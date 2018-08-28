«Челси» имею?

Все-таки в чем-то «Челси» стал для нас своим. Понятно, что куплен и успешно развивался клуб на деньги Абрамовича, но значит — и на кровные российские, то есть народные деньги — тоже.

Выражение «наигрался» никак для ситуации не подходит. Это в начале своей невероятной карьеры кооператив юного бизнесмена занимался производством игрушек. А футбольный клуб АПЛ игрушкой для миллиардера Романа Абрамовича никогда не был. Он этим проектом занимался не меньше, чем Чукоткой в бытность губернатором округа. Он вложил в «Челси» за 15 лет никак не меньше четырех миллиардов фунтов. При нем клуб взял 15 титулов, в том числе стал победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом Англии. У «Челси» многократно увеличилось число поклонников, и не только в Соединенном Королевстве.

Яхты, особняки, самолеты, статус одного из богатейших бизнесменов мира с состоянием около 10 миллиардов долларов —

все эти понты ничего не стоят по сравнению с тем, что Абрамовичу удалось сделать с «Челси» —

клубом популярным, но способным до прихода российских миллионов только на невеликие разовые успехи. Хотя дело, конечно, не только в миллионах.

Покупая у Кена Бейтса находящийся на грани банкротства клуб за 140 миллионов фунтов, что в 2003-м было рекордной для АПЛ суммой, Абрамович сильно рисковал. За это решение ему досталось и в России, и в Англии. Россияне во многом справедливо возмутились тем, что миллиардер вложился в иностранный клуб. Для англичан же он был не просто чужаком (мало ли их владеет английскими клубами) и не только непонятным российским миллиардером, но еще и политиком, близким Кремлю. Правда, политики ему в то время не шили, смысла не было. Там считали, что если Абрамович сам влез куда не следует, сам в свой срок и бросит проект. Но не на того напали.

В России за свой некорректный поступок Роман Абрамович расплатился фондом «Национальная академия футбола», благодаря которому состоялись и приглашение Гуса Хиддинка на роль главного тренера сборной, и наивысший взлет российского футбола в виде бронзы на Евро-2008, и осуществление целой программы по поддержке детско-юношеского футбола. Можно как угодно относиться к одиозной фигуре миллиардера и его деяниям на почве политики и бизнеса, но российскому футболу он помог конкретно, из этой песни слова не выкинешь.

А туманный Альбион не без удивления наблюдал, как извечные бедолаги обретают соответствующий эмблеме поистине львиный аппетит на регалии и становятся топ-клубом — буквально не по дням, а по часам. Правда, для этого Абрамовичу пришлось безжалостно расстаться с умудренным опытом Клаудио Раньери, который привел команду ко второму месту в чемпионате Англии. Новый владелец поставил на тогда еще не такого скандального Жозе Моуринью, который выиграл с «Порту» Лигу чемпионов.

Абрамович при всем своем желании не смог бы собрать в «Челси» лучших футболистов мира. Он и не делал ставку на суперзвезд, чтобы сильно не раздражать футбольное сообщество.

А вот ставку на чрезвычайно амбициозных тренеров он делает всегда.

Моуринью подходил под эту категорию, как никто другой.

Они нашли друг друга. «Челси» заиграл в футбол пусть не очень яркий, но очень современный, умный и рациональный. Так, как «Челси», в АПЛ середины нулевых не играл никто. После двух подряд побед в чемпионате можно было почивать на лаврах, но первый же сбой триумфатору обошелся дорого. Стало понятно, что новый хозяин клуба церемониться ни с кем не будет, если только почувствует, что тренер и команда работают не на максимуме.

Умницу Авраама Гранта Абрамович уволил сразу после финала Лиги чемпионов-2008, проигранного «Манчестер Юнайтед» в «Лужниках» по пенальти. Немногим дольше продержался знаменитый Луис Фелипе Сколари. Гуса Хиддинка Абрамович бесцеремонно оторвал от работы со сборной России, которой совмещение отнюдь не пошло на пользу. Карло Анчелотти был уволен после неудачного второго сезона — а в первом он привел «Челси» к чемпионству. Андре Виллаш-Боаш продержался чуть-чуть. Сменившему его Роберто Ди Маттео индульгенцией не послужил и выигрыш Лиги чемпионов-2012 с потрясающим по драматичности финалом. Рафаэля Бенитеса не спасла победа в Лиге Европы, а вернувшегося в клуб Жозе Моуринью — третья его виктория с «Челси» в чемпионате. Паузу снова заполнил Гус Хиддинк, после чего пришел черед Антонио Конте. Вот уж кому, как казалось, была уготована долгая жизнь на «Стэмфорд Бридж» — рекордные 30 побед в чемпионате 2016–2017, гигантское превосходство над соперниками, но пятое место в прошедшем сезоне и тут поставило точку на продолжении карьеры экс-главного тренера «Ювентуса» и сборной Италии в лондонском клубе.

