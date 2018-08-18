Новая газета

Сенцов

97-й день бессрочной голодовки

Сюжеты

Фото дня

«Мемориал» установил стенды с портретами жертв Расстрельного дома, в котором планируется открытие парфюмерного бутика

Общество

Виктория Одиссоновафотокорреспондент

 

Сегодня перед Расстрельным домом (Никольская ул., 23) появилось два стенда.

На одном — информация о самом Растрельном доме: с 1933 по 1949 здесь располагалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Именно здесь был один из основных центров репрессий: с 1936 по 1938 год в этом здании к расстрелу приговорили 31 456 человек.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На втором — портреты жертв. Среди приговорённых к расстрелам: Бабель, Мейерхольд, Тухачевский, Пильняк...

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Инициатива установки стендов принадлежит Алексею Нестеренко, реализовал идею — правозащитный центр «Мемориал». Стенды установили ещё 17 августа.

В настоящий момент Расстрельный домом накрыт строительной сеткой. Ранее стало известно, что нынешний владелец здания бизнесмен Владимир Давиди планирует открыть в Расстрельном Доме бутик элитной парфюмерии в 2019 году.

Теги:
расстрельный дом, репрессии, москва

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera