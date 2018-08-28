958 000 одних процессов

27 августа 2018 года вступил в силу приказ № 356 МВД России «О назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших». Суммы вознаграждений уверенно говорят о крепнущем благосостоянии страны: от 50 тысяч рублей (четыре средних пенсии, зарплата молодого преподавателя МГУ) до 3 млн рублей. И даже — в отдельных, особо серьезных случаях — до десяти миллионов.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Удивительный (и случайный, конечно, кто ж может так гримасничать?!) казус: вступление в силу приказа № 356 почти совпало с юбилеем. Со 100-летием начала «красного террора» 30 августа 1918 года. После покушения слабовидящей Фанни Каплан на В.И. Ленина.

Впрочем, иные отсчитывают старт «красного террора» от 5 сентября 1918 года, от убийства М.С. Урицкого в Петрограде. Другие же — от 5 января 1918 года, от расстрела в том же Петрограде крестного хода, приуроченного к открытию Учредительного собрания.

Не столь важно. У этой победы — в смысле «красного террора» — явно много отцов.

Но и потомков у нее, победы-1918, немало. Жизнеспособных, активных до наших дней.

И один из них — привычное недоверие населения Отечества к своим правоохранителям.

Расслабишься, выразишь сам себе готовность уважать: а генная память крючит. Да: невозможно и грех сравнивать начало XXI века с началом ХХ. Но ведь и на нашей памяти были (и даже длятся) дела, разумом невместимые.

От ДТП на Ленинском проспекте 25 февраля 2010 года (помните гибель двух женщин-врачей в столкновении с машиной «Лукойла» на встречке?) до ДТП на Верхней Масловке 18 июня 2018 года с гибелью беременной на девятом месяце Наталии Львовой — и экспертизой водителя на наркотики, проведенной и обнародованной, — кажется, только благодаря ропоту москвичей.

А если учесть масштаб борьбы с преступностью… В 2017 году суды РФ рассмотрели по первой инстанции около 958 000 уголовных дел. Из них 21% дел прекращен — видимо, заводят их с размахом, с запасом, деятельно! По 0,3% дел вынесены оправдательные приговоры.

И работает эта деятельная машина, видимо, не всегда с полной точностью. Уже хотя бы потому, что большому кораблю всегда нужно большое плавание: чтоб занять команду. В результате и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова в июне 2018 года в интервью «Коммерсанту» говорит: «Иногда складывается впечатление, что те, кто расследовал, совсем разучились думать и работать. Некоторые следователи и дознаватели ничего не анализируют, не ищут доказательств, переписывают материалы с фактическими ошибками».

Пример со спектаклем «Гоголь-центра», «которого не было» по данным следствия (хотя спектакль был, стоял в репертуаре, попал в номинации премий и съездил на гастроли в Париж), — видимо, не единственный. Знаменит он стал благодаря общественному вниманию к делу. Вследствие чего этот пункт из обвинения исчез: видимо, кто-то все-таки зашел на афишные сайты.

Приказ № 356 — тонкий, обоюдоострый инструмент. Ведь не по идейной части издан, заметьте: именно что по МВД. Но смутен и тревожен общественный фон, на котором входит в жизнь «институт вознаграждения». Согласно первым комментариям правоохранителей, применять его будут в делах серьезных: разбои и убийства. Однако — в тексте приказа таких уточнений нет.

И оттого, естественно, кипит наш разум возмущенный, долгим опытом наученный. Кипит, как карбид в воде, выбрасывая в информационное поле вопросы из зала: какого рода добровольные помощники нужны силам правопорядка?

Чем им предстоит заниматься: работать там, где это действительно опасно и действительно нужно для общей безопасности? Сдавать однокурсников с кукишем в кармане? Носить деловым партнерам корзинки с колбасой?

Не попадут ли под наблюдение с вознаграждением новые коллекционеры плюшевых игрушек, которых взрослые дяденьки в незримых погонах сводили в «Макдоналдс», чтоб тем обрушить державу?

Или нелюдимый (до 18 лет имевший диагноз «аутизм») молодой человек, выложивший в 2014-м в соцсеть репост картинки, «направленной на возбуждение чувства ненависти и вражды по признаку пола — женщин», — и два года подозреваемый в экстремизме. Петиция его матери Инги Смирновой собрала в соцсетях свыше 115 тысяч подписей.

Судя по перечисленным ею экспертизам и по тому, как снимали пункты обвинения, картинку за картинкой (осталась одна, сам-м-мая способствующая «открытым конфликтам по признакам пола», 20 августа открыто уголовное дело), — причина пристального рассматривания картинок все та же: большому кораблю надо занять большую команду. Теперь вот — и ее добровольных помощников.

Так что в конечном итоге созидательный — или разрушительный — эффект приказа № 356 по МВД будет виден не сразу. Через несколько месяцев. И только по реальному его применению!

А пока — люди в штатском и люди в форме стоят друг напротив друга, воспроизводя хором, на разные лады хрестоматийный диалог Мальчика-со-шрамом с министром магии:

— Пора бы вам научиться уважать других, мистер Поттер!

— Так пора бы и вам заслужить уважение!