«Каждый день заключения приближает к критической черте»

Во вторник, на сотый день голодовки Олега Сенцова, Госдеп США призвал Россию освободить заключенного кинорежиссера и других украинских граждан и фактически пообещал новые санкции против России в случае его гибели.

«США глубоко обеспокоены его ухудшающимся здоровьем, и мы повторяем просьбу немедленно освободить его и всех украинских граждан, незаконно заключенных в России и на полуострове Крым, — сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, — Мы встревожены перспективой того, что еще один невинный человек погибнет в российской тюрьме. Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать такой трагедии, которая неизбежно приведет к призыву привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом».

Помимо этого 21 августа освободить режиссера в очередной раз потребовал Евросоюз. 23 августа министерство иностранных дел Латвии заявило, что Россия должна придерживаться взятых на себя обязательств в сфере прав человека и международного права, и повторно потребовало «немедленно и без предварительных условий» освободить Олега Сенцова. «Состояние его здоровья стремительно ухудшается, и каждый последующий день заключения приближает украинского режиссера к критической черте», — говорится в заявлении МИДа. Официальной реакции России ни на одно из этих заявлений пока нет.

Между тем во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Олега Сенцова на содержащихся на Украине российских заключенных невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины и, согласно конституции, не подлежит выдаче Украине — так же как и содержащиеся там заключенные не могут быть выданы России. Омбудсмен предложила искать «какую-то новую правовую форму», например, заключать двустороннее соглашение между Россией и Украиной о статусе лиц с двумя гражданствами.

Адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду Савченко, так прокомментировал это заявление в своем твиттере: «Сперва приходилось объяснять, что помилование не зависит от подачи личного заявления осужденным, теперь — что обмен никак не зависит от гражданства меняемого. Завтра в Кремле придумают еще какую-нибудь теорию, почему это не они уроды, а просто мир так сложно устроен».

Помимо того омбудсмен рассказала, что 20 августа у Сенцова прошел консилиум, врачи которого признали его состояние удовлетворительным. «Он передвигается, встает, получает специальное питание Nutridrink, — заявила она. — Nutridrink достаточно дорогостоящее питание. В общем, его [Сенцова] поддерживают в нормальном состоянии».

О том, что состояние Сенцова не выходит за пределы нормы, постоянно заявляет и ФСИН России. На сотый день голодовки Сенцова УФСИН по Ямалу заявил, что информация о возможном принудительном кормлении осужденного «не соответствует действительности», зато с первых дней голодовки за Сенцовым «установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение», с 24 мая ему назначена поддерживающая терапия, заключенного регулярно осматривают врачи, 20 августа прошел очередной консилиум, в котором участвовали специалисты городской больницы Лабытнанги и колонии. Как сообщает УФСИН, «Олег Сенцов ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь».