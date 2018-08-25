Поэт и гражданин

Гражданин: Опять ты всюду видишь монстра, террор, коррупцию и жесть. Скажи, чего тебе неймется? Чего ты хочешь, все же есть? «Чего он хочет? Небо ясно!» Отчизной найден идеал! Избыток пальмового масла! А урбанизм! А мундиаль! Хохлы забыли безрассудства, в Советский просятся Союз… Все уважают, все трясутся, на свадьбы в Австрии зовут! Земля родит, грибов в избытке, хватает репы, огурцов!

Поэт (стеная): Реформа пенсий, всюду пытки, Чечня, коррупция, Сенцов!

Гражданин: Сенцов нисколько не страдает, он симферопольских кровей — такой хоть год проголодает и станет только здоровей. Вон, у хохлов проблемы с «Буком» (в строенье врезался, дебил). Вся жизнь — хождение по мукам, и Порошенко гимн забыл. А мы? Мы «Северным потоком» нагнули Трампа, как дитя, и, насладясь четвертым сроком, идем на пятый не шутя! Вон старцы маршируют с песней — ведь ты их к маршу призывал? Они кричат: «Не надо пенсий! Нам подавай лесоповал! Довольны всем, спасибо, барин! Нас так и надо, молодцов!»

Поэт (рыдая): Посадки, санкции, Собянин, война, аннексия, Сенцов!

Гражданин (задыхаясь):

Крымчане пусть спасибо скажут, что не Донбасс у них пока. Дончане пусть спасибо скажут, что не танцуют гопака. В России пусть спасибо скажут, что ими правит не еврей, а что икры на хлеб не мажут, так много черных сухарей.

Наш лидер всех врагов повыбил, вся оппозиция — говно. А кто предсказывали гибель, все сами гикнулись давно. А он на фоне полустертых капралов гвардии своей живее всех живых и мертвых! Вторых — особенно живей. Где Новодворская, Береза, где ваш Немцов, в конце концов?

Поэт: Распад, военная угроза, соляра, карточки, Сенцов!

Гражданин (отрывисто, с явным трудом): С колен поднялись. Жжем полмира. Пурпурной молимся звезде. Трамп, Берлускони, Крым, Пальмира, Минск, Таллин, далее везде. Пусть нету слов, остались буквы. Деды не отдали Москвы. Еще довольно много брюквы, турнепса, льда, воды, травы. Вы, поражение накаркав, сдались чужому калачу. А сколько парков, сколько парков, коры — питайся не хочу! Дрожу, шатаюсь. Где мой посох? Пусть экономика легла — тут можно на одних доносах поднять немеренно бабла! И пусть нам несколько хреново, не отступился ни один.

(Умирает)

Поэт (в слезах): Еще не отдали Сенцова, а тут и этот гражданин…

(Занавес)

Но за занавесом все то же самое.