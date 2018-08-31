«Телесные повреждения? Имеется мозоль на стопе...»

Месяц назад в «Новой газете» (№80 от 27 июля 2018) была опубликована моя статья «Промочил ноги в карцере и умер от пневмонии…» — о скоропостижной смерти 32-летнего Гора Овакимяна, заключенного ИК-6 (Владимирская область). «Администрация колонии скрывала от родственников смерть Гора, чтобы труп признать невостребованным и захоронить с целью сокрытия истинных причин смерти моего брата», — писала в газету сестра Гора Ани Симонян.

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Мать Гора была обеспокоена отсутствием звонков сына. 11 июля родственники позвонили в колонию, там ответили, что с заключенным Гором Овакимяном все нормально — он жив и здоров. Но когда на следующий день мать Гора приехала в ИК-6, то выяснилось, что ее сын уже шесть дней как мертв.

Заключенный Овакимян был отправлен из колонии в тюремную больницу при ИК-3, где умер от воспаления легких — так родственникам сказали в ИК-6. В свою очередь, в тюремной больнице заявили, что тело Овакимяна уже находится в морге областной больницы Владимира, где и было произведено вскрытие. Причиной смерти Гора Овакимяна патологоанатом Щаников назвал двустороннее воспаление и отек легких. Причем вскрытие, по словам патологоанатома, проходило в присутствии прокурора и судмедэксперта, криминала они не обнаружили. Однако фамилии этих должностных лиц в заключении почему-то не значатся. Кроме того, протокол патологоанатомического вскрытия выдан не на бланке владимирской областной больницы, а на формуляре ФКУЗ МСЧ-33 России «Туберкулезная больница №1» УФСИН по Владимирской области.

Заместитель начальника ФКУ ИК-3 по ЛПР (лечебно-профилактической работе) — начальник больницы для осужденных, подполковник внутренней службы Михаил Крылов, «честно беседуя» с родственниками погибшего Овакимяна, убеждал их, что заключенный Гор Овакимян действительно умер от пневмонии.

Михаил Крылов: На вскрытии по легким помимо плеврита идет двусторонняя пневмония. Что еще могло привести к смерти? Больше в принципе ничего такого найдено не было.

Георг Овакимян (брат): Побои, гематомы есть у него на теле?

Михаил Крылов: На теле были гематомы.

Карине Овакимян (мать): Я на вас смотрю, просто на ваши глаза, вы даже не смотрите на нас.

Михаил Крылов: Да потому что я вспоминаю, милейшая! Просто я вам честно рассказываю, что я видел. Позвоночник целый и ребра все целые. Значит, телесные повреждения какие? Имеется мозоль на левой стопе. Но это же не приведет к смерти, мозоль, правильно? На коленях были ссадины, давностью где-то две недели, они были помазаны зеленкой. То есть я говорю, как есть. Поэтому вы напрасно тут мне пытаетесь… Так же как и мозоль, тоже была обработана зеленкой. Так что это не свежая фигня. На наружных поверхностях бедер имеются, это не синяки, как бы это обозвать, назовем так, ну по типу гематом, но они не сформированы еще в синяк, то есть цвета не имеют.

Карине Овакимян (мать): Ну да, только избили его…

Михаил Крылов: Ну я не могу вам это сказать. Ну, милейшая, я пытаюсь с вами честно беседовать, а получается как… Это то, что вообще было из телесных повреждений…

Родственники погибшего Гора Овакимяна не поверили ни тюремным врачам, ни их экспертизе и обратились к руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области генерал-майору Александру Еланцеву. Только после того, когда он сказал, что берет это дело под свой личный контроль, на следующий день следователь прибыл в морг. Семья Овакимяна настояла на повторном вскрытии. Первый протокол, в котором было написано, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония легких, исчез.

