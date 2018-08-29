Пытки ушли в отставку

28 августа в Омске президент Владимир Путин уволил 15 генералов МЧС, МВД, СК и ФСИН. Среди них и начальник УФСИН по Омской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Корючин, занимавший эту должность больше шести лет (до этого он два года был заместителем начальника УФСИН).

Омские правозащитники неоднократно жаловались на генерала в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Именно Корючина они считали продолжателем пыточной системы в омских колониях и тюрьмах, созданной его предшественником и бывшим начальником генералом Николаем Папичевым.

«Ребята, освобождаясь, приходили к нам и рассказывали о тех издевательствах, избиениях, которые происходят в колонии, — рассказывала омская правозащитница Ирина Зайцева. — Мы это все записывали на видеокамеру. И когда мы в 2017 году понесли это видео начальнику УФСИН по Омской области Сергею Корючину, то он нам сказал: «Я эти мультики каждый день смотрю». Я говорю: «Хорошо…» И подавала заявление на имя Бастрыкина на организованное преступное сообщество, состоящее из силовиков, которое крышуют в том числе и УФСИН. Я добиваюсь, чтобы Корючина сняли, потому что вся эта вакханалия происходит благодаря ему».

И вот наконец-то свершилось: Корючина сняли.

В последние месяцы омскими пенитенциарными учреждениями занимались не только местные правозащитники, но и члены СПЧ, и московский адвокат Вера Гончарова, несколько подзащитных которой сейчас отбывают наказание в омских колониях.

14 мая 2018 года в «Новой газете» была опубликована моя статья «Ломка. Омск» о том, как заключенных пытались изнасиловать, как голыми подвешивали в клетке, как засовывали гречневую кашу в анус, как держали голову в бочке с водой…

Однако после выхода статьи посетившие ИК-7 г. Омска представители УФСИН России по Омской области нарушений на нашли. Все в штатном режиме. На заявления адвоката Гончаровой о насилии в колониях Омской области в прокуратуру и Следственный комитет РФ по Омской области ответов не последовало.

В июне ФСИН разрешил нам с правозащитником Андреем Бабушкиным, как членам СПЧ, посетить некоторые исправительные учреждения Омской области. Заключенные ИК-7 в присутствии многочисленных сопровождающих из местного УФСИН, ОНК, УПЧ и т.д. подтвердили нам, что в ИК-7 их пытают. По результатам этой поездки вышла еще одна моя статья «Ломать не зэков, а систему». После этого Генеральная прокуратура РФ по изложенным в статье сведениям дала поручение о проведении проверки прокуратуре Омской области.

«Тем не менее названные осужденными и опубликованные на страницах «Новой газеты» сотрудники ИК-7, практикующие половые извращения и физические издевательства, такие как Хайлов А.А., Муханов А.В., Махмадбеков Ш.Х., Тиде И.И., Вальнер С.А., Шакимбаев Ж.Н. и др., даже не отстранены от работы. Все без исключения осужденные констатируют полное бездействие надзирающей прокуратуры, неэффективность ОНК и попустительство СО по САО г. Омска СУ СК России, на территории которого находится ИК-7. Все это рождает полную безнаказанность сотрудников ИК, в условиях которой и продолжаются ежедневные издевательства над осужденными, гражданами России», — писала в своей жалобе адвокат Вера Гончарова.

В то же время ОНК Омской области в своем официальном письме на имя председателя СПЧ Михаила Федотова сообщила, что ОНК Омской области, Общественная палата Омской области, местные силовые ведомства и органы государственной власти «выработали консолидированное мнение о том, что массовых нарушений прав человека не установлено».

А вот ФСИН РФ по результатам посещения омских учреждений членами СПЧ направила в Омск проверку из центрального аппарата.

«Материалы проверки о возможно допущенных нарушениях действующего законодательства РФ сотрудниками учреждений УФСИН РФ по Омской области в отношении осужденных направлены по подведомственности в следственный отдел по Советскому административному округу г. Омска СУ СК РФ по Омской области для принятия процессуальных решений».

Полагаю, что увольнение начальника УФСИН по Омской области Сергея Корючина — это прелюдия ближайших посадок.