Крымское соло для бас-гитары

Накануне концерта в «Олимпийском» отличился Уотерс, звезда мировой величины, в прошлом басист «Пинк Флойд»: назвал Крым русским и тут же загремел на сайт «Миротворец», на Украину ему теперь въезда нет. Он, впрочем, туда и не собирался.

Дело не только в Крыме. Если спросить среднестатистическую западную звезду, чей Крым, звезда скорей всего переспросит: «Крым? Это где-то в Польше?» — и тоже окажется на «Миротворце» за покушение на территориальную целостность Украины. Сейчас с этим просто. Но и без Крыма интервью «Известий» с Уотерсом — прокремлевское по всем направлениям. Атака на Скрипалей — чушь, Майдан случился из-за того, что Нуланд раздавала печеньки, ну и наконец, Севастополь русский город, а главное мировое зло — Америка. Так и хочется сказать: «Вы — сурковская пропаганда».

Не сурковская. Уотерс, убежденный социалист, антиглобалист, пацифист. И там, где он занимается социальной критикой, с ним вполне можно согласиться. Действительно, что хорошего в войне в Ираке, в угнетении стран третьего мира, в разрушении экологии.

А дальше он попадает в классическую ловушку западных левых: если с одной стороны — зло, с другой — скорее всего, добро. Трудно смириться, что зло по обе стороны баррикад.

Если вьетнамская война плохо, то почему афганская времен Брежнева хорошо? Ирак и Сирия — империалистическая бойня, но разве не такая же бойня Донбасс? С одной стороны империя, которая навязывает свою волю всему миру, но ведь и с другой — империя ничуть не лучше американской.

Тур Уотерса, в рамках которого он заехал в Россию, называется Us + Them, «Мы и они». Он ездит с этой программой с апреля. Был в Испании, Чехии, Венгрии, Франции, Бельгии, Германии, Польше. Впереди Южная Америка и Австралия. В программе песни с классических альбомов «Пинк Флойд»: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall. Плюс шоу, а оно еще с пинкфлойдовских времен у Уотерса навороченное. Летающие свиньи, гигантские кирпичные стены. Все это впечатляет. Но в туре-2018 есть новый элемент, его раньше не было.

Огромное табло с перечнем политиков разных стран, которых Уотерс не одобряет за национализм и агрессию. В Штатах это, разумеется, Трамп. Во Франции Ле Пен. В Польше Качинский. И в самом конце списка, да простит меня Роскомнадзор, фамилия нашего президента.

Он не снял из этого списка фамилию Ле Пен во Франции, не снял Качинского в Польше, а на прошедшем в среду концерте в Питере как ни в чем не бывало оставил Путина. Думаю, что и в «Олимпийском» он останется. А что делать? Не отменять же выступление. Хотя будут морщиться.

Как это сочетается с пресловутым интервью? Плохо. Читаю комментарии украинских друзей и вижу, что те же люди, которые крыли Уотерса последними словами за высказывания о Крыме, превозносят его за критику Путина. Когнитивный диссонанс. Похожая реакция у наших патриотов (если предположить, что патриоты слушают Уотерса, а не просто листают новости). И льются, льются потоки грязи.

Это нормально. Какие бы взгляды ни исповедовал Уотерс, а рок-н-ролл он играет уже полвека, это накладывает на человека свой отпечаток. Ему 75, он миллионер, но продолжает себя вести как анфан террибль, делает все, чтобы раздражать, вызывать резкую реакцию. Плохой парень, собирающий стадионы. Кто-то принимает наркотики, кто-то меняет женщин три раза в день, развлекаться можно по-разному.

А Уотерс занимается радикальной политикой и делает неполиткорректные заявления. Может нравиться, может нет, но что поделать, такой жанр.

Иначе это не рок-н-ролл, а попса, «еще один кирпич в стене», как поется в известной песне. Так что реакцией «Миротворца» он наверняка доволен. А если еще в России его запретят, будет счастлив вдвойне.