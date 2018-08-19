Сообщение об акте идиотизма

Суд: Головинский районный суд Москвы

Подсудимый: композитор Михаил Орлов

Статья: 207 ч. 1 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма»

Грозит: от 200 до 500 тыс. рублей штрафа, или ограничение свободы до трех лет, или принудительные работы до трех лет

Стадия: дело передано в суд

Михаил Орлов

На композитора и автора поп-шлягеров Михаила Орлова завели уголовное дело за «ложное сообщение о готовящемся акте терроризма». Об этом корреспонденту «Новой» рассказал сам Орлов. По словам композитора, выдвинутые против него обвинения абсурдны.

— Я просто жаловался на шум в своем дворе из-за стройки и пять раз звонил в полицию, чтобы они это прекратили, — ​рассказывает Михаил Орлов. — ​Шум прекращался, но минут на десять. И все начиналось снова. Потом я опять позвонил, не выдержал и в сердцах воскликнул: «Да я вам взорву все к чертовой матери!» Тут же приехал наряд и повез меня в отдел полиции «Левобережный».

Инцидент произошел вечером 28 июня. Композитор объясняет: в тот вечер он узнал о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем и, вполне вероятно, ему даже грозит инвалидность.

— Мне пятьдесят семь лет, всю жизнь занимаюсь музыкой. А эта инвалидность помешает моей профессиональной деятельности процентов на 70, — ​оценил сам Орлов. — ​Я был взволнован, вечером давление подскочило до двухсот, очень жарко было. И тут эта стройка.

Во дворе жилого дома на севере Москвы, где проживает музыкант, строительство ведется уже полгода — ​возводят новую станцию метро и жилой комплекс. Работы продолжаются круглосуточно, шум очень мешает жильцам. Михаил Орлов считает, что не может в таких условиях сочинять и записывать музыку.

— Летом, когда окна распахнуты, это конкретный доступ звука в комнату. Это просто мешает сосредоточиться. А работать в наушниках — ​не то восприятие, не улавливаешь, что ты делаешь в музыкальном плане.

По словам композитора, все уговоры и жалобы в управляющую компанию приостановить строительство хотя бы в ночное время суток ни к каким результатам не привели.

— Когда мне все это надоело, я не выдержал и произнес ту фразу. Речь не шла ни об угрозе, ни о намерении. Если в пылу ссоры жена гонится за мужем и кричит: «Убью гада!», вы же не будете ее подозревать в покушении на убийство?

В ОВД тем не менее возникло уголовное дело по ст. 207 ч. 1 УК РФ «Ложное сообщение о готовящемся теракте». По ней обвиняемому грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей, или ограничение свободы до трех лет, или принудительные работы сроком до трех лет.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Орлов при этом отказался от помощи адвоката: «не захотел злить судью».

— У меня есть защитник по назначению, он говорит: лучше я отделаюсь штрафом и не буду судью и прокурора злить, чем найму адвоката и вступлю в конфликт, — ​объясняет музыкант. — ​Дело же абсурдное, любой эксперт скажет, что угрозы не было.

Поведение полиции для композитора по-прежнему остается загадкой.

— Такое впечатление, что наши стражи порядка вместо того, чтобы реальными преступниками заниматься, рисуют такие вот дела на пустом месте, — ​заметил Орлов.

«Новая» следит за этим ошеломительным делом.