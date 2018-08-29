Нормальная аномалия

В жизни всегда есть место происшествию — оно так и называется: место происшествия. Эталонное происшествие — упавший на голову кирпич, но об этом газетным, а также радио- и телевизионным хроникерам можно только мечтать. Про кирпич — это для красного словца, а на деле приходится довольствоваться сводками ДТП (в которых «кирпич» тоже иногда фигурирует). Такое — каждый день и в любых количествах. Но очень уж однообразно, и никакие заголовки не притягивают. Ну, читаем, к примеру: «В Казани произошло ДТП из пяти иномарок». Или: «Пять иномарок столкнулись на 490-м км трассы М-4 «Дон» в Воронежской области». И что? Какие же это происшествия? Вот если бы столкнулись пять отечественных автомобилей, это было бы удивительно. Но где можно увидеть такой сгусток продукции нашего автопрома? Не увидишь ни в городе, ни в скромном поселке где-то на пересечении улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта.

Тот или иной интерес к происшествиям вовсе не говорит об их значимости. Так, в Петербурге ни с того ни сего развелся Володарский мост, есть пострадавшие. Вроде бы небывалый случай: самопроизвольно мосты у нас еще вроде не разводились. Понятно, пресса постаралась: сфотографировала, написала. Но надолго ли этот тревожный факт привлек внимание общества? Подумаешь, мост разводится! Вот Петросян со Степаненко разводятся — это неделю за неделей обсуждалось с таким интересом, будто мы с вами участвуем в дележе их имущества, и нам вот-вот перепадет торшер или соковыжималка.

Нормы нашей жизни при оценке информации порой сбивают с толку. Скажем, появилось сообщение: «Трое заключенных ИК-12 из Волжского избили сотрудников колонии». Происшествие? Пожалуй, даже вопиющее. Три сотрудника УФСИН по Волгоградской области пострадали, один из них даже угодил в больницу. И кто же одобрит грубые действия тех заключенных, которых застали у забора колонии в условленном месте, когда они ждали, что им перебросят с воли какой-то пакет (наверное, с интересными книжками)? Но обратные случаи, случаи избиения заключенных работниками колоний, происшествиями у нас не считаются. Так повелось, и сколько ни рассказывай о диких случаях издевательств и истязаний, все считают это тюремными буднями. Нет никакого происшествия. Заключенных у нас били всегда, и все усилия противников этих воспитательных методов, похоже, увенчаются лишь тем, что удастся юридически оформить процедуру. Допустим, разрешить бить заключенного только в присутствии адвоката, правозащитника и двух свидетелей из числа зэков, ранее избитых по этим правилам.

Пока мы тут рассуждали, появилось неожиданное сообщение о ДТП, в котором участвовали сразу восемь автомобилей ВАЗ. А мы-то думали, что их и пять на одну аварию не наберется. Так вот, в Татарстане свалилась в кювет фура, которая везла в автосалон семь новеньких автомобилей Lada Granta и одну Lada 4x4. Легковушки вылетели на поле. Для отечественных сельхозпроизводителей это действительно происшествие: ничего такого они тут не сеяли.