Лукашенко сменил гнев на милость

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В минувшую субботу в Беларуси появился новый премьер-министр, его заместители и несколько министров. А за три дня до того, 14 августа, Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района пригрозил отправить в отставку все правительство в связи с «пофигическим отношением к поручениям».

Лукашенко выступал в своем обычном стиле:

«Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! Он сидел, не мог отремонтировать крышу — выполнить мое поручение. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?»

Вот так — с обсуждениями на высшем уровне ремонта заводской крыши, с угрозами чиновникам, с непременным обещанием завтра же всех отправить в тюрьмы — обычно и идут подобные совещания. В этот раз пригрозил отправить работать на Оршанский инструментальный завод министра промышленности Виталия Вовка: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда». Пока неизвестно, поедет ли Вовк работать на Оршанский завод, но в отставку он отправлен в субботу.

Кроме министра промышленности, в отставку ушли министр экономики, министр архитектуры и строительства и министр связи и информации. И — все руководство. Премьер-министром вместо Андрея Кобякова стал Сергей Румас, прежде возглавлявший Банк развития. Первым заместителем председателя правительства назначен Александр Турчин, руководивший аппаратом Совета министров. Вице-премьерами стали бывший глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко, посол Беларуси в России Николай Петришенко и заместитель председателя госконтроля Владимир Кухарев.

Словом, ничего важного для страны и значимого для народа не случилось. По одной простой причине: всего лишь еще раз перемешана, перетасована старая колода, и то не вся.

Сергей Румас уже сиживал в правительстве — он был назначен вице-премьером в январе 2010 года и курировал экономический блок. Когда спустя год в Беларуси начался финансовый кризис и национальная валюта обесценилась ровно в три раза, а за валютой не национальной люди занимали очереди в обменные пункты с вечера, Александр Лукашенко обвинял Румаса в провале экономической политики государства: «Скоро мы будем действительно в магазины ходить, как в музеи. Ну, мы-то не будем, но большая часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясниковича-Румаса» (Михаил Мясникович — тогдашний премьер-министр Беларуси. — И.Х.).

Первый вице-премьер Александр Турчин — из той же колоды: райисполком-облисполком-аппарат правительства. Петришенко — бывший офицер, который с середины девяностых работал на разных должностях в совминовском аппарате, а потом перешел на дипломатическую работу. Кухарев почти двадцать лет в структурах госконтроля. Ляшенко — бывший директор гомельского химического завода, в 2013 году переведенный в «Белнефтехим». Возраст нового руководства правительства — от 43 до 53 лет. То есть все они — сформированная Лукашенко номенклатура, выращенная, выдрессированная и выхолощенная. Потому что иначе как послушанием, пониманием того, что больше всего на свете правитель боится реформ и вообще любых перемен, и готовностью работать в таких условиях, в Беларуси государственную карьеру не сделаешь.

Зато если принимаешь условия и делаешь карьеру — можешь быть спокоен.

Здесь как в СССР: облажаешься в сельском хозяйстве — станешь министром культуры. Запорешь строительство — уйдешь в аппарат или в послы.

Так что громкое словосочетание «смена руководства правительства» не значит абсолютно ничего. Просто время от времени Александр Лукашенко устраивает подобные рокировки — непременно с бранью и оскорблениями чиновников в прямом эфире, — потому что они отлично выполняют функцию рейтингового реалити-шоу. Какое-то время народ обсуждает — даже не отставки, нет. Обсуждает, каким словом кого из чиновников Лукашенко обозвал, на кого прикрикнул, кому тюрьмой пригрозил. Вернее, раньше обсуждал. На какое-то время действительно отвлекался от растущих цен и низких зарплат, а кое-кто даже верил в «бояре плохие». Теперь уже на народ не действует, но Александр Григорьевич за двадцать четыре года успел пристраститься.

И еще одна народная примета. Если Александр Лукашенко не уволил никого из силовиков — значит, в целом он всем доволен.