Где, кого, за что

Дело Дмитриева

Следствие закончило дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как сообщил его адвокат Виктор Ануфриев, с 27 августа назначено ознакомление с материалами уголовного дела.

На прошлой неделе городской суд Петрозаводска продлил Юрию Дмитриеву арест до 26 октября. Сам он отрицает свою вину.

Дело Пономарева

Раменский городской суд не стал рассматривать уголовное дело в отношении бизнесмена Константина Пономарева и передал его в Московский облсуд для определения подсудности. Пономарев известен своей многолетней тяжбой со шведским концерном IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов шведской компании в Санкт-Петербурге. По заявлениям IKEA в отношении него неоднократно возбуждались уголовные дела, которые впоследствии прекращались за отсутствием события преступления.

Сейчас Пономарев обвиняется в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях. Следствие вменяет ему обращение в Краснинский райсуд Смоленской области с исковым заявлением «в целях корыстного обогащения». Защита Пономарева отмечает, что возбуждение дела может быть связано с конфликтом вокруг выплат за аренду генераторов, предоставленных предпринимателем для энергоснабжения Крыма.

Пономарев находится под стражей уже год.

Дело о пытках

В Невский районный суд Петербурга передано дело о пытках задержанных в отделе полиции Петербурга. Фигурантами уголовного дела стали 6 сотрудников отдела полиции № 70. Возбуждено оно сразу по нескольким статьям, среди них: превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, служебный подлог, грабеж, незаконное приобретение и хранение наркотиков. Согласно материалам дела, полицейские пытали задержанных с особой жестокостью. Одному из задержанных полицейские жгли ноздри, второго обливали кипятком по спине, после чего его доставили в больницу с ожогом спины. Среди обвиняемых замначальника отдела полиции и оперуполномоченные. Сейчас все они уже уволены из органов МВД. Под стражу суд их заключил год назад. Уголовное дело начнут рассматривать 30 августа.

Дело сестер Хачатурян

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест сестер Кристины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего 57-летнего отца по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). Мужчину 2 августа нашли мертвым с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди

Сестры свою вину признали и рассказали, что отец постоянно избивал их, унижал, угрожал убить и не давал выходить из дома в школу или в училище.

На заседании по рассмотрению апелляции на арест прокурор заявил, что «у прокуратуры есть сведения о применении в отношении сестер Кристины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия» и попросил провести заседание в закрытом режиме. Суд закрывать процесс не стал — темы насилия на апелляции не обсуждались.

В итоге Мосгорсуд жалобу на арест отклонил и оставил сестер под стражей.