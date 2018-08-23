Требуем зеркальных санкций и симметричного ответа!

Уважаемый Сергей Семенович!

22 августа ваш коллега, глава региона Российской Федерации Рамзан Ахматович Кадыров выступил перед сотрудниками МВД Чечни. В ходе этого выступления он неоднократно апеллировал к публикации «Новой газеты», посвященной недавнему нападению вооруженных ножами чеченских детей на вооруженных до зубов чеченских полицейских.

Из выступления Кадырова очевидно следует, что критика, высказанная в статье «Новой газеты» в отношении методов, которыми в Чечне пытаются бороться с современным терроризмом, сильно расстроила Рамзана Ахматовича. До такой степени, что он запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».

Мы самым прямым образом относим себя к категории тех, кто считает, что лучшей профилактикой терроризма в Чечне является неукоснительное соблюдение законов и прав человека. В этом смысле коллектив «Новой газеты» можно назвать правозащитниками, хотя на самом деле мы, конечно, журналисты. И единственная наша задача — описывать реальность такой, какая она есть, а не такой, как ее представляют некоторые главы некоторых регионов Российской Федерации.

Мы считаем, данное публичное выступление Кадырова содержит в себе уже не столько признаки экстремизма, сколько ничем не замутненного сепаратизма, который федеральная власть России пыталась вылечить в Чечне все эти годы.

Как мы видим, опасный вирус по-прежнему сидит в организме, раз глава российского (подчеркнем лишний раз) региона публично называет Чеченскую Республику «своей территорией» и в ультимативном порядке опускает по ее периметру «железный занавес».

Мы с сожалением констатируем факт, что наши попытки сподвигнуть чеченские власти к неукоснительному соблюдению Конституции Российской Федерации оказались недостаточными. И считаем, что во времена тотальных санкций всех против всех стоит воспользоваться более доходчивыми аргументами.

В связи с чем обращаемся к вам, Сергей Семенович, с деловым предложением ввести симметричный санкционный запрет в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на въезд в регион Российской Федерации город Москву.

Нам в нашем регионе точно будет спокойней без его свиты, «порше-кайенов» и прочих кортежей с номерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного региона. Резко возрастет безопасность москвичей, если прекратятся криминальные разборки со стрельбой во все стороны, участниками которых так часто выступают сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики. Нашим московским бизнесменам будет не так страшно без финансовых наездов этих самых сотрудников. Ну и киллеров с «корочками» чеченских силовиков с нас, москвичей, более чем достаточно.

Мы не знаем, какой реальный вред (кроме, быть может, уязвленного самолюбия) нанесли журналисты и правозащитники Рамзану Кадырову. Но вред Москве и ее жителям от набегов кадыровцев совершенно очевиден. Полагаем, он настолько очевиден, что нашу просьбу поддержат 100% избирателей, которые, кстати, совсем скоро придут на выборы мэра Москвы.

С уважением и надеждой

на крепкое чувство юмора,

коллектив «Новой газеты»

P. S. А мирному чеченскому народу мы всегда рады.