Почти все из блестящей тренерской плеяды, прошедшей через «Челси» за полтора десятка лет, что-нибудь с клубом выигрывали. Но никому, даже мэтрам, не давалось права снижать планку. Абрамович поступал с тренерами жестко, временами несправедливо, терял в деньгах, изумлял и возмущал футбольное сообщество, но считать его поступки только прихотями и капризами дилетанта вряд ли правильно. Своими часто нелогичными действиями он поддерживал в клубе градус высокого напряжения. А организационно и инфраструктурно «Челси» за эти годы сравнялся с лучшими клубами мира, что признавали даже те, кто Абрамовича на дух не переносит.

И что, помогло это ему стать в Англии своим? Да нисколько не помогло.

Абрамович «продавал» клуб, согласно слухам, уже не раз и не два. Успешный футбольный проект в Англии может приносить доход, но источником устойчивой прибыли стать не способен, потому что для поддержания уровня требует новых и новых вложений. У «Челси» случались провальные в финансовом плане сезоны, но не критичные. У самого владельца бывали проколы — не пошло в «Челси» у таких звезд, пусть разного калибра, как Андрей Шевченко, Юрий Жирков, Фернандо Торрес. Но лидеры команды — Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Петр Чех, Дидье Дрогба — при всех пертурбациях до поры до времени клуб не покидали, служа ему верой и правдой. И в самые неблагоприятные времена расставаться с «Челси» владелец не собирался. Даже когда с весны этого года над головой бизнесмена реально начали сгущаться тучи, все его действия как раз говорили об обратном.

Тучи не только над Абрамовичем сгущались — дело Скрипалей инициировало процесс выдавливания из Англии уютно устроившихся там олигархов, список которых не ограничивается именами Алишера Усманова и Олега Дерипаски. Когда Абрамовичу не продлили инвестиционную визу и потребовали доказать легальность происхождения его капиталов, Роман Аркадьевич, очевидно, счел это унизительным.

Финал Кубка Англии ему пришлось пропустить по необходимости — на исходе мая он получал израильский паспорт. Это сняло часть претензий, но возникли другие проблемы: проживать самый богатый гражданин Израиля в Англии может полгода, но без права на работу.

Согласно сообщениям английских СМИ, Абрамович весной уже предпринимал попытку продать клуб. И называлась даже немыслимая цена, на которую якобы был согласен самый богатый человек Англии, нефтехимический магнат Джим Рэтклифф — 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. Сделка должна была устроить Абрамовича, но не состоялась — возможно, потому что он еще не готов к расставанию.

Да, «в связи с неблагоприятным инвестиционным климатом» клуб отказался от планов постройки нового стадиона, хотя разрешения Абрамович добивался долго. Да, напряжение вокруг фигуры владельца «Челси» если и спало, то лишь на время. Согласно простой логике, надо быстро продавать клуб и быстро сваливать. Но что делает Абрамович? Он увольняет Антонио Конте, которому в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта пришлось выплатить почти десять миллионов фунтов, и вырывает из «Наполи» другого, не менее дорогого и очередного итальянского специалиста — Маурицио Сарри. Дальше больше. «Челси» совершает самую безумную вратарскую покупку в истории мирового футбола, выплатив испанскому «Атлетику» 80 миллионов евро за 23-летнего Кепу Аррисабалагу. Клуб пытается всеми силами удержать свою главную звезду мирового уровня — бельгийца Эдена Азара. Стоит ли идти на такие траты, если человек собирается продавать клуб?

Он, конечно, собирается — иначе бы не обратился, опять же по данным английской прессы, к одному известному американскому фонду, который в том числе покупкой-продажей в области спорта и занимается. Он, конечно, не собирается, теша себя надеждой, что ситуация каким-то образом разрешится в его пользу. У него разножка.

Этот изрядно поседевший, публично абсолютно закрытый человек, вполне расчетливый и даже циничный, конечно, хочет остаться в Англии в прежнем статусе. А еще он слишком полюбил свое детище, чтобы даже выгодно с ним расстаться. Это Романа Аркадьевича не то чтобы оправдывает, нет — но хотя бы заставляет задуматься о неоднозначности личности фигуранта.

Он, скорее всего, проиграет. Вместе с «Челси». Некоторую долю сожаления я буду при этом испытывать.