Сим-карта со встроенным ФСБ

Минкомсвязи заглянуло в телефоны россиян и ужаснулось: оказывается, мы используем небезопасные сим-карты. Небезопасность заключается в том, что идентификация пользователей сим-карты сейчас происходит с использованием шифрования, которое не сертифицировано ФСБ. В теории это может означать, что иностранные производители сим-карт однажды сольют данные российских граждан иностранным разведкам. До 2018 года мы с этой угрозой как-то жили, но дальше подобный хаос продолжаться никак не может. Сливать данные граждан можно только в пользу отечественных специалистов. Данные — наши.

Проект приказа о патриотических симках, опубликованный Минкомсвязи, можно было бы считать примером искренней борьбы за величие Родины в рамках «пакета Яровой», если бы не предполагаемая стоимость новеллы. Сейчас на территории России обслуживается 260 млн сим-карт, и по самым скромным подсчетам, внедрение стандарта шифрования, комфортного для ФСБ, потребует 5 млрд рублей. Дело не только в самих сим-картах, но и в оборудовании на стороне провайдеров, которое будет с ними работать.

Несложно догадаться, из чьих карманов эта сумма будет вынута и кому она пойдет. С расходами на патриотизм и импортозамещение всегда одно и то же.

Кстати, в Минкомсвязи считают, что сим-карты со встроенным ФСБ точно будут надежными только при условии, если их придется менять каждые 15 месяцев. Иначе снова иностранные разведки, угроза национальной безопасности. Да, сомневаются чиновники, пользователям это как-то выходит боком, но чего не сделаешь ради Родины. Вы не горите желанием подчиняться идиотским распоряжениям, и ваша старая бессрочная сим-карта вас устраивала? А это потому, что вы не патриот.

При этом сами авторы проекта, кажется, понимают, что их инициатива абсурдна. В частности, постоянно подчеркивается, что менять уже выданные сим-карты не потребуется. И это очень странно: отечественные данные в опасности, а Минкомсвязи предлагает потратить миллиарды, а старые карты без ФСБ оставить в обороте. Может быть, дело совсем не в опасности, а как раз в миллиардах? Не трудно понять, к чему приведет ситуация, при которой на руках у граждан есть два вида сим-карт, один из которых нужно принудительно менять каждые 15 месяцев. Все будут пользоваться старыми, расцветет и без того существующий рынок «левых симок», а вот средства будут освоены. Граждан, разумеется, не спросили, когда придумывали все эти хлопоты.

Отдельный анекдот заключается в том, что вторжение патриотических симок случилось у нас именно в тот момент, когда весь мир отказывается от сим-карт как таковых.

Технология, позволяющая идентифицировать телефон в сети через физический чип, существует с конца прошлого века и в современных условиях вполне может быть заменена электронным идентификатором. Крупнейшие производители телефонов, включая Apple и Samsung, готовятся представить стандарт «электронной сим-карты» к 2019 году. Скорее всего, чтобы сертифицировать все это у ФСБ, потребуется еще много денег.

Так что если смотреть на ситуацию стратегически, то перед нами настоящая золотая жила или, по крайней мере, законный и многоразовый механизм по «перераспределению сверхдоходов» от телекоммуникационной индустрии и ее клиентов к «сертифицированным подрядчикам». Сначала иностранцы придумывают какую-нибудь технологию, мы ее массово используем, и тут выясняется, что пора сертифицировать. Повторяем нужное количество раз.