Жизнь как праздник

В Санкт-Петербурге 111 муниципальных образований. В прошлом году они провели более четырех тысяч закупок — благоустраивали территорию, устанавливали детские площадки, проводили праздники для жителей или просто покупали мебель. Группа стажеров «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Санкт-Петербурге проанализировала все контракты по закупкам за 2017 год и обнаружила, что две трети муниципалитетов нарушают закон.

В рамках исследования эксперты изучили 4 234 контракта. Все выявленные нарушения условно разделили на три категории:

1. Нарушение сроков размещения контрактов. По закону заказчик обязан разместить контракт на портале госзакупок (ЕИС) в течение трех дней с даты заключения. В 155 случаях это сделано не было. Хуже всего соблюдали сроки размещения округа: Московская застава (24 из 29 закупок с нарушением), Петровский (5 из 6 закупок), посёлок Левашово (15 из 27 закупок) и Красненькая речка (4 из 7 закупок).

2. Неразмещение контрактов. Некоторые заказчики не размещали на сайте госзакупок копии заключенных контрактов, хотя должны это делать. Почти все закупки Сенного округа, треть закупок Дворцового округа и 20% Адмиралтейского округа прошли с этим нарушением.

Многие петербургские муниципалитеты не размещают закупки целиком. Так, округ Малая Охта в 2017 году исполнил бюджет по направлению «культура и кинематография» на 18,9 млн рублей. При этом, в отчетном периоде в ЕИС выложены лишь несколько закупок на два миллиона рублей.

3. Отсутствие информации об исполнении контракта. В частности, должна быть размещена информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, а также приложен документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги).

Результаты проделанной работы с данными по каждому округу можно увидеть на интерактивной карте ниже. Для получения сводки по конкретному муниципалитету кликните на него.

Еще одна тенденция — увеличение количества контрактов на проведение праздничных мероприятий, заключенных неконкурентными способами (через закупку у единственного поставщика). Муниципалитеты имеют право так делать, если они покупают билеты напрямую у учреждений культуры. Например, решили сводить детей округа в цирк или театр — купили билеты в свободной продаже или напрямую у театра.

Как оказалось, во многих округах Петербурга процветает практика заключения контрактов без конкурса с юридическими лицами-посредниками или фирмами, на самом деле занимающимися организацией праздников под конкретного заказчика. Это позволяет избежать конкурсных процедур и привлечь нужного поставщика, но плохо сказывается на качестве и стоимости предоставляемых услуг, снижает уровень конкуренции в отрасли и провоцирует коррупцию.

Так, округ Пороховые в 2017 году выделил больше 33 млн рублей на развлекательные мероприятия для жителей — это свыше 36% совокупного объема закупок за год. При этом, 24 млн рублей ушло на контракты с единственным поставщиком. А округ Сергиевское (Парнас) потратил на праздники свыше 22 млн. Из них 20,5 – через единственного поставщика.

Всего в 2017 году петербургские муниципалитеты заключили 1451 контракт на различные праздники и концерты на сумму в 1,2 млрд рублей. Из них 483 контракта на 349 млн рублей было заключено без проведения конкурентных процедур.

Со списком выявленных нарушений эксперты «Трансперенси» обратились в прокуратуру и контролирующие органы. Прокуратура подтвердила, что местными администрациями Адмиралтейского, Екатерингофского, Измайловского, Сенного округов и Коломны «допускались факты несвоевременного направления в Федеральное казначейство и несвоевременного размещения в ЕИС информации о заключенных контрактах, об их исполнении, оплате и расторжении». Главам местных администраций были вынесены представления об устранении нарушений, а в отношении ответственных лиц в Адмиралтейском, Сенном округах и Коломне — постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Акция «Движение с уважением» в муниципальном округе Сергиевское / Фото: мосергиевское.рф

В Комитете государственного финансового контроля сообщили, что провели проверку по каждой из представленных закупок и контрактов, и «отдельные факты не нашли своего подтверждения». При этом в адрес муниципальных заказчиков были направлены запросы c требованием письменных пояснений. Сейчас Комитет анализирует представленные документы и принимает решения о возбуждении дел об административных правонарушениях (для должностных лиц ответственность составляет 20 тысяч рублей).

Как отмечают эксперты «Трансперенси», в 209 случаях сведения о заключенных контрактах появились на портале госзакупок только постфактум, в результате проделанной антикоррупционерами работы.