Мостра, которая удивит всех

На фоне теряющего былую энергию Каннского смотра – Мостра набирает обороты, того и гляди отвоюет «пальму» первенства.

Фестиваль открывает долгожданная биографическая драма «Человек на Луне» от создателя «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла. Фильм основан на книге Джеймса Р. Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга». В роли астронавта Нила Армстронга, ступившего на Луну, Райан Гослинг.

В чем преимущество Венеции перед Каннами? Фестиваль на Лидо под управлением Альберто Барбера посчитал ненужным конфликтовать с корпорацией Netflix, крупнейшим игроков в индустрии. Напомню. Под давлением киносетей руководство Каннского фестиваля было вынуждено запретить включение в программу фильмов, не выходящих в широкий прокат во Франции. Таким образом, едва ли не самые ожидаемые фильмы года, без остановки проехав станцию «Канны», отправились на Лидо. Среди мировых премьер Венецианского кинофестиваля сразу несколько спродюсированных Netfiix картин.

Альфонс Куарон («Дитя человеческое» и «Гравитация») представит черно-белую драму «Рома». Действие развернется в Мехико в 1970-х. В историю небогатой семьи из Ромы – пригорода Мехико - вписана трагическая «резня в Корпусе-Кристи». Митинг молодежи в июня 1971-го разгоняли с применением элитного подразделения солдат «Los Halcones».

«22 июля» — еще одна попытка рассказать о теракте Андреаса Брейвика (на «Берлинале» мы увидели реконструкцию событий от норвежца Эрика Поппе). Венеция покажет версию событий в интерпретации британского режиссера Пола Гринграсса.

Среди самых ожидаемых картин – «Другая сторона ветра» —завершение многолетней работы над фильмом, съемки которого начал и практически завершил легендарный Орсон Уэллс. А сценарий был вообще написан в конце 60-х. Работу над перезагрузкой картины возглавил продюсер Фрэнк Маршалл, который также участвовал в съемках в 1970 году. В фильме снимались Джон Хьюстон, Деннис Хоппер и Питер Богданович.

Netflix ломает стереотипы, фестивальные правила и экранные форматы. Новый проект братьев Коэнов «Баллада о Бастере Скраггсе» — шестисерийный вестерн-сериал, хотя и сгруппированный в фильм, но сохранивший структуру сборника.

И если он получит главный приз — это решение будет революционным: телесериал победит кинематограф. Собственно, все к этому идет.

Кадр из фильма «Баллада о Бастере Скраггсе». Kinopoisk.ru

Еще один сериал, о котором давно трубят СМИ — «Моя гениальная подруга» по одноименному бестселлеру Элены Ферранте — чрезвычайно популярного и в России. Снял его итальянский режиссер Саверио Костанцо («Голодные сердца» и «Личное»).

Кстати героиня Жюльет Бинош в фильме «Нон-фикшен» Оливье Ассайася — актриса, прославившаяся не в кино, а в сериалах. В трагикомедии о превратностях современного книгоиздательского бизнеса, в который ворвалась разрушительная цифровая революция также снялись Гийом Кане, Венсан Макен, Нора Хамзави.

Российские киноманы мечтают увидеть новый фильм Майка Ли — обладателя Золотого Глобуса, Золотой Пальмовой ветви, Венецианского льва. Его «Питерлоо» — по-диккенсовски обстоятельный кинороман об одном из самых кровавых эпизодов в британской истории — кровавой бойне в Манчестере 16 августа 1819 года. Тогда на городской площади святого Петра произошло столкновение гражданского населения, выступавшего за избирательную реформу, с солдатами, жестоко разогнавшими мирный митинг.

«Фаворитка» от создателя возлюбленных киноманами «Лобстера» и «Убийства священного оленя» Йоргоса Лантимоса – историческая костюмная драма. В центре сюжета подковерная придворная драма, сотканная из интриг. Время действия эпоха королевы Анны, Англия во всем великолепии XVIII столетия. В роли Анны Оливия Колман, герцогини Мальборо — Рэйчел Вайс, ее младшей сестры Эбигейл — Эмма Стоун.

Кадр из фильма «Фаворитка». Kinopoisk.ru

Выдающийся кинохудожник Карлос Рейгадас, автор философской фрески «Безмолвный свет» (в 2012-ом он получил в Каннах за фильм режиссерский приз) представит фильм «Где рождается жизнь», в котором вновь исследует противоречие божественного и земного в человеке.

«Работа без авторства» немецкого лауреата «Оскара» Флориана Ненкеля фон Доннерсмарка, известного по «Жизни других» — основана на реальных событиях. Это роман, охватывающий три эпохи жизни Германии ХХ века. Кинороман, в котором личная история сплетается с преступлениями, совершенными в прошлом, но не имеющими срока давности.

Жюри возглавил победитель Венеции прошлого года и лауреат «Оскара» за лучший фильм, мексиканец Гильермо дель Торо.

В основном конкурсе «Мостры» нет российских картин, хотя многие ожидали увидеть здесь «Грех» Андрея Кончаловского, картина о Микеланджело снималась на итальянском языке. Увы. Но в почетной программе «Горизонты» — «Человек, который удивил всех», новая работа Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, авторов нашумевших в свое время «Интимных мест».

Очередной фильм талантливых авторов обещает «удивить всех», задавшись вопросом — можно ли обмануть судьбу. Это история сибирского лесника, узнавшего что жить ему осталось несколько месяцев. Решившегося на неожиданный поступок: превратиться в другого человека. Главные роли сыграли Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова.

Кадр из фильма «Человек, который удивил всех». Kinopoisk.ru

Во внеконкурсной документальной программе — мастера неигрового кино с мировым именем: Виктор Косаковский (его «Акварела» — картина о воде, о путешествии по воде и о философии воды) и Сергей Лозница («Процесс» — монтажный фильм, собранный из материалов первых публичных сталинских процессов). Лозница сегодня едва ли не самый востребованный фестивалями режиссер. На «Берлинале» был его «День победы», в Каннах — «Донбасс». Премьера «Процесса» состоится в Венеции.