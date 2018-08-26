«Новая газета» запустила почтовую рассылку

Петр Саруханов / Новая газета

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Наши номера выходят по понедельникам, средам и пятницам. В каждый из них мы отбираем лучшие материалы наших авторов.

Нам приятно, когда газету читают от корки до корки, но мы ценим ваше время и в рассылке рекомендуем те тексты, которые в первую очередь прочитали бы сами. Причем рекомендации пишет лично дежурный редактор каждого выпуска.

В мире, где новости читают роботы (и пишут понемногу тоже), мы за прямое общение и за личный контакт. Подпишитесь на нашу новостную рассылку. Нам будет приятно — а вам полезно.

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