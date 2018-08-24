Швейцарский беглец

26 июля 2018 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило заявление налоговой службы о признании банкротом компании ООО «Фиш Фабрик», некогда успешно работающего рыбоперерабатывающего завода, оснащенного современным оборудованием и выпускавшего ежемесячно до 400 тонн продукции.

Предприятие динамично развивалось, у завода были перспективные планы, в рамках которых началось возведение новой производственной площадки на Шафировском проспекте Санкт-Петербурга. И к 2017 году этот «объект незавершенного строительства» общей площадью 2434,9 кв. м, расположенный всего в девяти километрах от центра города, был готов к запуску на 97%. Даже кадастровая стоимость незавершенки вполне приличная — 160 млн рублей.

Но в 2017 году строительство заморозили, завод начал накапливать долги, перестал выполнять обязательства по поставкам готовой продукции и рассчитываться как с партнерами, так и со своими сотрудниками. На сегодняшний день только долги по зарплате превысили 110 миллионов рублей.

Комбинация «Рыба»

18 марта 2016 года ЦБ отозвал лицензию у московского АО «Старбанк». На лентах информагентств появились сообщения, что банк «был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж и сомнительных транзитных операций». Называлась и сумма, выведенная из банка — порядка 14 млрд рублей. 5 августа 2016 года Арбитражный суд Москвы признал «Старбанк» банкротом.

Между банкротствами московского банка и рыбоперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге, казалось бы, нет никакой связи. Но это не так. И не только потому, что «Старбанк» в свое время открыл кредитную линию ООО «Фиш Фабрик», по которой компания с берегов Невы задолжала банку 552 035 286 руб. 44 коп. (именно такая сумма зафиксирована в решении Арбитражного суда Москвы от 21 марта 2018 года).

Агаджан Аванесов

АО «Старбанк» и ООО «Фиш Фабрик» связывает еще и то, что теневым руководителем и банка, и предприятия был один и тот же человек. Это Агаджан Аванесов, которому принадлежало 19,7% акций банка. Не напрямую, а через ООО «СтарКапитал», единственный учредитель которого — швейцарская компания Cage Holding SA, у которой, в свою очередь, тоже один-единственный учредитель — сам Агаджан Аванесов. Неофициально он контролировал большую часть акций, оформленных на аффилированных с ним людей. А кроме того, был председателем Совета директоров «Старбанка». И именно Аванесов оказался ключевым фигурантом уголовного дела, связанного с невыполнением ООО «Фиш Фабрик» обязательств по поставке рыбы.

На уголовное дело в отношении Аванесова мы вышли случайно, когда мониторили предприятия, которым «Старбанк» выдал кредиты. И первоначально узнали о судебном решении об аресте имущества ООО «Фиш Фабрик», включая уже упомянутый «объект незавершенного строительства» общей площадью 2434,9 кв. м и кадастровой стоимостью 160 млн рублей. Выяснили, что арест был произведен в рамках уголовного дела, возбужденного 18 сентября 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фабула уголовного дела оказалась предельно примитивна. 20 марта 2017 года ООО «Фиш Фабрик» заключило договор с крупным торговым домом о поставке партии сельди на сумму 131 млн рублей. К 5 апреля несколькими траншами заказ был полностью оплачен. Но торговый дом так и не дождался товара. И обратился в полицию, которая и возбудила уголовное дело.

Допрошенный директор ООО «Фиш Фабрик» не стал отпираться, рассказал следствию, что выполнял распоряжения куратора, назначенного собственником. Куратор тоже не стал юлить. Так следствие и вышло на Агаджана Аванесова, которого подозревает в организации преступления.

Казалось бы, зачем успешному предприятию, рыночная стоимость которого превышает сотни миллионов рублей, заключать вполне посильный договор, но получив 131 млн рублей, выводить эти деньги со счетов и «кидать» давнего партнера? Можно предположить, что собственники были в цейтноте, у них не было времени на продажу актива, поэтому-то и провернули мошенническую сделку, заведомо зная, что, получив предоплату, выполнять договорных обязательств не будут.

Допросить Аванесова следствие не успело. Он покинул Россию. 22 февраля 2018 года уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что установить «оперативным путем» место нахождения Аванесова «не представилось возможным».

Что не удалось следствию, удалось нам. Мы выяснили, что сейчас Агаджан Аванесов проживает в Женеве. Ни от кого не скрывается, владеет роскошной недвижимостью, в Швейцарии его считают добропорядочным бизнесменом.

Как рухнул «Старбанк»

Нас заинтересовало реальное содержание формулировки «сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзитные операции», приведенной в решении ЦБ об отзыве лицензии «Старбанка».

Мы проанализировали долги юридических лиц «Старбанку» и пришли к выводу, что львиная доля крупных кредитов, предоставленных банком, на самом деле была операциями по выводу денег на счета предприятий, подконтрольных ключевым акционерам банка, которыми на момент отзыва лицензии, кроме Агаджана Аванесова, были Виктор Амбарцумян (19,7% акций), Наргиза Артыкова (19,6%), Еранухи Мурадян (19,5%), Шавкат Султанов (14,3%) и Карен Погосян (7,25%).

В ноябре 2017 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), управлявшее «Старбанком» после отзыва лицензии и банкротства этого кредитного учреждения, выставило на торги «имущество финансовой организации», среди которого были не только недвижимость, автомобили, банковское оборудование, но и права требования по сотням выданных кредитов.

