Доедет колесо в Москву или не доедет?

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян анонсировал ограничения в транспортном сообщении с Россией. «В Москву будут ходить только медведи», — «пошутил» он в фейсбуке, отказавшись от дальнейших комментариев. Это не первая угроза из уст официального Киева серьезно сократить, а то и вовсе перекрыть гражданские поездки из России на Украину и обратно. «Громадское» выяснило: сейчас правительство обсуждает запрет железнодорожного и автобусного сообщения между странами, а прямых авиарейсов и так уже давно нет. Но что ходит из России на Украину сейчас? Как выглядят альтернативные маршруты и кто на них зарабатывает? И если запрет будет — то кто от этого проиграет? «Новая» публикует материал украинских коллег, незначительно и с согласия первоисточника адаптировав его для российской аудитории.

Как сейчас?

За четыре года конфликта прямое транспортное сообщение между Россией и Украиной существенно сократилось. Но по итогам 2017 года официальная статистика впервые показала рост пассажиропотока — и тут же возобновились разговоры о новых запретах. Как выглядит рынок пассажирских перевозок сейчас?

По данным Госслужбы статистики Украины, в 2017 году украинцы выезжали в Россию почти 4,4 млн раз (рост по году на 13,4%). А россияне в 2017 году переходили границу с Украиной 2,3 млн раз, подсчитало ФСБ РФ. Большая часть визитов были частного характера, менее 40% заявляли о деловом визите и ничтожно мало — 68 человек — указали целью поездки «туристические цели».

Авиасообщение



В октябре 2015 года Украина полностью запретила полеты российским авиакомпаниям до тех пор, пока Россия не откажется летать в присоединенный ею Крым. В ответ Россия запретила украинским судам использовать свое воздушное пространство. Взаимный запрет действует до сих пор. Поэтому сейчас добраться из России в Украину самолетом можно только через третьи страны. Удобнее всего это сделать через Беларусь — местный перевозчик «Белавиа» сразу после запрета организовал рейсы Киев—Москва через Минск и зарабатывает на этом. Вместе с пересадкой в Минске дорога занимает от 4 до 8 часов.

Железные дороги



Фото: «Громадское»

Прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Россией сегодня обеспечивают 13 пар (туда и обратно) поездов.

8 пар из них — это украинские поезда,

3 — молдавские,

один поезд РЖД

и один — «Азербайджанская железная дорога».

Конечные пункты всех этих поездов — Москва либо Санкт-Петербург.

Инфографика: «Громадское»

Украинец Александр (попросил не упоминать свою фамилию) в 2016 году переехал к жене в Москву. С тех пор в Украину он ездит раз в два-три месяца — навестить родственников и друзей. Для поездок Александр чаще всего покупает билеты на поезд Киев-Москва. Дорога в пути занимает около 14 часов. Александр рассказывает: в поездах заняты все места, а в плацкартный вагон билеты вообще нужно брать за неделю-две — настолько быстро их раскупают. Плацкартом, по наблюдениям Александра, пользуются те, кто ездит в Россию на заработки.

Георгий Чижов живет в Украине уже 10 лет и в Россию также ездит довольно часто, не отказался он от таких поездок и после событий 2014 года. Для путешествий выбирает самолет или поезд. Георгий подтверждает: билеты на поезд Киев—Москва и Львов—Москва, разлетаются быстро, поэтому их нужно покупать заранее.

Несмотря на то, что поезда в Россию всегда заполнены, украинский оператор железных дорог «Укрзализныця» (аналог РЖД в России) дополнительно уточняет, что количество пассажиров на этом направлении с 2014 года продолжает снижаться.

в 2013 году украинские железные дороги перевезли 5,1 млн пассажиров в Россию,

в 2014 — 2,2 млн;

в 2015 — 1,2 млн;

в 2016 — 1 млн;

в 2017 — 0,9 млн.

А за 7 месяцев 2018 года поездами в Россию воспользовались 450 тысяч пассажиров —еще на 89 тысяч меньше аналогичного периода прошлого года.

(Данные предоставила «Громадскому» пресс-служба «Украинских железных дорог»)

Напомним, между Украинской железной дорогой и РЖД продолжает действовать запрет на перевозки. В мае 2014 года Киев сократил девять пар поездов в Россию. А в декабре того же года РЖД встречно отменила четыре из пяти поездов в Украину. Тогда это тоже объясняли «низкой рентабельностью»: вернется спрос — вернутся и поезда.

