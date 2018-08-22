На рубль легли ожидания

22 августа США ввели новый пакет санкций против России: с сегодняшнего дня американским компаниям запрещено продавать России продукцию двойного назначения, которую можно использовать как военную. Запрещены поставки электроники и технологий для нефтегазовой отрасли. Новые ограничения официально связываются американскими властями с расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Госдепартамент вслед за Лондоном обвинил в отравлении Россию, заявив, что она нарушила нормы международного права, использовав химическое оружие.

Если Россия в течение 90 дней с момента введения санкций не предоставит гарантий, что не планирует использовать биологическое и химическое оружие в будущем и откажется сотрудничать с международными экспертами в деле об отравлении — будет введен второй пакет санкций. В него входит куда более серьезный список ограничений: будет введен запрет на кредитование российских компаний, рейсы «Аэрофлота» в США будут приостановлены, американская сторона может разорвать дипломатические отношения с Россией.

Российская валюта уже отреагировала на проект новых санкций в начале августа и сейчас продолжает свое падение. На сегодняшний день, курс евро на торгах Московской биржи впервые с 2016 года превысил 78 рублей, курс доллара — 67 рублей.

Экономист Олег Буклемишев рассказал «Новой», что ждет российские рынки и рубль в связи с новым пакетом американских санкций.

Олег Буклемишев, доцент экономического факультета МГУ. Фото: РИА Новости

— Сегодняшние санкции — это промежуточная стадия. Материально — это совсем небольшая порция относительно того, что уже введено. Проблема в том, что уже создана инерция постоянного ужесточения вводимых в отношении Российской Федерации ограничений. И, что касается второго основного пакета, сейчас у всех присутствует ожидание — «завтра лучше не будет, будет только хуже». Усугубляет эту ситуацию еще и то, что не совсем понятно, что России нужно делать, чтобы остановить это. В условиях — либо нигде не прописанные вещи, либо заведомо невыполнимые.

В чем должно поклясться российское руководство и какие меры должны предпринять, чтобы тема вмешательства в выборы была снята с повестки дня? Или, чтобы закрыть тему химического терроризма? Да, в условиях есть абсолютно неприемлемые вещи, связанные с мониторингом российских объектов, на что никогда Россия не соглашалась и, видимо, в этот раз тоже не согласится.

То, что происходит сейчас с рублем — это реакция не на сегодняшние события, а скорее на перспективы санкционного процесса. Для его остановки, по большему счету, нужно формирование нового доверия к Российской Федерации, а почвы для этого пока не видно. Поэтому рублевые проблемы в будущем будут продолжаться. И, видимо, наша валюта будет шарахаться из стороны в сторону, тем более в свете относительно новой политики Центрального банка (введенной в действие в конце 2014 года).

Ведь Центральный банк в торги на валютном рынке не вмешивается. Поэтому нам гарантирована такая высокая волатильность.

Более того, рубль будет качать из стороны в сторону в связи с новыми ожиданиями игроков, и если будут поступать новые негативные новости.

В частности, особенно важно затронут ли ближайшие санкции приобретения иностранных инвесторов — российский долг, выраженный в рублях. Если это произойдет, конечно, рублю не поздоровится. Пока мы имеем дело только с ожиданиями.

Что касается второго пакета, скорее всего, он будет введен. С этим всем можно жить, и обходить то, что можно обойти, но в среднесрочном плане это все крайне болезненно. Это меняет поведение экономических агентов, которые видят воронку постоянного ухудшения ситуации с санкциями. И по сути, это влечет нарастание издержек отечественных экономических агентов. Санкции, на что бы ни были направлены и какими бы умными они ни были, все равно затрагивают российские юридические и физические лица. В конечном итоге все откликается этим лицам, ужесточая условия их жизни.

Соответственно, условия бизнеса будут хуже, частные лица будут жить тоже хуже, в связи с введением новых санкций.

И это рецепт экономической стагнации — не инвестировать, не принимать далеко идущие решения на потребительском рынке. В таких условиях люди будут осторожничать, откладывать деньги на черный день, и это, конечно, нехорошо для существования в современном мире, которые динамично развивается. Российское государство в то же время нам показывает пример того, как оно тоже старается как можно больше изъять и забрать средства, что путем НДС, что путем пенсионных ограничений — это все приводит к зажиму хозяйственной ситуации с другой стороны.