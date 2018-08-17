Скандал вокруг танкера «Механик Погодин», который уже шесть дней не может покинуть порт Херсона, развивается при участии самых разных органов украинской власти и даже группы анонимов.

Напомним, что первоначально вопросы к судну возникли из-за того, что его владелец якобы фигурировал в украинских санкционных списках. Однако, как выяснилось, реальный владелец танкера «Механик Погодин» — компания «В.Ф.Танкер», которая никогда не фигурировала ни в каких санкционных списках. Можно предположить, что эта путаница стала очевидной достаточно быстро, но

украинские власти, вместо того, чтобы просто признать ошибку, стали задним числом искать обоснования своим действиям.

Так, популярной была версия, что в санкционные списки попал не судовладелец, а сам танкер, якобы за то, что заходил в порты Крыма. Но проверить эти данные не составляет труда. Быстро выяснилось, что с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» ни разу не посещал гавани полуострова, и, более того, даже члены экипажа не принимали участия в крымских рейсах.

На следующем этапе борьбы основную активность развернули силы гражданского общества. В частности, председатель Федерации морских профсоюзов Украины Слюсаревский написал письмо на имя главы Службы транспортной безопасности Украины. В распоряжении профсоюзных лидеров оказалась некая информация о том, что на борту «Механика Погодина» грубо нарушаются требования противопожарной безопасности и неудовлетворительно работает система спасения на море. В связи с этим Слюсарь настоятельно рекомендует компетентным сотрудникам «принять меры», то есть, очевидно, взойти на борт.

Ближе всего к реализации этого плана (физически, но не юридически) оказались сотрудники Государственной экологической инспекции. Группа крепких мужчин в количество примерно 10 человек пыталась взойти на борт, но так и не смогла найти для этого правовых оснований. Команда корабля и капитан сочли, что неких данных о том, что «Михаил Погодин» якобы проводит сбросы неких веществ, из-за чего в прилегающей акватории изменился состав воды, недостаточно для обоснования визита непрошеных гостей.

В целом, несмотря на почти недельную блокаду, экипаж чувствует себя нормально и в помощи (кроме правовой) не нуждается. Опасения вызывают только риски силового захвата судна, которые в контексте появления все новых «сигналов» из разных источников выглядят все более реальными.

Отдел экономики