Автобусные маршруты и автомобильные перевозки



Фото: «Громадское»

Автобусное сообщение между Россией и Укрианой гораздо более разнообразно, чем железнодорожное. На сайте крупнейшего автобусного оператора Украины Busfor на сегодня есть рейсы почти во все города России, кроме совсем уж отдаленных от границы.

Украинский рынок международных автобусных перевозок можно разделить на несколько сегментов.

Международные компании, получившие украинское разрешение на перевозку пассажиров по территории Украины. Как поясняет Владимир Балин, в случае запрета автобусного сообщения, с этими разрешениями «нужно будет что-то делать». Балин не исключает, что их могут аннулировать. Украинские перевозчики, получившие разрешение от государства на международные поездки. Нерегулярные и нелегальные перевозчики. «В Украине запрещены международные перевозки автобусами, которые рассчитаны на меньше чем 20 пассажиров, — говорит Владимир Балин. — Так, запрещены перевозки на «спринтерах» (аналог российских маршруток — «Новая»), где есть восемь пассажирских мест и большой багажный отдел, который переоборудуют под пассажиро-места. Насколько большой этот сегмент рынка — никто не скажет, потому что по всем документам они проходят как легковые автомобили». Популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, статистика по перевозкам неизвестна.

справка. стоимость проезда из украины в россию Самолет Киев-Минск-Москва — от 8000 до 15 000 грн ($290-$542) — до 36 000 рублей Самолет Киев-Минск-Санкт-Петербург — от 9000 до 25 000 грн ($325-$903) — до 60 000 рублей Поезд Киев-Москва, купе — 3517,13 грн ($128) — до 9 000 рублей Поезд Львов-Москва, купе — 4089,30 грн ($148) — до 10 000 рублей Автобус Киев-Москва — от 550 до 1100 грн ($20-$40) — до 3000 рублей Автобус Киев-Санкт-Петербург — от 1300 до 2100 грн ($50-$75) — до 5000 рублей BlaBlaCar Киев-Москва — от 590 до 1000 грн ($22-$37) — lj 2500 рублей

Что запретят? Кто проиграет?

Представители перевозчиков пока не комментируют «предложения» министра Омельяна. Как объяснил «Громадскому» первый вице-президент общественной организации «Украинский транспортный союз» Владимир Балин, прогнозировать можно лишь после появления официального документа, а до тех пор ситуация не представляется ясной.

Железные дороги



Министр Омельян заявил, что украинские железнодорожные перевозчики не понесут убытков от запрета. Министр считает, что поезда, которые сейчас ходят в Россию, могут выполнять перевозки по Украине или в Европу. «Они будут генерировать такую же прибыль или даже большую от перевозок в ЕС», — рассуждает министр.

С ним категорически не согласен бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. «Поезда, которые ездят в Россию, не могут ездить в Европу — из-за разницы в ширине колеи», — поясняет он «Громадскому». А прибыль от поездок по Украине, то она математически не может заменить прибыль от международных поездок, подсчитывает Кава: «Сравним два маршрута: Киев-Ужгород и Киев-Москва. Расстояние у них примерно одинаковое. Купейный билет по маршруту Киев-Ужгород стоит от 220 гривен ($8). Купейный билет до Москвы — от 3000 ($108) гривен. Разница в 13 раз».

Если железнодорожное сообщение через Украину до России сохранится транзитными поездами — сейчас это молдавский и азербайджанский поезда — в выигрыше от запрета окажутся именно эти страны. Хорошо иллюстрирует этот пример белорусская «Белавиа», забравшая себе долю рынка авиаперевозок из Украины в Россию.

Фото: «Белавиа»

«Ну, а если Украина запретит и эти поезда, это может привести к ухудшению отношений — в первую очередь, с Молдовой», — заключает эксперт.

В любом случае, от запретов украинских властей пострадают пассажиры, львиная доля которых — украинцы.

Автобусные маршруты и автомобильные перевозки



Полный запрет на автобусные сообщения с Россией не достигнет цели, зато вызовет бурный рост нелегальных перевозчиков — так считает «общественник» Владимира Балин, приводя в пример нелегалов на «спринтерах» (маломестных маршрутках), число которых сейчас вообще подсчитать не представляется возможным. Эксперт Александр Кава этот тезис подтверждает: перевозчики не исчезнут, а уйдут в тень, тем более что значительные доли автомобильных перевозок и так не поддаются подсчету. Но от поездок в Россию украинцы не откажутся — на них очень большой спрос.

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