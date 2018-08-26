«Новая газета» запустила почтовую рассылку
Редактора каждого выпуска три раза в неделю рекомендуют, что почитать
«Новая газета»редакция
«Новой газете» 25 лет, и все эти годы вы пишете письма нам. Теперь «Новая» пишет вам. Каждому из вас. Мы запустили еженедельную почтовую рассылку.
Наши номера выходят по понедельникам, средам и пятницам. В каждый из них мы отбираем лучшие материалы наших авторов.
Нам приятно, когда газету читают от корки до корки, но мы ценим ваше время и в рассылке рекомендуем те тексты, которые в первую очередь прочитали бы сами. Причем рекомендации пишет лично дежурный редактор каждого выпуска.
В мире, где новости читают роботы (и пишут понемногу тоже), мы за прямое общение и за личный контакт. Подпишитесь на нашу новостную рассылку. Нам будет приятно — а вам полезно.
На связи, ваша редакция «Новой газеты».
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Отправь письмо с темой «Хочу рассылку» на адрес subscribe@novayagazeta.ru.
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