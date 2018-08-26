«М. Помпео были даны соответствующие разъяснения»

Между тем 23 августа, на 102-й день голодовки Олега Сенцова, госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию освободить осужденного за терроризм украинского режиссера и всех «украинских политзаключенных».

«М. Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности О. Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения», — комментирует разговор сайт российского МИДа.

«Секретарь отметил нашу обеспокоенность по поводу состояния здоровья Сенцова и настоятельно призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политических заключенных», — комментирует сайт американского министерства.

Напомним, на сотый день голодовки Олега Сенцова Госдеп США призвал Россию освободить Олега Сенцова и фактически пообещал новые санкции против России в случае его гибели: «Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать такой трагедии, которая неизбежно приведет к призыву привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом», — пригрозила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Хотя разговор Лаврова и Помпео, по сообщению МИДа, в основном касался ситуации в Сирии, в конце российский министр призвал главу Госдепартамента как можно скорее освободить российских граждан Марию Бутину, Константина Ярошенко и Виктора Бута, которые оказались в тюрьмах США в нарушение процедур Двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который был подписан между Москвой и Вашингтоном в 1999 году.

Кроме того, в четверг Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию до 5 сентября представить информацию о состоянии здоровья и медицинском обслуживании заключенных в тюрьмах России Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и Сергея Литвинова. Как сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, об этом ЕСПЧ попросило правительство Украины.

Хотя все последние месяцы внимание и российских, и мировых медиа приковано к голодовке Сенцова, к остальным политзаключенных из «списка Сенцова» не попадают ни правозащитники, ни журналисты, ни родственники. В СМИ попадают отдельные случайные сведения об их состоянии. К примеру, в пятницу Крымская правозащитная группа сообщила, что, по ее информации, голодающий с 22 марта крымчанин Владимир Балух, осужденный за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, потерял около 30% своего веса. Вместо 95 килограммов год назад, сейчас он весит около 60. При этом, как и в случае с Сенцовым, прокуратура утверждает, что здоровье заключенного украинца удовлетворительное, «жизненно важные показатели Балуха в норме, и в специализированной медпомощи он не нуждается».