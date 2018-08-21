Звуки «Уууууу!»
Только общественный резонанс может спасти от уничтожения лучшие симфонические студии России
Ян Шенкманспецкор
Компания ВГТРК передает здание на Малой Никитской «Известиям». Казалось бы, еще один эпизод из жизни хозяйствующих субъектов. Но только здание это — легендарный ГДРЗ, Государственный дом радиовещания и звукозаписи, созданный в 1930-х годах. Отсюда вещал во время войны Левитан, здесь пел Козловский, здесь находятся студии мирового уровня. Теперь все это под угрозой уничтожения. Музыканты протестуют, композиторы протестуют, радийщики протестуют. А тем временем специально обученные люди уже производят опись имущества и демонтаж оборудования. О том, почему этого делать нельзя, рассказывает Анатолий Вейценфельд, основатель журнала «Звукорежиссер», инициатор гражданской кампании в защиту ГДРЗ.
— Чем уникально здание на Малой Никитской? Из-за чего такой шум?
— Дело не в здании, а в студийных комплексах, которые там находятся. Уникальность их в архитектурно рассчитанной акустике, которая позволяет делать запись классической музыки высочайшего уровня. Даже в аппаратных акустика выверена идеально. Вся советская классическая музыка записывалась в ГДРЗ — симфонии, оратории. Там работали Козловский, Рихтер, Гилельс, Ойстрах. А нормально записать оперу вообще можно только там. То, что пишут в Большом зале Консерватории и других залах, — хорошие записи, но они концертные, не студийные. Аналогов Пятой студии ГДРЗ в стране нет. Студии «Мосфильма» меньше и уступают по своим качествам. У Гергиева хорошая студия в Мариинке, но класс все равно не тот. Аналоги есть в Вене, в Берлине, в Лондоне на Abbey Road, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Вот, пожалуй, и все. Их на весь мир меньше десятка. Так что,
потеряв эту студию, мы автоматически выпадаем из высшей лиги звукозаписи.
— Но может быть, можно перевезти ее? Скажем, на Шаболовку?
— Оборудование перевезти можно, можно и даже нужно его вообще заменить на более современное. Но нереально перевезти стены. Там все рассчитано до миллиметра. Одну панель открутишь — и звук испорчен. Студия не сможет функционировать ни в каком другом месте, ее просто не станет. А вторую такую нам не построить. Пятая — национальное достояние, такое же, как Эрмитаж или Третьяковка.
— Это понимают те, кто претендует на здание?
— Думаю, что нет, иначе бы не дали команду на демонтаж. Или понимают, но им плевать. Разговоры о том, что здание кому-то отдадут, шли давно. А в середине лета вызвали директоров Большого симфонического оркестра имени Чайковского и оркестра Башмета и сказали, что им стоит подыскать себе новое помещение. Была образована ликвидационная комиссия, по их изначальному плану 24 августа должно стать последним днем работы студий, а 31-го здание будет передано «Известиям». Из студий вывезены рояли, в здании уже несколько месяцев не работают лифты, так как не был продлен договор на обслуживание. Но сейчас все, слава богу, притормозилось. Буквально в один день: с утра бегали люди, таскали оборудование, а уже к обеду перестали. В интернете поднялся шум и протесты, им это совершенно не нужно.
— Они настолько чувствительны к общественному мнению?
— Судя по тому, что пытались все сделать втихую, да. Никаких письменных распоряжений, все исключительно на словах — очень осторожные люди. Но шум все равно поднялся, и довольно высокого уровня. Я создал петицию на Change.org, к сегодняшнему дню ее подписало более 10 тысяч человек, пошли публикации в прессе. Подключился композитор Рыбников, высказался Михалков, высказался Комитет по культуре ГД, открытое письмо написал Башмет.
— Как дальше могут развиваться события?
— Главное — удалось остановить разрушение студии. А дальше переговоры.
Выходом было бы создать государственный холдинг, управляющий студиями. Туда могли бы войти ВГТРК, Союз композиторов, фирма «Мелодия», Большой театр, филармония и другие заинтересованные стороны. Но в любом случае необходимо дотирование. Рентабельным такой комплекс быть не может, как не может быть рентабельным Большой, какие высокие цены на билеты ни назначай.
— Возможен вариант, при котором «Известия» примут здание в пользование, но одновременно подпишут обязательство сохранить студии?
— Теоретически возможен, хотя я лично в это не верю. У них чисто коммерческий интерес. Дело не в том, кто пользуется ГДРЗ, а как. Студии занимают больше половины здания. Если их сохранить, значит, надо отказаться от идеи извлекать из ГДРЗ прибыль. А тогда зачем все это затеяно?
P.S.
Подписать петицию в защиту ГДРЗ можно на сайте change.org