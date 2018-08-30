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«Как Серебренников потратил 218 миллионов»

Фильм Катерины Гордеевой и Романа Супера

Культура

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Фильм Катерины Гордеевой и Романа Супера

Весной 2017 года Следственный комитет провёл первые обыски в рамках уголовного дела, которое теперь все знают как «дело Серебренникова», «дело «Седьмой студии» или «дело «Платформы». Шесть человек, среди которых известный во всём мире режиссёр, обвиняются в том, что украли у государства больше ста миллионов рублей, выделенных на постановку спектаклей. И за это могут сесть в тюрьму на 10 лет.

Мы — журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер — попытались разобраться, в чём суть этого дела. Говорили с людьми, знающими, что такое театр — в том числе с точки зрения денег. Изучали финансовые документы. Общались с теми, с кем никому прежде не удавалось. Разбирались, почему овации зрителей и комплименты Минкульта обернулись арестами. И конечно, ходили на все судебные заседания.

Теги:
серебренников, театральное дело

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