Дрыманов споткнулся на Кочкине?

В Генпрокуратуре России оценили шансы на пересмотр уголовных дел против беглых предпринимателей из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В список входят бизнесмены, которые скрываются за рубежом от уголовного преследования в России, но не оставляют надежды вернуться в случае снятия обвинений (на момент подготовки публикации трое из них уже смогли вернуться в Россию; ожидается возвращение четвертого).

Борис Титов. РИА Новости

Как сообщили в Генпрокуратуре газете «Коммерсант», целый ряд фигурантов списка являются «бытовыми мошенниками» и не имеют ничего общего с предпринимательской деятельностью. Речь идет прежде всего о нижегородском адвокате Евгении Рыжове, экс-декане факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Викторе Ламаше и предпринимателе из Мурманска Владимире Зюзине. По мнению правоохранителей, все они заслуженно подверглись уголовному преследованию.

Между тем, прежде чем попасть в «лондонский список», потенциальный кандидат на амнистию прошел через «внутренний фильтр» команды Титова. Этот фильтр включал в себя два критерия: меру пресечения и суть предъявленных обвинений. «Если обвинение предъявлено в рамках предпринимательской деятельности, то мы однозначно занимаем позицию по мере пресечения, поскольку в соответствии со 108 статьей УПК по отношению к этим людям не должен применяться арест», — заявил «Новой» Борис Титов.

Параллельно на базе Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», в котором на волонтерской основе работают более 60 юридических контор, проводятся экспертизы по сути предъявленных обвинений. Затем каждое из этих дел в индивидуальном порядке обсуждается в рамках межведомственной группы при прокуратуре.

В результате поддержку получили не все первоначальные фигуранты списка. Так, Евгений Рыжов, обвиняемый в рейдерском захвате здания в центре Москвы на Гоголевском бульваре, больше не сможет претендовать на поддержку по своему делу, сообщил «Новой» Титов.

Рыжов был включен в список на основании неподходящей меры пресечения, а не по составу своего уголовного дела. «Рыжов работал как адвокат, а не предприниматель, и в этом качестве к нему были предъявлены претензии. Кроме того, у нас есть жалобы на него от других предпринимателей в связи с перепродажей квартир и рейдерством. Нам не хватает доказательной базы для того, чтобы точно считать его невиновным», — сказал омбудсмен.

При этом Владимира Зюзина, который обвиняется в хищении кредитов Сбербанка на 1 млрд рублей, команда Титова собирается поддерживать и дальше. «Дело Зюзина» и другие спорные дела будут рассмотрены в межведомственной группе при прокуратуре.

«Новая» уже рассказывала о деле Рыжова в контексте отставки главы столичного управления СКР Александра Дрыманова. После того, как Рыжов стал фигурантом уголовного дела о захвате недвижимости, с ним связался московский адвокат Владимир Кочкин и предложил «уладить все проблемы». Кочкин рассказал, что у него прекрасные «рабочие отношения» с Дрымановым, который якобы готов прекратить уголовное преследование Рыжова, но рассчитывает на вознаграждение в три миллиона долларов.

29 июня 2016 года оперативники ФСБ взяли Кочкина с поличным при получении «первого транша», но поскольку он был защищен адвокатским иммунитетом, уголовное дело против него мог возбудить лишь лично руководитель регионального УСК, конкретно — Дрыманов. Возможно, что это произошло совершенно случайно, но Дрыманов не спешил возбуждать уголовное дело в отношении посредника. И Кочкина пришлось отпустить. А когда через два дня, 1 июля, генерал Дрыманов все-таки подписал постановление о возбуждении уголовного дела, найти Кочкина не удалось — он успел выехать из России.

Расследование этого уголовного дела откровенно стопорилось. И вскоре было приостановлено. Хотя прокуратура Москвы и отменила постановление следствия о приостановлении расследования, это уголовное дело вскоре было законсервировано.

Этим летом генерал Дрыманов сам оказался под следствием, но не в связи с делом Рыжова, а по «делу Шакро Молодого». Первоначально была высокая вероятность, что в деле Дрыманова появится еще один эпизод, связанный с вымогательством взятки у Рыжова.

Рыжов рассказал «Новой», что связывает заявления Генпрокуратуры о «бытовых мошенниках» в списке Титова с попыткой вывести из-под удара генерала Дрыманова.

«Когда Титов формировал список, всех проверяли под микроскопом. Список передали для проверки в администрацию президента, у которой тоже не возникло никаких вопросов. Ни по одному из этих людей нет приговора, который говорил бы, что это преступники. Прошло уже 2,5 месяца с того момента, как президент поручил силовикам организовать возвращение этих людей в Россию. Но они боятся нашего возвращения и пытаются спасти Дрыманова, которому в противном случае будут угрожать обвинения в бюджетных хищениях и вымогательстве взяток», — считает Рыжов.

Рыжов также рассказал, что после того, как Дрыманова взяли под стражу по «делу Шакро Молодого», ему стали поступали угрозы с требованием молчать.

«Мне ничего не оставалось, как пойти в местные правоохранительные органы (в данный момент Рыжов проживает в США. — Ред.). В результате ФБР обеспечило мне защиту».

По словам Рыжова, дело о вымогательстве взятки адвокатом Кочкиным больше двух лет находится в Следственном комитете без движения.