Ани Симонян (сестра): Брат сидел в этой колонии четыре года. Срок у него был за наркотики, восемь лет. У нас положено длительное свидание один раз в четыре месяца и один раз в четыре месяца через окошко. За четыре года ему только один раз разрешили свидание. Когда мы у него спросили, почему не разрешают, он сказал, что «разрешают тем, кто работает на администрацию, помогает им. А я не сотрудничаю с ними, потому меня избивают и не дают свиданий». Его постоянно сажали в ШИЗО. Он все время говорил, что находится в изолированной камере. Его избивали и туда отправляли.

Георг Овакимян (брат): Он рассказывал на свидании, что били пряжкой от армейского ремня прямо в область паха. У него есть повреждения на половых органах, возможно, это как раз оттого, что били ремнем. Гор рассказал, что ему пустое ведро на голову надевали, снизу колоночку в ведро засовывали и музыку включали, сирену включали, чтобы оглушительный эффект был, еще газовым баллончиком брызгали под это ведро, чтобы дышать трудно было.

Еще его подвешивали к решетке. Руки назад за поясницу затягивали и как на дыбе подвешивали. По 10–12 часов он так висел. А за что делали это все? За то, что он отказывался сотрудничать с администрацией, подставлять кого-то.

После жалоб родственников погибшего Гора Овакимяна было возбуждено уголовное дело по статье «Неоказание медицинской помощи по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)». В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Гор Овакимян, отбывающий наказание в ИК-6 Владимирской области, 6 июля 2018 года обратился в медчасть колонии с жалобами на плохое самочувствие. По результатам осмотра у Овакимяна выявлены влажные хрипы во всех отделах легких, затрудненное дыхание, ему был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония, отек легких». И лишь спустя пять часов заключенный был доставлен в терапевтическое отделение тюремной туберкулезной больницы №1, где в 19.20 того же дня скончался. Маму Гора признали потерпевшей.

На основании постановления следователя Следственного отдела по г. Коврову СУ СК РФ по Владимирской области лейтенанта юстиции Фещенко Д.И. от 30 июля 2018 года по материалам уголовного дела была проведена судебно-медицинская экспертиза тела Гора Овакимяна. По данным экспертизы, «смерть Овакимяна Г.Г. наступила от посттравматического, смешанного нефроза, осложнившегося острой почечной недостаточностью, лейкоцитарной пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом, отеком легких». И это притом что в первой экспертизе причиной смерти было указано воспаление легких. А про почки погибшего было сказано, что они без каких-либо изменений и повреждений.

Кроме того, судебно-медицинская экспертиза засвидетельствовала множественные кровоподтеки и кровоизлияния в мягкие ткани подмышечных областей, верхних и нижних конечностей, поясничной области. «Данные телесные повреждения, — сказано в судмедэкспертизе, — причинили тяжкий вред здоровью и привели к возникновению расстройства жизненно-важных функций организма человека, что привело к смерти потерпевшего (острая почечная и острая дыхательная недостаточность) и были получены от многократных ударных воздействий тупыми твердыми предметами по разным частям туловища и конечностям».

Георг Овакимян (брат): Матери Гора в колонии сказали, что якобы у него 22 июня 2018 года была какая-то драка с осужденным ИК-6 Джангировым Г.А., который «в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения Овакимяну». Якобы этот заключенный признался, что он с погибшим дрался, он его взял, через себя кинул, Гор ударился спиной о табуретку, и у него на фоне этого появилась длинная гематома на спине. Эксперты эту полосу объясняют следствием удара тупым предметом по спине, например, похожим на дубинку или бейсбольную биту. При этом назначенная следователем дополнительная, уже третья по счету, экспертиза дала однозначный ответ: «Каких-либо характерных следов борьбы или самообороны при экспертизе трупа Овакимяна не обнаружено». Мы предполагаем, что брата убили в ИК-3, что его привезли в больницу не в тот день, когда он умер, а за несколько дней до этого.

