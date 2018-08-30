«Превратил группу детей в преступное сообщество»

Утром в четверг матери Анны Павликовой, Вячеслава Крюкова и Дмитрия Полетаева, их адвокаты, правозащитник Лев Пономарев, член Совета президента по правам человека Николай Сванидзе и координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова выступили с заявлениями о прекращении дела «Нового величия» и привлечении к ответственности провокатора Александра Константинова (Руслан Д.). Поводом послужили нотариально заверенные скрины переписки Павликовой и заявление Руслана Д., на днях опубликованное в СМИ.

Алла Фролова Правозащитник

— В данный момент мы проводим две главные кампании: правозащитная кампания — с всесторонней поддержкой общества и адвокатская — с целью объединить усилия всех защитников и выработать общую позицию по делу. Это крайне важно, потому что адвокатов много, следствие буксует, и тревожные сигналы тоже присутствуют. Мне известно, что к некоторым из защитников поступали предложения, выгодные следствию, — досудебное соглашение, дача ложных показаний, признание вины и особый порядок рассмотрения дел в суде.

Кроме того, для нас очевидно, после заявления Руслана Д. (если считать его подлинным, конечно) о том, что он не является сотрудником спецслужб или государственных органов, что он должен подозреваться в преступлении по ч. 1 и 2 ст. 282, а не арестованные ребята.

Руслан Д. Mediazona

Это дело — лакмусовая бумажка, показатель работы, которая ведется и будет продолжаться дальше, если не принять меры. Иначе дела, подобные «Новому величию», поставят на поток, это их борьба. И мы защищаем, не только Павликову и Дубовик, но и в перспективе — себя.

Юлия Павликова Мать Анны

— Вчера в Следственный комитет я подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Руслана Д. Я считаю, что он просто провокатор. Он сделал все возможное, чтобы превратить группу детей, общающихся между собой на совершенно отдаленные от экстремистской деятельности темы, в сообщество, теперь имеющее статус преступного. Аня мне рассказала, что Костыленков был слишком лояльным и ленивым, а Руслан Д. буквально заставлял его предпринимать те или иные шаги и действия. Для чего ему это было нужно? Если бы он был обычным человеком, его бы привлекли к ответственности сразу, так же как и наших детей. Почему он на свободе?

Николай Сванидзе Член СПЧ

— Ход этого дела наводит на определенные выводы. Никого из арестованных фигурантов дела не хотели выпускать из СИЗО. Невероятно долгими и тяжелыми усилиями удалось выбить решение Верховного суда о переводе девочек под домашний арест. И только потому, что было оказано общественное давление. Очевидно, что характер нашей судебной и правоохранительной системы таков, что решение принимается вне зависимости от характера дела, на верхних этажах власти.

Я призываю не ослаблять общественный интерес к делу, тем более что оно еще далеко от завершения — впереди суд. Задачи две — прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления и открыть дело в отношении провокатора. Это взрослый человек с профессиональными навыками психологического давления и позиционированием себя как лидера. Он все технично сделал, а потом слился. Для меня совершенно очевидно, кто этот человек и для чего это делал. Такое надо пресекать быстро и жестко.

Ольга Карлова Адвокат Анны Павликовой

— Цель Александра Константинова была очевидна сразу — он внедрился в группу с целью доступа к документам и организации деятельности. Это говорит о том, что он собирал информацию на эту компанию. Ни в одном протоколе его допроса не фигурируют сотрудники правоохранительных органов. Расторгуев в своих показаниях упоминает Руслана Д., а почему он их не называет? Потому что изначально знал об их «особом» статусе и роли в организации.

Даже если он действительно обычный гражданин, который узнал о планировании преступления, он должен был сразу сообщить об этом в правоохранительные органы. Сразу же. Он стал финансистом общества, оплачивал все расходы, участвовал и координировал действия участников, более того, уже планировал создавать региональные отделения в Московской области. А потом вдруг написал на всех заявление. И пропал.

Для меня все просто. Если Константинов является сотрудником органов — значит, вся эта деятельность — провокация, и надо прекращать дело, если нет — привлекайте его к уголовной ответственности. Даже если посчитать, что он добровольно вышел из организации и статья 282 к нему неприменима, то есть другая — 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. А это тоже только лишение свободы до 8 лет. Третьего не дано.