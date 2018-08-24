«География отменяется. Остается любовь»

На этом блокноте написано: «Приблизительность и логичность жизнью не являются». Автор высказывания — Михаил Угаров. Такой блокнот получили все, кто пришел 22 августа в Малый Казенный переулок на вечер-апгрейд «Будущее.doc».

«Что делать?» — вопрос, висевший в доковском воздухе с того самого дня, как не стало Елены Греминой. Тогда казалось — все летит в пропасть: нет крыши над головой, средств на работу, нет лидеров и тех, кто готов взять ответственность. Угаров и Гремина поставили воспитанников и друзей, компанию и команду перед самым жестким фактом на свете — своего ухода.

Главная новость вечера и момента: Doc будет жить! Будущее уже началось.

Но прежде чем рассказать о нем, театр показывает спектакль, который вряд ли войдет в репертуар, зато, сшитый на живую нитку, объединивший самых неожиданных людей вокруг самой идеи существования Doc’a, он собирает благотворительные средства и попутно обсуждает важные и второстепенные вопросы будущего. Театр не захотел осмысливать только свой сюжет, магистраль будущего шире родной страны, города и одного театра: Doc встроен в поток времени.

На черном экране сыплет снег из фольги, к залу выходят пары, надевают наушники, произносят текст. В этом театре, как известно, не играют. Может быть, поэтому Анатолию Белому, звезде сцены и кино, труднее прочих. Зато вполне уверенно чувствуют себя композитор Александр Маноцков и журналист Юрий Сапрыкин, правозащитник Зоя Светова и режиссер Варвара Фаэр. Известные москвичи и артисты Doc’a словно бы повторяют диалоги людей будущего — подростков, которых экран крупно берет на заднем плане. О политике, о сексе, о том, уйдет ли Путин, какой будет музыка и стиль, оппозиция и еда.

Между прочим, звучит реплика о том, что Гремина и Угаров часто спорили, как называть эту действительность — фикшн или нон-фикшн, чем по сути она является?

Вопрос вовсе не праздный, тем более для этого театра. Ведь одна из главных задач Doc’а на первом этапе, да и позже — сделать материалом сцены сырые куски реальности, вывести на подмостки не правленую, не оформленную жизнь. Дать голос тем началам, которые театры десятилетиями не замечали программно. Потом на первый план для доковцев вышло противление повестке, предлагаемой своим гражданам государством, его неправосудность, попрание человека.

Современная драматургия — талантливая и разная, сам процесс фиксации нынешних, на наших глазах пылающих обстоятельств, именно в этих подвалах, — завоевала права и перспективы.

За шестнадцать доковских лет многое изменилось вокруг. И дело не во все ожесточающихся отношениях граждан и власти. Дело в том, что драматургия хлынула вдруг из всех социальных щелей, задышала в диалогах, комментариях, скандалах социальных сетей и групп. Новая реальность наполнилась вербатимом до краев, новая реактивность атаковала все темы и слои, все возрасты и занятия. По сути, театром.doc стало все поле нашей жизни. Но на долю театра по-прежнему оставались (Гремина и Угаров очень хорошо это понимали) отвага и сила сопротивления, выбор позиции и решимость ее отстоять.

…Самыми последними выходят совсем молодые мальчик и девочка, лет пятнадцати. И рассказывают о том, как теперь будет жить Театр.doc.

Сначала Любимовка: фест современной драматургии состоится на прощание с нынешним адресом, в Черном зале.

Снова вынужденный переезжать из Малого Казенного (против работы здесь товарищество собственников жилья), театр уже нашел новое помещение — в центре, вполне достойное, договор вот-вот будет подписан. Идут споры и готовятся проекты переустройства пространства. Но пока ремонт — развернутся гастроли доковцев в Москве. На трех площадках — в «Эфире» на Арме, возле «Курской», в «Детях райка» на Космодамианской набережной и в ЦИМе.

«Человек из Подольска» и «Язычники» поедут в Берлин, «Война близко» — в Ольштын.

Один из главных замыслов — спектакль по дневникам основателей, драматургов и режиссеров Елены Греминой и Михаила Угарова. По ним, этим записям, говорят доковцы, видно, как людей добивало государство. Вопрос о лидерстве время пока отменило: Анастасия Патлай, Варвара Фаэр, Марина Клещева, Максим Курочкин, Иван Угаров, Всеволод Лисовский, Александр Родионов на равных будут работать над новыми проектами. Будут осуществлены идеи Греминой и Угарова: «Твой календарь» и «Предательство» — пытки и современная Россия. Будет Антишкола, Охота за реальностью и партнерская лаборатория театра и «Новой газеты» (наши темы — готовый формат для спектаклей); людей doc станет больше, документальная сцена объединит всех в огромную семью — от Москвы-реки до Амура. «География отменяется. Остается любовь».

Это — финальная фраза. Дальше — овации и работа.