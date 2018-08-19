Где, кого, за что

Дело Михальченко

Петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко предъявили окончательное обвинение в создании организованного преступного сообщества и растрате в особо крупном размере (из дела исключили статью о мошенничестве). Речь идет об организации масштабных хищений при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве. Помимо Михальченко фигурантами расследования являются еще 6 человек.

Дело Седьмой студии

Мосгорсуд в очередной раз за последний год продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. На этот раз — ​до 19 сентября.

Защита просила судью отпустить режиссера под залог в размере, установленном судом. Сам Серебренников, отвечая на вопрос судьи о залоге в размере 63 миллионов рублей, сказал: «У меня этих денег нет, но если адвокат знает, где их взять, то прекрасно».

В январе СК завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

Дело о нападении на Ляскина

Мировой судья судебного участка № 411 по Мещанскому району Елена Куликова вынесла решение по делу о нападении на Николая Ляскина, бывшего главу московского штаба Алексея Навального. Приехавшему из Ленинградской области рецидивисту Алексею Щербакову, который не отрицает, что именно он бил оппозиционера металлической трубой осенью 2017 года, назначены исправительные работы на 11 месяцев.

При этом Щербаков настаивает, что инсценировал нападение по просьбе самого потерпевшего, а Ляскин считает, что неизвестный заказчик преступления хотел покалечить или даже убить его.

Прокурор просил для Щербакова те же 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. Ляскин просил судью переквалифицировать обвинение на статью 213 УК и назначить более строгое наказание. Ляскин будет обжаловать решение суда.

Дело об оправдании нацизма

Управление СК РФ по Железнодорожному району Симферополя проводит доследственную проверку в отношении преподавателя русского языка и литературы, крымскотатарского поэта Алие Кенжалиевой. Проверка проводится по части 2 статьи 354.1 — ​«реабилитация нацизма» из-за нескольких стихотворений Кенжалиевой, опубликованных в местной газете Qirim 9 мая 2018 года. В стихотворениях Кенжалиева высказывается по поводу современного празднования Дня Победы. Во время опросов следователь ей пояснил, что она «принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм». Кенжалиева утверждает, что выступила против «пафоса празднования трагедии». Кенжалиеву дважды вызывали для опроса в управление СК. Она также выяснила, что интерес к ее стихам возник после жалобы неизвестного лица в Роскомнадзор, который отправил ее в СК.