«Авангард» из Балашихи

Только новое руководство «Авангарда» успело заявить, что вернет статус суперклуба, а Омск станет столицей отечественного хоккея, как пришла беда, откуда не ждали. Теперь, в связи с вынужденным переездом команды в подмосковную Балашиху, как бы Омск совсем не лишился хоккея. Именно омский форс-мажор и стал главным событием хоккейного межсезонья и основной головной болью руководства Континентальной хоккейной лиги.

Один из знаковых российских клубов, в последнее время скатывавшийся к середнякам, решил бросить вызов судьбе. Новый президент «Авангарда», в недавнем прошлом один из главных бомбардиров отечественного хоккея Максим Сушинский, и новый председатель совета директоров Александр Крылов недвусмысленно заявили, что вернут омскому хоккею былое величие.

Договорились с известным канадским специалистом Бобом Хартли, поменяли весь тренерский штаб, пригласили опытных менеджеров, не пожалели средств на возвращение своих именитых воспитанников, подписали двукратного обладателя Кубка Стэнли Криса Верстига. Было обещано, что команда будет играть «в понятный, интересный и захватывающий хоккей», что делается все, чтобы вернуть зрителей на трибуны, и что Омск в самое ближайшее время станет «столицей российского хоккея».

В первый и последний раз «Авангард» стал чемпионом России 14 лет назад, после чего еще и взял Кубок европейских чемпионов. Клуб первым заключил контракт с настоящей суперзвездой мирового хоккея — ​Яромир Ягр в КХЛ отыграл за «Авангард» три полноценных сезона и наряду с Алексеем Яшиным был лицом новой лиги. До финала Кубка Гагарина омичи добирались всего лишь раз, но сражались с московским «Динамо» достойно и были очень близки к победе. Даже в последние не лучшие годы, при тренерской чехарде «Авангард» оставался командой самобытной и атакующей, не потерявшей ни преданных поклонников, ни благорасположения генерального спонсора в лице «Газпрома».

Вот и сейчас болельщики готовы были поверить, что объявленная перезагрузка принесет плоды уже в предстоящем сезоне.

«Авангард» провел мощнейшую пиар-кампанию, которая могла показаться даже излишне громкой, а заявления — ​слишком самоуверенными. Но проблема оказалась не в том, насколько оправдаются слова «мы будем стараться показывать зрелищный хоккей не только дома, но и на выезде». А в том, что дома показывать «интересный хоккей» оказалось негде. Совсем негде.

Интерьерный ремонт с модернизацией инженерных систем «Арены Омск» был в числе первоочередных задач нового руководства. Предполагалось, что он не займет много времени, и к началу сезона успеют. Однако по ходу процесса инициаторы перемен «столкнулись с неожиданными трудностями». Трудности эти «потребовали дополнительной экспертизы». Предварительные заключения прозвучали как гром среди ясного неба — ​«Арена Омск», которой чуть больше десяти лет, непригодна для эксплуатации в связи с аварийным состоянием. Там не то что нельзя проводить матчи — ​там вообще нельзя находиться из-за угрозы обрушения здания. Громкие заявления о блестящем будущем омского хоккея и первые шокирующие новости разделили всего несколько дней.

Сотрудников срочно эвакуировали. Эксперты продолжили работу. Но уже было ясно, что трещины в фундаменте, повлиявшие на состояние несущих конструкций, лишают «Авангард» собственного дома на неопределенное время, и уже точно — ​на предстоящий сезон, который так много обещал.

Ввод в строй долгожданной для области арены подгоняли к проведению так называемой суперсерии между молодежными сборными России и Канады, проводившейся в конце лета 2007 года. То же самое было и со строительством новой арены в Уфе — ​там последние метры асфальта клали буквально перед стартовым матчем. Серию россияне с треском проиграли, что вызвало закономерный вопрос, стоило ли устраивать такой аврал. В Уфе, правда, обошлось без больших последствий.

А в Омске устранением недоделок, как слишком поздно выяснилось, не обошлись. Экспертам еще предстоит разобраться, что сыграло роковую роль — ​близость Иртыша, грунтовые воды, спешка строителей, просчеты в самом проекте австрийской фирмы — ​да мало ли что могло послужить тому, что фундамент «поплыл», а первые трещины были замечены еще несколько лет назад. В середине десятых прежнее руководство уже било по этому поводу тревогу. Отчего не предпринималось решительных действий, неизвестно. Очевидно, денег не было — ​Роман Абрамович, на чьи средства строилась «Арена Омск», давно посчитал свои социальные обязанности выполненными.

Тут же все вспомнили про похожую историю арены на Ходынке, которую тоже сдавали в авральном порядке к чемпионату мира‑2007, а через семь лет закрыли из-за проблем с несущими конструкциями на два года. На реконструкцию «Мегаспорта» потребовалось около полумиллиарда рублей, но она хотя бы стала возможной. К тому же арена не была домашней ни для одного московского клуба, и временная потеря «Мегаспорта» катастрофой для столичного хоккея отнюдь не стала.

Омск — ​совсем другое дело. Слабая надежда на СКК имени Блинова, где «Авангард» базировался до переезда на новую арену, испарилась мгновенно. Старый дворец уже пару лет находится в аварийном состоянии, из него и сам хоккейный дух давно выветрился. Пришлось прорабатывать альтернативные варианты за пределами Омска.

Таковых нашлось не так уж много. Подселяться в Новосибирск к «Сибири» нереально, вариант с Новокузнецком даже не рассматривался, до Ханты-Мансийска далеко и сложная логистика, в Красноярске ввели в строй новую арену, но под зимнюю Универсиаду‑2019, а вовсе не для спасения «Авангарда». В конце концов решили, что самым оптимальным вариантом будет временный переезд в Подмосковье, а домашней ареной омского «Авангарда» станет «Арена Балашиха».

Так в Сибири после того, как из КХЛ изгнали вначале новокузнецкий «Металлург», а в прошлом сезоне и «Югру», в элите остался всего один клуб — ​новосибирский. Понятно, что омичи без поддержки не остались, руководство бодрится и планов не меняет, но насущных проблем в связи с переездом — ​вагон и маленькая тележка, а насчет будущего вообще полная неопределенность.

Согласно пессимистическому варианту развития событий, «Арену Омск» придется снести. Если даже найдутся деньги на строительство новой арены, на это уйдет не меньше четырех-пяти лет. За такой срок вообще про хоккей можно забыть.

Совсем не исключаю того, что «Авангард» мобилизуется, как-то обживется в Балашихе и даже сделает шаг вперед. Но как быть с болельщиками, с омской хоккейной аурой, которая на пустом месте не живет?

Перед омским форс-мажором меркнет и переезд ЦСКА с Ленинградки на неожиданно ставшую своей «ВТБ Арену», и предстоящее вынужденное «сожительство» легендарного клуба со «Спартаком», и временный переезд «Динамо» в «Мегаспорт». Часть болельщиков ЦСКА выразила протест, пообещав даже бойкотировать домашние матчи, но эти пертурбации при всех понятных ностальгических сожалениях — ​в пределах одного города.

А целому Омску пока остается только виртуальный хоккей. Живой в исполнении родной команды — ​за три с лишним тысячи километров. По новому месту жительства.