Сегодня перед Расстрельным домом (Никольская ул., 23) появилось два стенда.

На одном — информация о самом Растрельном доме: с 1933 по 1949 здесь располагалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Именно здесь был один из основных центров репрессий: с 1936 по 1938 год в этом здании к расстрелу приговорили 31 456 человек.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На втором — портреты жертв. Среди приговорённых к расстрелам: Бабель, Мейерхольд, Тухачевский, Пильняк...

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Инициатива установки стендов принадлежит Алексею Нестеренко, реализовал идею — правозащитный центр «Мемориал». Стенды установили ещё 17 августа.

В настоящий момент Расстрельный домом накрыт строительной сеткой. Ранее стало известно, что нынешний владелец здания бизнесмен Владимир Давиди планирует открыть в Расстрельном Доме бутик элитной парфюмерии в 2019 году.