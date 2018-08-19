Старики-мальтузианцы

Геополитика из «буржуазной лженауки» стала царицей всех наук. Недавно довелось даже прочитать такую фразу у одного известного политолога из Белоруссии: «Тот, кто не мыслит геополитически, не может восприниматься всерьез ни как политик, ни как эксперт».

«Мыслить геополитически» — означает в точности знать, что и у кого плохо лежит и как это добро прибрать к рукам. И почему это надо сделать как можно быстрее, до того как то, что плохо лежит, не захватят танки НАТО. Геополитикой оправдывается любое, даже самое подлое деяние властей — от убийства ничего лично вам не сделавших феллахов из далекой страны на Ближнем Востоке до демонтажа правового порядка в целых регионах. Эти действия оседают в голове у обывателя в виде коротенькой мыслишки «Если не мы, то они нас».

Между тем, почему-то в публичном пространстве прак­тически никто не пытается критиковать фундаментальные основы самой геополитики, в то время как они довольно просты. В основании там лежит мальтузианская концепция конечности любого ресурса, потребляемого человечеством. Без этой идеи все остальное вроде «контроля» и «сфер влияния» лишается смысла.

Сама по себе идея конечности ресурса тоже не нова — она сверстница промышленной революции и сопровождавшего ее взрывного роста численности населения. И надо заметить, что уже в этот момент она начала расходиться с реальностью: число жителей городов росло от поколения к поколению, землю оставалось пахать все меньше народу — а голод все не наступал. Когда стало ясно, что апокалиптическим пророчествам Мальтуса не суждено сбыться никогда, фокус всеобщего внимания сместился на концепцию истощения основы современной цивилизации — минеральных ресурсов. Многие помнят, как вплоть до середины 2000-х нам чуть ли не каждый год называли в точности рассчитанный срок, за который человечество выжмет из земных недр всю нефть. Потом почему-то заговорили о том, что главной ценностью уже в самом ближайшем будущем станет чистая вода, а значит, Китай будет стремиться дойти до Байкала. Интересно, какую страшилку геополитики выдумают завтра.

Между тем, наука тихо и незаметно дала идее истощения ресурса свой собственный ответ, и совсем не тот, которого многие ждали. Еще в прошлом веке рецепт спасения от мальтузианских ужасов пытались искать в освоении то Солнечной системы, то дна Мирового океана, но выяснилось, что ларчик открывается еще проще. В последнее время новые типы ресурсов появляются чуть ли не каждую неделю.

Например, в середине июля совместная команда ученых из министерства энергетики США и компании LCW Supercritical Technologies представили разработанный ими метод добычи урана из морской воды при помощи сетей из акрилового волокна. Раньше тех, кто гонялся за столь малой овчинкой, было принято высмеивать — содержание интересующих человека металлов в морской воде не превышает трех частиц на миллиард. Современные технологии сделали этот способ добычи рентабельным и открыли человечеству доступ примерно к четырем миллиардам тонн урана, растворенного в Мировом океане.

Про такие мелочи, как неизбежный в будущем переход на электротранспорт, причем даже не по соображениям экологичности, а потому, что электроэнергию куда удобнее и дешевле накапливать, транспортировать и доставлять конечному потребителю, чем бензин, — не стоит даже говорить.

И таких примеров десятки и сотни. А значит, исчезает сама почва для геополитики. Если бы сверхдержавы и государства, стремящиеся к этому статусу, вкладывали в науку хотя бы половину тех средств, которые тратятся на поддержание современных высокотехнологичных военных структур и на «расширение сферы влияния», — эти расходы бы окупились значительно быстрее и принесли куда большую прибыль, чем покупка «своих» диктаторов в странах третьего мира.

И нет, проблема не в том, что мировые политические и финансовые элиты не умеют считать, — вот это как раз они отлично умеют. Проблема в том, что по большей части эти люди — воспитанники прошлого века, «умом навсегда оставшиеся там», то есть далеко позади реалий современного мира, который они отчаянно пытаются загнать в привычные им рамки. К счастью, у них, конечно же, ничего не получится, потому что развернуть ход истории вспять не получалось еще ни у кого.

Алексей Байков,

историк