Мы проанализировали ссуды размером более 50 млн рублей на общую сумму порядка 10,8 млрд рублей. Среди них мы обнаружили огромное количество кредитов без реального обеспечения, выданных фирмам, находящимся под прямым контролем акционеров «Старбанка» либо имеющим все признаки фирм-однодневок.

Кроме уже упомянутого ООО «Фиш Фабрик», речь, к примеру, об ООО СК «ВИТ». Это 100% дочерняя компания английской фирмы Crawley Continental Ltd, у которой единственный учредитель — английская же фирма A & D Trade, учрежденная, в свою очередь, компанией Nealet Industries Inc. с Британских Виргинских островов.

Консорциум журналистов-расследователей OCCRP по нашей просьбе обратился в международную базу данных Orbis, и из ответа на запрос мы узнали, что у Nealet Industries Inc. единственный учредитель — Агаджан Аванесов.

Мы подсчитали, что фирмам, которые напрямую контролировали акционеры «Старбанка», были предоставлены кредиты на общую сумму 3,3 млрд рублей, которые так и не были возвращены.

Кроме этих компаний мы обратили внимание на фирмы, которые также получили необеспеченные кредиты от «Старбанка» и вроде бы не были прямо аффилированы с акционерами банка, но при пристальном изучении оказались очень странными организациями.

Мы исследовали балансы этих компаний. Практически все они устроены следующим образом: их продажи огромны (миллионы евро в год), закупки примерно таких же объемов, а заработная плата сотрудников — мизерная, от силы 1/1000 доля от продаж, и нет выплат подоходного налога.

Реальный бизнес так не может работать. Так могут быть организованы только схемы, когда товары и услуги покупаются и продаются лишь на бумаге. То есть по всем признакам это были так называемые фирмы-однодневки, в которых и учредителями, и директорами были одни и те же физические лица. При этом, частенько по совместительству, эти директора возглавляли еще десятки других предприятий.

Из тридцати трех ключевых должников «Старбанка» считанные единицы оказались реальными фирмами, наподобие ООО «Фиш Фабрик».

Всего же на счета подконтрольных акционерам фирм и счета фирм-однодневок было перекинуто 9,26 млрд рублей вкладчиков.

Чтобы разобраться с компаниями, получившими в «Старбанке» кредиты и не вернувшими их, нам потребовалось несколько недель. Сотрудники АСВ, имея на руках все документы по выданным кредитам, могли проделать эту работу куда быстрее. Но не справились. Напомним, ЦБ отозвал лицензию «Старбанка» 18 марта 2016 года. А уголовное дело «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам» ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудило лишь через полтора года, 6 июня 2017 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Мы направили журналистский запрос в АСВ с просьбой предоставить информацию, в какой стадии находится расследование уголовного дела, возбужденного 6 июня 2017 года, и есть ли в этом деле подозреваемые и обвиняемые? И получили ответ, что «предварительное следствие по делу продолжается», что 8 августа 2017 года <…> направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), что «6 марта 2018 года <…> направлено ходатайство о производстве следственных действий».

В общем, никакой конкретной информации в ответе на запрос мы не получили.

На наш запрос в ГСУ МВД по Москве, с просьбой предоставить информацию, в какой стадии находится расследование этого уголовного дела и есть ли в деле подозреваемые и обвиняемые, ответа мы пока не получили.

Концы в Швейцарию

Резиденция в Швейцарии. Вид сверху и на карте местности

Продолжая расследование, мы выяснили, что трое ключевых акционеров «Старбанка» — Агаджан Аванесов, Наргиза Артыкова и Виктор Амбарцумян перебрались в Швецарию. Ни от кого не прячутся, проживают в недешевых особняках в Женеве.

Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA.

Семье Артыковых принадлежит вилла на Шмэн де ла Пьеррер, 9, в районе Преньи-Шамбези. Семье Амбарцумян — вилла по адресу Шмэн дю Жонк, дом 35 Б.

В общем, бывшие акционеры «Старбанка» не бедствуют даже по швейцарским меркам.

Мы попросили наших коллег из цюрихской газеты Tagesanzeiger Бернхарда Оденаля и Томаса Кнеллвольфа встретиться с Агаджаном Аванесовым и поговорить как о его разоренных бизнес-проектах в России, так и о планах в Швецарии.

Бернхард и Томас связались с офисом компании Cage Holding SA. Вахид Артыков, представившийся помощником Аванесова, сильно удивился, что цюрихскую газету заинтересовал женевский бизнесмен. Но тут же заявил, что Аванесов в поездке, да и вообще у него нет в Швейцарии никакой деятельности, приносящей доход. Возможно, что помощник просто не в курсе, что Аванесов возглавляет два швейцарских коммерческих юрлица — Cage Holding SA и S.I. Les Vollandes.

Связаться же с самим Агаджаном ни нам, ни нашим коллегам из цюрихской газеты, увы, не удалось.

***

Остается загадкой, почему АСВ полтора года тянуло с передачей материалов для возбуждения уголовного дела «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Не понимаем мы, почему уголовные дела, возбужденные в Санкт-Петербурге и Москве, до сих пор не объединены в одно производство? Неужели судьба порядка десяти миллиардов рублей, исчезнувших со счетов «Старбанка» и выведенных из страны, России неинтересна?