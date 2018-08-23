Подмороженные активы

Нервозности участникам российского финансового рынка добавляют все новые и новые сообщения о разработке или точечном применении американских санкций. Сначала о заморозке активов «на миллиарды долларов» сообщил минфин США. Речь шла о деньгах Вексельберга и Дерипаски на Кипре. Сами бизнесмены эту информацию пока публично не подтвердили. Кипр, сообщает минфин США, «остается юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», и с этим трудно спорить. Однако трудно и согласиться с тем, что эти деньги отмывали именно Дерипаска и Вексельберг и с заморозкой их активов проблема будет решена. Непонятно также, как это может сказаться на «изменении поведения России», которое авторы санкционных инициатив США называют своей главной целью. Пока что главной реакцией нашего правительства было предоставление компаниям Дерипаски и Вексельберга все новых преференций на внутреннем рынке. Если план в том, чтобы постепенно сделать эту поддержку настолько масштабной, что она подорвет бюджет и социальную стабильность, то ждать этого придется еще долго.

Второе сообщение было растиражировано с подачи Reuters и касалось заморозки 5 миллиардов швейцарских франков в Credit Suisse. В банке быстро уточнили, что речь идет не о заморозке, а о «реклассификации», то есть смене юридического статуса активов, принадлежащих неназванным россиянам. Конечно, швейцарцы хранят банковскую тайну и не уточняют, идет ли речь снова о Дерипаске и Вексельберге или о ком-то еще. Факт, что пока эти люди не лишились своих денег, просто миллиарды больше не находятся «под управлением» Credit Suisse, а лежат там на счетах.