Воли не видать

После выхода в 82-м номере «Новой газеты» статьи «Чужие среди своих. За решеткой в «ДНР» находятся сотни российских граждан» так называемый Верховный суд «ДНР» пообещал проверить данные, «порочащие судебную систему «Донецкой народной республики».

В отчете о результатах проверки, опубликованном на официальном сайте ВС «ДНР», перечисляются поименно все упомянутые в «Новой» граждане РФ, осужденные по обвинению в различных преступлениях. К сожалению, ВС «ДНР» не назвал точное число россиян, находящихся за решеткой, подчеркнув, что не располагает данными о «задержанных правоохранительными органами «ДНР», дела которых в суды не были направлены». Донецкий чиновник, сочинявший этот ответ, видимо, не потрудился даже прочесть свою же «конституцию «ДНР», 15-я статья которой гласит, что арест допускается только по судебному решению. До этого решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Впрочем, в реальности любой житель региона знает о возможности попасть «на подвал» или «на яму» безо всякого суда.

Мы писали, что, по различным данным, в «ДНР» сегодня может сидеть на нарах от 150 до 500 граждан РФ. Оказалось, что эта цифра может быть гораздо больше. Так, атаман казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев замечает, что надо учитывать и дончан, массово оформлявших в 2014 и 2015 годах паспорта РФ. По его словам, этой возможностью воспользовались многие добровольцы, состоявшие в боевых подразделениях: «Кто просил — всем давали, но документы были без прописки. При этом многие из этих людей впоследствии оказывались за решеткой. Из Москвы спускались указания успокоить особенно инициативных россиян, предлагавших операции, которые бы позволили прекратить обстрелы украинцами городов. И эти умники оказывались в донецком СИЗО № 5. Часть из них либо уже выкуплены родственниками, либо ждут выкупа, либо обречены гнить в подвалах. Очень немногие осуждены и получили суровые приговоры».

Шабаев лично знает людей, которым предлагали вместо отсидки в «ДНР» отправиться воевать в Сирию, а также Ливию, ЦАР и другие африканские страны, куда в последние годы все активнее заходят российские частные военные компании. «В СИЗО приходят вербовщики, предлагающие вступить в «ЧВК Вагнера», — рассказывает атаман. — Согласились, например, некоторые бойцы бывшего отряда специального назначения «Троя» (подразделение разоружено и распущено в «ДНР» в 2016 году. — Г. А.). Они ехали и погибали».

Другой причиной массовых арестов россиян могло стать «выдавливание» их из Донбасса, происходившее в 2015–2016 годах. Сокращение их количества началось сразу после подписания вторых Минских соглашений. «В 2015 году по указке из Москвы власти «ДНР» начали отправлять домой добровольцев из России, — подтверждает эти предположения бывший координатор комитета по политзаключенным, военнопленным и без вести пропавшим движения «Новороссия» Дмитрий Данилов. — Хотели создать видимость полностью внутреннего украинского конфликта… В отношении особо идейных, кого не удалось заткнуть, возбуждались уголовные дела». Данилов утверждает, что глава «ДНР» Захарченко, назначающий судей, открыто требовал, чтобы оправдательных приговоров в военных судах не было вообще.

Власти «ДНР» заявляют, что находящиеся у них в неволе россияне — опаснейшие преступники, приехавшие в Донбасс грабить, убивать и насиловать мирных жителей. Мне удалось узнать истории еще нескольких добровольцев, удерживаемых сейчас в «народной республике».

Детдомовец Рустам Мухаметзянов приехал в Донбасс весной 2014 года. Служил у Гиви командиром взвода разведки. В 2016 году во время комендант­ского часа приказал открыть огонь по двигавшемуся со стороны противника автомобилю, посчитав, что в нем едут диверсанты. Выяснилось, что ехали контрабандисты с мясом. Гиви оценил действия подчиненного как «адекватные». Однако когда оказалось, что канал контрабанды принадлежит высокопоставленным чиновникам «ДНР», Мухаметзянова арестовали. Приговор — 20 лет строгого режима без права на обжалование.

Разведчик Владимир Сидоров получил шесть с половиной лет за драку в кафе. В 2016 году Сидоров в компании еще троих россиян — военнослужащих «ДНР» и одного сослуживца-харьковчанина праздновали в пабе присвоение нового звания, но к ним начал приставать пьяный посетитель из компании по соседству. После фразы: «Если бы вас, россиян, тут не было, то и войны бы не было», — завязалась потасовка, в которой граждане РФ одержали верх. Как говорили в Донецке, обвинений в хулиганстве и нанесении телесных повреждений удалось бы избежать, если бы оппонентами россиян не оказались начальник следственного отдела МГБ «ДНР» и сотрудник Генеральной прокуратуры «ДНР». Высокопоставленные потерпевшие добились того, что россиян приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 8 лет, а харьковчанина — к двум годам.

Любопытно, что все приговоры так называемых военных судов «ДНР» и «ЛНР» не подлежат пересмотру, а системы УДО, амнистий или помилования в «народных республиках» не предусмотрено.

Георгий Александров —

специально для «Новой»