Ани Симонян (сестра): Даже третьей проведенной экспертизой не зафиксированы следы от электрошокера. То, что пальцы на руках и ногах сломаны, тоже никак не отражено. Поэтому мы хотим сделать четвертую комплексную экспертизу. Когда я обратилась в официальную государственную судмедэкспертизу, они сказали, что у них очередь на три года вперед. Вот сколько таких дел по всей России! Тогда мы пошли в частную экспертизу — в Федерацию судебных экспертов. Они согласились приехать во Владимир и сделать еще одну экспертизу. Но следователь нам отказал в привлечении частных экспертов, сказал, что должен быть госэксперт. И мы не понимаем, почему дело передали на расследование в Ковров, где находится ИК-6. Ведь брат умер в больнице во Владимире. Там и должно расследоваться дело.

Патологоанатом Щаников, который дал заключение, что брат умер от пневмонии, должен предстать перед судом, но уголовное дело против него так и не возбуждено. Он не имел права дотрагиваться до «криминального» тела. Потом судмедэкспертизу по распоряжению следователя сделал судмедэксперт Смирнов, но он не все повреждения описал. Следователь сказал сделать дополнительную экспертизу. И ее почему-то опять проводил тот же судмедэксперт Смирнов. Кроме того, следователь до сих пор не запросил видео с камер наблюдения.

Надо сказать, что случай с Гором Овакимяном не единственный во Владимирской области. «Пытки, издевательства, убийства поставлены во Владимирской области на поток, причем это происходит с такой регулярностью, что даже страшно. С марта по сегодняшний месяц уже шесть трупов», — говорит владимирский правозащитник Валерий Горбунов. Один из погибших — это 30-летний заключенный Андрей Грачев.

Вот что рассказал об установленных обстоятельствах его гибели правозащитник из Владимира Борис Ушаков: «Он погиб 9 марта, а дело возбудили только 14 мая, и то по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», а не по факту смерти. Причина смерти — асфиксия. На шее Грачева две борозды в передней части: одна — прямая, а другая под челюсть идет, и отсутствие борозды сзади. Это явно указывает на тот факт, что после его убийства садисты даже не могли его «профессионально» повесить в петлю, а лишь зацепили за челюсть.

Эксперт при осмотре тела вырезал кусок кожи, где проходила вторая борозда. Они вырезали специально, чтобы удалить следы. И заключение о смерти он вынес на основании просто осмотра тела. Там все обстоятельства указывают на то, что Грачева задушили, а потом уже мертвого повесили.

Следы насильственной смерти обнаружили родители Грачева, когда забирали тело.

Оба уха были опухшие, фиолетового цвета, губы разбиты, нос сломан, кисти и пальцы рук все в ссадинах и гематомах, на обоих предплечьях, спине, голенях и коленях ног масса синяков, в области паха на мошонке сильные ссадины.

Множество повреждений экспертом не были зафиксированы, а некоторые были искажены. Например, у Грачева правый висок был полностью синий, а эксперт указал, что обильная гематома на лбу. Но в лоб человеку можно бить, и ему хоть бы что, это самая крепкая кость, а в висок можно ударить один раз и человек погибнет. Вот с этой целью они и исказили.

По делу Грачева многое удалось установить. Изъяты все видеозаписи с камер, на которых видно, как люди в гражданской одежде заходят в камеру, что-то делают с трупом. Мы добились эксгумации трупа Грачева. Следователь пообещал, что она пройдет в первых числах сентября.

Почему Грачева убили? Я объясню. Он содержался в ИК-2 Орловской области. Там сотрудники по приезде заключенных избивали, надевали на резиновые дубинки презервативы и насиловали. А Андрей Грачев — он один из тех заключенных, кто с этим боролся. У них было пять актов протеста из-за этих действий, то есть голодовок. И потом всех, кто протестовал, их всех осудили на крытый (тюремный) режим и развезли на разные регионы. Кого-то во Владимирский централ, кого-то в Минусинск. Грачева отправили на Т-2 (Владимирский централ). И есть все основания полагать, что задушили его непосредственно сотрудники Т-2. В тюрьме. Его привезли в тюрьму 22 февраля, а 9 марта он погиб. Перед отправкой во Владимирскую область он звонил родственникам, говорил, что «меня везут убивать, отнеситесь к этому серьезно, отправьте мне адвоката». Ему были конкретные угрозы. Вот его и убили».