Банкрот с мандатом

Зачистка региональных элит давно уже перешла из режима спецоперации в категорию рутины. Новости об арестах губернаторов, членов региональных правительств, мэров крупных городов, не говоря уж о чиновниках рангом пониже, по интенсивности соперничают в лентах с сообщениями об очередном уголовном деле «за лайк и репост». Позиция федерального центра кажется понятной. Тем интереснее реакция региональных элит. Ведь можно умерить аппетиты, а можно и попытаться изобрести еще более сложные финансово-политические схемы, рассчитывая, что формального состава преступления в них не будет. А если речь идет о взрослых детях высокопоставленных чиновников, которые, как правило, рано раскрывают в себе талант предпринимателя или управленца, то тут на первый взгляд неочевиден даже конфликт интересов. Что же, посмотрим повнимательнее. Например, на историю личного банкротства Андрея Сергеевича Левченко, сына губернатора Иркутской области.

Левченко-младший в должности генерального директора давно руководит ангарской «Стальконструкцией», крупным подрядчиком строительно-монтажных работ в Сибирском регионе. Давно — не значит успешно. Чаще всего в федеральной повестке предприятие оказывалось в связи с возбуждением уголовных дел. Например, в связи с невыплатой сотрудникам заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Это дело тянулось с 2015 года, то есть началось еще до избрания Левченко-старшего на пост главы региона, поэтому при всем желании невозможно усмотреть тут политическую провокацию, как это сделали однопартийцы губернатора в контексте возбуждения второго уголовного дела в октябре 2017 года. Оно уже было связано с уклонением от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Позже оба дела были объединены в одно производство (№947111), которое в своей «зарплатной» части было прекращено в связи с истечением срока давности. Осталась только налоговая «проблема».

Левченко-младший решил ее изящно: просто взял и заплатил деньги. Из собственного кармана. Да, так можно, если действовать в порядке ст. 28 УПК РФ, которая предусматривает прекращение уголовного дела в случае «деятельного раскаяния», безусловно включающего в себя компенсацию материального ущерба. Так вот, в иркутском филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета (их номера известны редакции), с которых в адрес ФНС было перечислено 19,997 млн рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 млн рублей шестнадцатью платежными поручениями 15–16 января 2018 года.

Происхождение средств

На первый взгляд тут все в рамках не только закона, но и деловой этики. Закрыл долги — избавился от уголовного дела (оно было прекращено 31 января 2018 года). Но к Левченко-младшему остаются вопросы. Главный из которых звучит банально, но от этого не теряет актуальности: откуда деньги? Мы задали этот вопрос, направив официальный запрос редакции на имя генерального директора ЗАО «Стальконструкция», но ответа, к сожалению, не получили.

Вариантов, собственно, два. Или у Андрея Левченко были собственные средства (накопил, продал квартиру, выиграл в лотерею), или ему удалось получить крупный кредит. Оба варианта выглядят сомнительно, и вот почему.

Ровно в тот период времени, когда Андрей Левченко решал проблемы с уголовным делом, он же выступал ответчиком в арбитражном процессе. Как следует из материалов дела А19-19782/2017, предприниматель не смог погасить задолженность перед ООО «КапиталИнвестСтрой». Ну бывает так — занял 57,5 млн рублей, а отдавать нечем. Отметим, что «КапиталИнвестСтрой» даже не требовал немедленной выплаты ему денег. Суть исковых требований, направленных в Арбитражный суд Иркутской области, состояла в признании гражданина Левченко Андрея Сергеевича банкротом. Суд счел требования истца обоснованными. В соответствии с его решением 21 марта в отношении Левченко была введена процедура реструктуризации долгов гражданина.

Сам по себе этот эпизод тоже не вызывает вопросов, но вот сопоставление прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, то есть выплаты задолженности по налогам, и признания Левченко банкротом уже не укладываются в простую и прозрачную схему. Если у тебя нет денег, то за счет чего ты закрыл долги перед ФНС? А если у тебя есть деньги, то какой же ты банкрот? Очевидно, что если бы Арбитражному суду Иркутской области была представлена информация о расчетных счетах в «Солидарности», разрешение спора о признании гендиректора «Стальконструкции» банкротом могло быть принципиально иным. Но, как следует из материалов арбитражного дела, позиция ответчика свелась к банальному умолчанию о некоторых деталях своего финансового состояния.

Нет ясности и в вопросе о происхождении средств на счетах Левченко, с которых шло погашение средств. Если исходить из того, что он как будущий банкрот не имел нужной суммы в распоряжении, то, вероятно, он мог получить ее в кредит. Было бы странно, если бы он взял заем в одном банке, а потом перегнал деньги на расчетные счета иркутского филиала «Солидарности» только для того, чтобы рассчитаться с ФНС. Значит, если кредит был, то и выдал его тот же банк.

И вот что примечательно. В октябре-ноябре 2017 года гендиректор ОАО «Международный аэропорт Иркутска» разместил на депозите в КБ «Солидарность» 80 млн рублей, а 10 января еще 220 млн рублей. Основной акционер иркутского аэропорта — областное правительство, подотчетное, в свою очередь, губернатору Левченко. И со стороны все выглядит так, будто бы окологосударственные деньги были своего рода гарантией по кредитам для Левченко-младшего. Он не ответил на запрос редакции и, соответственно, не прокомментировал эту коллизию.

Депутат, но не избран

Кстати, Андрей Левченко не только предприниматель и управленец, но еще и депутат. А также кандидат в депутаты. Речь пока идет не о Государственной думе, а об иркутском Законодательном собрании. Кстати, выборы состоятся уже 9 сентября. Пока сложно сказать, как ситуация с судом по личному банкротству и закрытыми уголовными делами может сказаться на поддержке со стороны избирателей. Дело в том, что Левченко-младший получил свой мандат в 2016 году, ни разу не участвовал в выборах. Просто его коллега по партии Михаил Щапов был избран в Государственную думу. Судьба вакантного кресла в заксе решалась уже не избирателями, а верхушкой местного отделения КПРФ, которое сочло за благо поддержать кандидатуру сына губернатора. Теперь задача перед Андреем Левченко будет более сложная — выиграть по одномандатному округу. Проходного места в областной «тройке» КПРФ он не получил. Видимо, даже лояльные иркутские коммунисты сочли, что это будет перебор.

Сложно предположить, чем Андрей Левченко сможет привлечь избирателей, кроме хорошо знакомой им фамилии и партийного бренда. А вот товарищи по КПРФ, да и полпред могли бы спросить Левченко-старшего, нет ли во всей этой сложной истории конфликта интересов и насколько разумно он распоряжается поддержкой избирателей, которая помогла ему стать первым оппозиционным кандидатом, победившим на губернаторских выборах после их возвращения на политический ландшафт России.

Борис Кольцов —

специально для «Новой»