Пять тысяч судов

Николай Леонов

Ранним утром 1 октября 2013 года из подъезда дома в Реутове вышел человек с пакетом в руках. Это был Николай Леонов, по утрам он подрабатывал экспедитором. В Реутове жила и работала его начальница Патимат Гладченко. Поручение простое: доставить деньги — ​пять тысяч рублей — ​и документы на склад. Как только Леонов вышел из подъезда, из-за угла дома неожиданно появился знакомый ему бывший работник компании Арсен Магомедов и попытался вырвать пакет из рук. Завязалась потасовка. К ней присоединился родственник Магомедова Гасбулла Кадиев. Он повалил Леонова на землю и избивал ногами. В драку вмешалась начальница Леонова с сыновьями. Итог: деньги пропали, Кадиев сбежал, у Магомедова и Леонова сломаны носы, у Леонова врачи зафиксировали также сотрясение мозга. Пару часов спустя Николай подал заявление в реутовское отделение полиции о разбойном нападении. Однако то, что казалось простым случаем разбоя, вылилось в пять лет судебных разбирательств и бюрократической волокиты, а Николай Леонов из потерпевшего стал обвиняемым.

Сейчас Николаю 43, он живет в Раменском, работает дизайнером. В 2013 году он совмещал работу верстальщиком одного новостного портала с подработкой экспедитором. Утром приезжал в Реутов, а уже днем возвращался на основную работу. Подработку нашел по объявлению: менеджер табачной компании искала замену уволенному экспедитору. Им-то, уволенным, и был впоследствии напавший на Николая Арсен Магомедов. Господин Магомедов отказался разговаривать с «Новой». Нам удалось поговорить лишь с его адвокатом.

— Там был старый конфликт семей, — ​рассказывает защитник Анатолий Адамов. — ​У Арсена с этим менеджером Гладченко был какой-то совместный бизнес, потом что-то не поладили, и с Магомедова по суду взыскали триста тысяч рублей. Он их по возможности выплачивает. А у Леонова сложились с Магомедовым на этой почве неприязненные отношения.

Впрочем, в чем конкретно выражались эти «неприязненные отношения» между его клиентом и Леновым, адвокат пояснить затруднился.

Теперь Леонов понимает, что в то утро в Реутове Магомедов его заранее поджидал у подъезда. Зная, что Николай будет отвозить деньги, он, по мнению Леонова, хотел «насолить бывшей начальнице», а для подстраховки позвал брата жены — ​Гасбуллу Кадиева.

— Я поначалу даже сопротивления не оказал от неожиданности, но потом просто понял, что меня убивают, — ​рассказывает Николай. — ​Ну и стал отвечать.

После драки у Арсена, как и у Леонова, обнаружили перелом носа.

В больнице у Леонова зафиксировали сотрясение мозга и взяли кровь на анализ на предмет алкогольного опьянения. Магомедов от освидетельствования отказался. Алкоголя в крови Леонова обнаружено не было.

— Потом уже странности начались, — ​вспоминает Николай с иронической улыбкой. — ​Балашихинское бюро судмедэкспертизы результаты моего освидетельствования просто не нашло и заключило, что перелом старый. Их не смутило, что это противоречит больничному эпикризу при выписке и истории болезни.

Балашихинское бюро судмедэкспертизы печально известно по делу «пьяного сбитого мальчика».

Вернувшись из больницы, Николай выяснил, что его заявление о краже в полиции оставили без удовлетворения — ​за отсутствием состава преступления.

В возбуждении дела Леонову отказывали три раза. «Файл с 5000 руб. выпал в ходе обоюдной драки», — ​говорилось в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела. Дознаватели ссылались на то, что драка происходила «в темное время суток» и увидеть умысел грабежа не представляется возможным.

Через год после нападения дело о краже все же возбудили, но «против неустановленного круга лиц». Бумажная волокита продолжалась: дело то приостанавливали, то возобновляли. Николай решил направить жалобу замминистра внутренних дел РФ — ​и внезапно получил приглашение от Татьяны Барановой, начальника следственного отдела МВД по Реутову.

— Слезно просила не ходить к зам­министра, говорила, что они все сделают, — ​усмехается Леонов. — ​А я поверил, дурачок.

Поначалу дело о разбое было возбуждено оперативно: всего лишь за две недели полиция собрала показания свидетелей, изучила детализацию звонков, провела следственный эксперимент и очную ставку между участниками драки.

А затем Николай и его адвокат Сергей Султанов получили недвусмысленное предложение от реутовской прокуратуры.

— Дали понять, что дело спустят на тормозах, если не соглашусь на переквалификацию на кражу вместо разбоя, — ​вспоминает Леонов. — ​Я и согласился.

А вскоре Леонов узнал, что в мировом суде Реутова возбуждено уголовное дело частного обвинения (дела частного обвинения возбуждает мировой суд по заявлению потерпевшего. — ​Ред.). Только обвиняемым по этому делу частного обвинения проходил уже сам Леонов, а его обидчик Арсен Магомедов стал потерпевшим.

— Вы Леонова не слушайте, — ​посоветовал «Новой» адвокат Магомедова Анатолий Адамов. — ​Он эту историю про кражу пяти тысяч придумал, чтобы сделать из себя жертву. Есть приговор суда, он осужден, а про деньги только на допросе вспомнил, чтобы оправдаться.

Леонова действительно осудили: в октябре 2015 года мировой судья города Реутова Ирина Афанасьева вынесла ему штраф в 10 000 рублей — ​за то, что сломал нос Магомедову. Противоречия в показаниях свидетелей, судьба файла с деньгами и документами — ​все это судью не интересовало. Хотя в деле обнаружились и неучтенные 5000 рублей: о них упоминают свидетели, о них говорит и участковый, который оказался на месте драки перед появлением скорой. При этом дальнейшая судьба денег так и осталась неизвестной.

А вот дело о краже, возбужденное против Арсена Магомедова и Гасбуллы Кадиева, судья Афанасьева прекратила. За истечением сроков давности.

Характерно, что оба дела рассматривались всегда в один день друг за другом.

— Была забавная ситуация: Магомедов не приходит на заседание о краже, потому что заболел, а потом в тот же день приходит на дело против меня, — ​вспоминает Леонов.

По обоим делам проходили свидетелями одни и те же люди, изучались одни и те же обстоятельства. Нарушения уголовно-процессуального законодательства суды Московской области увидели в этом лишь два года спустя.

Между тем из-за приговора суда Николай Леонов больше не может указывать на то, что он невиновен в драке. Теперь дело о нападении на Леонова зависло между апелляционной и кассационными инстанциями. Обращения в прокуратуру не помогали. Леонов обратился в аппарат Уполномоченного по правам человека, где ему пообещали наблюдать за ситуацией, но затем пошли отписки. С момента нападения на него прошло уже почти пять лет.

К середине 2018 года дела о краже и причинении легкого вреда здоровью по-прежнему курсируют между судами: Леонов обжалует оправдательный приговор в отношении нападавших, дело возвращают на новое рассмотрение, а нападавшие обжалуют решение о возвращении дела.

Адвокат Леонова Оксана Филачева замечает, что похожих дел в последнее время становится все больше:

— Сейчас такие дела идут одно за другим. Недавно напали на одного профессора МФТИ и избили, а его обвинили в итоге в том, что он нападавшим угрожал убийством.

Защита Николая Леонова собирается довести дело до Верховного суда и ЕСПЧ. Николай же хочет только одного: избавиться от судимости.