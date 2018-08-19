«Психологическое давление на вымогателя»

Суд: Бутырский районный суд г. Москвы

Подсудимый: адвокат Андрей Маркин

Статья: ч. 3 ст. 159 «Покушение на мошенничество»

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 4,5 года

Андрей Маркин

В ноябре 2016 года 22-летний Мурадхан Магомедов с друзьями потребовал у москвича Дмитрия Карпухина 70 тысяч рублей, угрожая прирезать его и его жену. Карпухин обратился с заявлением в полицию (есть в распоряжении редакции), дело стало расследовать УВД СВАО. В итоге Магомедова взяли с поличным при передаче денег. Однако через сутки Магомедова и компанию отпустили. Адвокату Андрею Маркину, с которым Магомедов хотел заключить соглашение, подозреваемый, еще будучи в ИВС, успел сказать, что задержавшие его оперативники из 6-й оперативно-разыскной части отдела уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД Москвы якобы «трясут» с него миллион рублей — ​за освобождение.

После выхода Магомедов, как оказалось, снаряженный оперативниками записывающим устройством, уже сам активно пытался передать адвокату полмиллиона рублей как гонорар за будущую работу. Маркин, однако, заключать соглашение с Магомедовым отказался. Тогда Магомедов попытался передать сумму их общему с Маркиным знакомому для последующей передачи адвокату. Но и знакомый отказался. А при выходе из ресторана со встречи с Магомедовым этого знакомого задержали оперативники. И при обыске (лицом к стене)«неожиданно» обнаружили в его кармане те самые 500 тысяч. Деньги ему в карман заботливо положил, вероятно, сам начальник 3-го отделения 6-й ОРЧ по СВАО капитан полиции Андрей Рафеенков («Новая» писала об этой истории с прослушкой сотрудников, показания задержанного Магомедтагирова есть в распоряжении редакции).

В итоге, несмотря на то, что ни одна экспертиза не обнаружила отпечатков пальцев знакомого и адвоката на купюрах, против них возбудили уголовное дело, а Мурадхан Магомедов стал в этом деле потерпевшим. Причем дело против него самого о вымогательстве и угрозах москвичу Карпухину окончательно спустили на тормозах — ​из-за невозможности найти причастных, хотя потерпевший Карпухин прямо указывал на Магомедова и представил даже аудио с угрозами. Но нет. УВД по СВАО вместо этого стало активно раскручивать дело против адвоката Маркина, где Магомедов потерпевший.

Весной этого года причины избирательности следствия стали понятны: в «Новую» попала прослушка разговоров сотрудников 6-й ОРЧ по СВАО, в которой они делились между собой, что их начальник не первый раз придумывает уголовные дела или прекращает дела за неплохие вознаграждения, как от Мурадхана Магомедова (он постоянно упоминается в прослушке).

Результатов публикации прослушки — ​никаких. Адвокат Маркин уже год как в СИЗО. «Потерпевший» 24-летний Магомедов дает показания против адвоката в суде, рассказывая, как тот вымогал у него деньги. О том, как сам Магомедов вымогал деньги у москвича Карпухина, «потерпевший» в суде не рассказывает, а когда ему напоминают об этом, за Магомедова тут же вступается прокурор Чёрная, называя это «оказанием психологического давления на потерпевшего». Сидящий за дверью зала суда реальный потерпевший Карпухин, которого отфутболивают все инстанции СВАО (начиная с полиции и заканчивая СК), мог бы обо всем рассказать, но вот прокурор допрашивать его не хочет.

Следующее заседание — ​13 сентября. «Новая» следит за развитием событий.