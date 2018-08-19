Сто дней, которые никого не потрясли

Глава партийной фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт потребовала от канцлера Германии Ангелы Меркель вступиться за Олега Сенцова на встрече с президентом России. Встреча начиналась в резиденции правительства ФРГ в 70 км от Берлина вечером в субботу, 18 августа, когда номер сдавался в печать.

«Меркель должна дать понять, что продолжать удерживать Сенцова в качестве политического заложника неприемлемо. Если его вскоре не отпустят, это приведет к крайне резкому ухудшению отношений между Россией и Европой», — заявила Катрин Геринг-Эккардт.

17 августа официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия надеется на «гуманитарное решение» в ситуации с Олегом Сенцовым. Зайберг не уточнил, будет ли Меркель говорить с Путиным об украинском режиссере.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы государств обсудят Сирию, Украину и санкции. Сама Ангела Меркель сообщала, что это будет рабочая встреча, от которой «не нужно ждать особых результатов».

О надежде на помощь канцлера накануне встречи рассказала двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

«Хочется, чтобы Ангела Меркель поговорила с Путиным о моем брате. Она его знает лучше, чем любой другой политик такого уровня, по крайней мере дольше. Я прошу, чтобы она хотя бы постаралась поискать рычаги, чтобы спасти Олега и других украинских политзаключенных, потому что смерть Сенцова, по сути, будет смертью остатков прав человека в России. Это все очень печально, и это покажет, насколько бессильна Европа и весь мир против одного человека», — сказала Наталья русской службе «Голоса Америки». В последнем письме, добавила Наталья, брат попросил больше не писать ему, что свобода приближается — он в это не верит.

Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. По словам врача колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где режиссер отбывает наказание, у Сенцова в любой момент могут отказать внутренние органы.

Ранее Сенцов передавал через адвоката, что не будет просить Владимира Путина о помиловании. Прошения, которые подали мать Сенцова и крымский епископ Климент, были отклонены. Российские власти утверждают, что помилование возможно, только если об этом попросит сам осужденный. Это неправда: украинская летчица Надежда Савченко и крымские татары Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз были помилованы без формальностей.

Олег Сенцов осужден на 20 лет по обвинению в совершении и подготовке терактов в Крыму, в частности — в поджоге офиса симферопольского отделения «Единой России». Режиссера осудили на основании показаний двух человек, которые пошли на сделку со следствием. Один из них признался, что оговорил Сенцова под пытками. И, кстати, был помилован и обменян.