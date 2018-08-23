Требуем зеркальных санкций и симметричного ответа!
Обращение «Новой газеты» к мэру Москвы Собянину С.С. в связи с заявлением главы Чеченской Республики Кадырова Р.А.
Фото: РИА Новости
«Новая газета»редакция
Уважаемый Сергей Семенович!
22 августа ваш коллега, глава региона Российской Федерации Рамзан Ахматович Кадыров выступил перед сотрудниками МВД Чечни. В ходе этого выступления он неоднократно апеллировал к публикации «Новой газеты», посвященной недавнему нападению вооруженных ножами чеченских детей на вооруженных до зубов чеченских полицейских.
Из выступления Кадырова очевидно следует, что критика, высказанная в статье «Новой газеты» в отношении методов, которыми в Чечне пытаются бороться с современным терроризмом, сильно расстроила Рамзана Ахматовича. До такой степени, что он запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».
Мы самым прямым образом относим себя к категории тех, кто считает, что лучшей профилактикой терроризма в Чечне является неукоснительное соблюдение законов и прав человека. В этом смысле коллектив «Новой газеты» можно назвать правозащитниками, хотя на самом деле мы, конечно, журналисты. И единственная наша задача — описывать реальность такой, какая она есть, а не такой, как ее представляют некоторые главы некоторых регионов Российской Федерации.
Мы считаем, данное публичное выступление Кадырова содержит в себе уже не столько признаки экстремизма, сколько ничем не замутненного сепаратизма, который федеральная власть России пыталась вылечить в Чечне все эти годы.
Как мы видим, опасный вирус по-прежнему сидит в организме, раз глава российского (подчеркнем лишний раз) региона публично называет Чеченскую Республику «своей территорией» и в ультимативном порядке опускает по ее периметру «железный занавес».
Мы с сожалением констатируем факт, что наши попытки сподвигнуть чеченские власти к неукоснительному соблюдению Конституции Российской Федерации оказались недостаточными. И считаем, что во времена тотальных санкций всех против всех стоит воспользоваться более доходчивыми аргументами.
В связи с чем обращаемся к вам, Сергей Семенович, с деловым предложением ввести симметричный санкционный запрет в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на въезд в регион Российской Федерации город Москву.
Нам в нашем регионе точно будет спокойней без его свиты, «порше-кайенов» и прочих кортежей с номерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного региона. Резко возрастет безопасность москвичей, если прекратятся криминальные разборки со стрельбой во все стороны, участниками которых так часто выступают сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики. Нашим московским бизнесменам будет не так страшно без финансовых наездов этих самых сотрудников. Ну и киллеров с «корочками» чеченских силовиков с нас, москвичей, более чем достаточно.
Мы не знаем, какой реальный вред (кроме, быть может, уязвленного самолюбия) нанесли журналисты и правозащитники Рамзану Кадырову. Но вред Москве и ее жителям от набегов кадыровцев совершенно очевиден. Полагаем, он настолько очевиден, что нашу просьбу поддержат 100% избирателей, которые, кстати, совсем скоро придут на выборы мэра Москвы.
С уважением и надеждой
на крепкое чувство юмора,
коллектив «Новой газеты»
P. S. А мирному чеченскому народу мы всегда рады.
без купюр
«Почему они не защищают мои права?»
«На каждом судебном заседании <по делу Оюба Титиева>, как будто только его в этой стране судят за наркотики, вся продажная шантрапа со всего мира, со всей страны приезжает на этот суд.
Люди, которые не понимают, что такое родина, народ, честь, совесть, которые продали все западным спецслужбам, — так называемые правозащитники! Будто у нас в России и мире нет других проблем, кроме одного наркомана…
Дали им задание на Западе: занимайтесь Чечней! Устраивают провокации в суде… Если суд докажет вину и вынесет решение о виновности подсудимого, после этого в этой республике такие правозащитники не будут ходить. Пусть меня осуждает все мировое сообщество!
Я прекрасно понимаю, что они продажные и у них нет другой цели, кроме как усугубить ситуацию в Чечне, как бы нанести нам побольше вреда. Для меня они, как террористы, экстремисты… Их приглашают, вручают награды в Америке за их деятельность тут, потом они вновь приезжают в Чечню и говорят, что защищают [здесь] права человека.
Но мои права они не защищают. Меня незаконно включили в санкционный список, без всяких оснований заблокировали мои аккаунты [в соцсетях]. Даже лошадей у меня отобрали, я не могу их вернуть домой!
Полный беспредел [творят] западные, европейские спецслужбы! Почему они не защищают мои права?
Без суда, без всяких доказательств, на основании одних лишь утверждений правозащитников, которые тут околачиваются, меня внесли в санкционные списки…
Поэтому мы тоже вводим санкции против всех и всего, что мешает мирной жизни нашего народа! Раз я не имею права поехать в Европу и на Запад, я говорю: их сотрудники, называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории! Я ввел против них санкции! Если они думают, что будут ходить [здесь], просто, чтобы в очередной раз доказать, что они вруны и болтуны, что они защищают интересы отдельных государств, это ненадолго.
Мы пока позволяем, пока ничего не говорим, пусть ходят! В Шали (где идет судебный процесс по делу Оюба Титиева. — Ред.) приезжайте, в Грозный приезжайте, но после окончания суда <по делу Титиева> — нет!
Пусть приводят любую власть со всего мира — или они меня убьют, или для них будет существовать запрет [на посещение и пребывание] в Чечне, потому что они мешают мирно жить нашему народу.
Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда Чечня [станет] для них запретной территорией, так же как и для террористов, экстремистов. Потому что эти <правозащитники> являются провокаторами…»
(Выступление Рамзана Кадырова перед чеченскими силовиками 22 августа 2018 года)