Собаки ходили по кругу

В доме владельца медиахолдинга «ТРИЭС» Сергея Сусликова, а также в его офисе прошли обыски. Как рассказал он сам на сайте «БК55», правоохранители «вломились» в его загородный дом в 7 утра с тремя собаками, одна из которых, по словам медиамагната, натаскана на поиск наркотиков, другая — ​на оружие и боеприпасы, третья — ​«на что-то еще». «И начинают по кругу: сначала одна собака, потом другая и третья».

Ничего противозаконного — ​из того, что могли бы учуять животные, найдено не было, но в тот же день сотрудники СУ СКР явились в здание, где выпускается ряд печатных и интернет-изданий, общественно-политических и рекламных, принадлежащих Сергею Сусликову и его сыну Егору. «Журналистов в течение нескольких часов не допускали на рабочие места. Была парализована деятельность сайта «БК55» и редакции газеты «Хочу работать», макет которой в этот день мы должны были сдать в типографию».

Как сообщается в пресс-релизе cледственного управления СК России по Омской области, уголовное дело возбуждено в отношении владельца компании «Компаньон-РА» Егора Сусликова. Ему вменяется недоплата в бюджет в период с 2015 по 2017 год более 28 млн рублей налога на добавленную стоимость. При этом, отмечает Сусликов-старший, Егор «плательщиком по НДС не является» и «претензий со стороны налоговых органов к нему нет».

Сергей Сусликов расценивает действия правоохранителей как «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» (ст. 144 УК РФ). «Такого беспредела» в отношении омских СМИ, считает издатель, «не позволял себе даже всемогущий генерал Камерцель» (бывший начальник областного УМВД. — ​Г. Б.) во времена правления губернатора Полежаева». В те времена издательству «ТРИЭС» приходилось, в частности, отбиваться от многомиллионных исков главы области и его соратников.