. Без специальных усилий с ее стороны.

Другое дело — реакция на ее высказывание. В двухмиллионной Латвии около 40% населения — русскоязычные. Для многих из них «Крым наш», то есть российский, да и сама Лайма — наша, так же, как и Крым, — российская. Точных замеров никто не проводил, но значительная часть русскоязычных жителей Латвии воспринимает мир через призму российских СМИ. Когда стало понятно, что заявление Лаймы в России расценено негативно, Лайма из «нашей», российской, сразу стала чужой, то есть латышской. «Прогнулась под националистов», — написал один из пользователей в комментарии под выложенной в Facebook записью программы.

Отношение к России в Латвии специфическое. Я бы назвал его черно-белым. Так, латыши воспринимают восточного соседа в основном в черном цвете. Официально считается, что республика была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Часть латышей боится, что путинская Россия попытается повторить то, что сделал СССР. Почти в каждой латышской семье есть родственники, которых по приказу Сталина депортировали в Сибирь.

После присоединения к РФ Крыма и войны в Донбассе эти страхи обострились, а латвийские политики быстро приспособили их под свои нужды. Целый ряд латышских националистических партий могут сказать спасибо президенту Путину — благодаря его действиям растут их рейтинги.

А среди местных русских распространены идеализированные представления о России как о новой сверхдержаве, супергосударстве во главе с непогрешимым президентом-суперменом. «Как же я завидую россиянам, что у них такой президент, как Путин», — сказала как-то в нашем эфире слушательница.

«Запад загибается, Россия процветает», — восторгался другой слушатель. Когда я спросил, когда он был в России последний раз, он ответил: «В 1993 году».

О ситуации в России они узнают из российских каналов.

У местных русских обида на латышских политиков. После развала СССР многие чувствуют себя отвергнутыми латышской элитой. Путин на их фоне выглядит симпатичнее: «Он за русский народ, значит, и о нас не забудет».

Есть c обеих сторон люди, которые придерживаются более критичных взглядов, но в эфирах и соцсетях они почти незаметны. Публикуя анонс очередного интервью в фейсбуке я вижу, как пользователи возмущаются: «Зачем вы пригласили этого либерала?» Или: «Почему вы тащите в эфир этого прокремлевского ватника?» Формулировки примерно одинаковые и у тех, и у других. Большинство воспринимает происходящее без нюансов — однозначно против или же однозначно за. Вайкуле оказалась жертвой этого черно-белого восприятия.

Она попала в двойной капкан — латышские СМИ и общественность ее тоже не поддержали.

«Плясала в России — вот и получай за это», — реакция была примерно такой.

Сама Лайма, чья карьера капитализируется, главным образом, в России, пытается оставаться латвийской певицей несмотря ни на что. После ухода из Юрмалы конкурса молодых исполнителей «Новая волна» она организовала свой фестиваль «Лайма. Рандеву», вернув к балтийскому берегу многих российских звезд и тысячи туристов. Уход «Новой волны» был спровоцирован решением главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, который запретил въезд в страну российским поп-исполнителям Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии. Ринкевич обосновал это тем, что они активнее других поддерживали присоединение Крыма к России. Организатор «Волны» Игорь Крутой возмутился, потребовал отмены решения и публичных извинений, Ринкевич делать это не стал, и «Волна» схлынула из Латвии.

Лайма Вайкуле и Игорь Крутой. Фото: РИА Новости

Решение Ринкевича действительно получилось каким-то невнятным, толком его объяснить не могла даже тогдашний премьер-министр Лаймдота Страуюма. Я спрашивал ее в эфире:

— Почему Валерии запретили въезд? Чем она угрожает нашей стране? — Ну, мне сказали, что у нее был клип на фоне Кремля, — ответила, слегка растерявшись, премьер-министр.

Как бы там ни было, а после ухода «Новой волны» Юрмала лишилась многих туристов, в основном богатых и знаменитых, и, как следствие, вливаний в бюджет. Вайкуле смогла частично это компенсировать своим мероприятием. Этим летом в ее фестивале в Юрмале приняли участие около 50 российских звезд. Туристические компании зафиксировали рост российских туристов.

Недавно мы с коллегами обсуждали парадоксальную ситуацию, которая возникла в странах Балтии после обретения независимости. Жители Латвии, Литвы и Эстонии практически ничего не знают о том, что происходит друг у друга. Хотя расстояние от Риги до Вильнюса, например, не превышает 300 км. Балтийское единство — красивый образ, но к реальности он отношения почти не имеет.

Если спросить у рядового жителя Латвии, кто премьер-министр Литвы, вряд ли он сможет назвать его имя.

Не уверен, что эстонцы вспомнят, как зовут латвийского президента.

Зато жители всех трех республик прекрасно осведомлены о том, что происходит в России. Несколько месяцев назад мы запустили программу «Абонент доступен» — интервью по скайпу со звездами. А поскольку вещаем по-русски, большинство этих звезд российские. Проект успешный, он не только понравился в Риге, но даже попал в топы русского Яндекса. Наряду с новостями о Вайкуле. Хотим мы того или нет, а успех в Латвии связан с успехом в России. И неуспех тоже. История с Лаймой, которая оказалась под перекрестным огнем — еще одно тому грустное подтверждение.