Новый год жирных котов

На самом финише межсезонья хоккейное сообщество осчастливили двумя сногсшибательными новостями. Во-первых, за два дня до старта сезона было сообщено, что теперь, возможно, за победу в основное время командам будут даваться не три очка, а два — как в североамериканской Национальной хоккейной лиге. А во-вторых, руководство СКА обнародовало план построить в Санкт-Петербурге хоккейную мегаарену вместимостью 22,5 тысячи зрителей.

То есть, с одной стороны, КХЛ идет в североамериканском фарватере, а с другой — собирается утереть нос хваленой НХЛ циклопическим проектом. В остальном все по-старому — богатые становятся сильнее, а бедные слабее. И никакая новая (а на самом деле старая — так очки считали в советские времена и на заре российских) система не поменяет расклад, на котором стоял и будет стоять российский хоккей.

Сезон стартует 1 сентября — чуть позже, чем обычно. Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» и победитель регулярного чемпионата СКА разыграют Кубок Открытия, а дальше все пойдет своим чередом. Еще ни разу формат предыдущего сезона не повторился, вот и сейчас среди 25 команд-участниц не будет тольяттинской «Лады» и «Югры» из Ханты-Мансийска, исключенных весной. Курс на сокращение участников соблюдается, несмотря на протесты и попытки защитить тот или иной регион.

Только так получается, что жертвами в основном становятся российские клубы. В прошлом году эта участь постигла новокузнецкий «Металлург», который дал мировому хоккею за последние годы больше звезд, чем клубы-олигархи вместе взятые. Нынче чемпионат лишился «Лады» — первого в истории отечественного хоккея нестоличного чемпиона. И «Ладу», и «Югру» уже раздербанили до основания. Глядишь, еще кого-то в конце нынешнего сезона исключат — будет чем поживиться тем, кому своей смены растить не надо.

Конечно, чем меньше слабых и финансово нестабильных команд, тем более зависимых от бюджета — тем сильнее конкуренция. Но так можно дойти и до нефтегазового первенства с добавлением к нескольким российским клубам с пяток иностранных. Которые будут спонсироваться теми же российскими, в основном нефтегазовыми, корпорациями.

Правда, с каждым годом все труднее найти охотников пойматься на хоккейный крючок. Кого только в КХЛ не сватали, но приросла лига за последнее время только финским «Йокеритом» и китайским «Куньлунем». Вот теперь заговорили об интересе со стороны Франции, а там и до интереса Германии вроде бы недалеко — опять же с учетом призрачной на сегодняшний день геополитической перспективы. Как-то это не согласуется с намерениями совершить качественный скачок.

При всех громких заявлениях ключевой проблемой КХЛ остается выравнивание сил, для чего нужно не просто ввести жесткий потолок зарплат, но еще и неукоснительно ему следовать. НХЛ, с которой наша лига во многом берет пример, дискуссиями на эту тему не занимается. Там потолок — закон, у нас же — дышло. Жизнь по понятиям дает возможность «жирным котам» обходить любые препятствия, не утруждая себя объяснениями.

Неравенство сил и возможностей, дошедшее в прошлом сезоне до пика, одними сокращениями не устранишь. И руководство лиги придумало ход, при котором можно сохранить существующее положение вещей, но при этом формально сократить разрыв между богатыми и бедными. Очковый разрыв.

Оказывается, переход на двухочковую систему планировали еще с весны. Обсуждали, спорили, дискутировали — но исключительно в кулуарах. Ни одной утечки в прессу боссы лиги не допустили, потому как не царского ума это дело. И поставили общественность перед фактом в самый последний момент, когда и обсуждать-то времени нет.

А ведь было о чем поговорить. Между двумя и тремя очками за победу в основное время разница есть, и немалая. С введением новшества вроде и плотность в турнирной таблице увеличится, и борьба за попадание в плей-офф обострится, и разрыв в очках между лидерами и аутсайдерами сократится. Но в то же время новая система может вернуть наш хоккей к не всегда прекрасному прошлому, когда можно «расписать» ничейку, тем более с гарантированным получением хотя бы одного очка. Острота в нижней части борьбы за восьмерку может повыситься, а острота в каждом матче — наоборот, понизиться.

Но даже не это главное. Главное — нововведение лишь слегка затушует проблему неравенства, отодвинув ее решение в очередной раз на неопределенный срок. Да, НХЛ твердо придерживается двухочковой системы начисления очков. Но там все клубы находятся в более или менее равных условиях, и даже безнадежный аутсайдер может стать обладателем Кубка Стэнли. В КХЛ такой поворот невозможен в принципе. Какую бы систему ни ввести.

Ну кто в Западной конференции бросит перчатку двум армейским нефтегазовым монстрам? Да никто. За СКА играют сливки общества, ЦСКА дозволено чуть меньше, но между ними и остальными — пропасть.

Собственно, больших сюрпризов не ожидается и в стартующем сезоне. Несмотря на потерю двух знаковых игроков, защитника Вячеслава Войнова и нападающего Илью Ковальчука, — СКА сохранил свой олимпийский состав. Только теперь без Олега Знарка и Харийса Витолиньша, со штабом, целиком перенесенным из сборной России образца чемпионата мира-2018. Цель простая — в третий раз взять Кубок Гагарина.

ЦСКА, пережив несколько внутриклубных скандалов, может составить реальную конкуренцию, если у него пойдет дело на новой арене. Купив бывшую «ВТБ Арену», то есть, по сути, главный хоккейный стадион страны, и согласившись делить его первое время со «Спартаком», руководство ЦСКА пошло на конфликт с радикальной частью болельщиков. Будет ли «ЦСКА Арена» заполняться хотя бы наполовину — большой вопрос.

А вот у руководства СКА сомнений в том, что его предполагаемая мегаарена будет заполняться полностью, нет никаких. Правда, президент клуба и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, рассказавший о грандиозных планах, уточнил, что аншлагов можно будет ждать если не в регулярном сезоне, то «в плей-офф — точно». Дворец вроде как будет строиться еще и под чемпионат мира-2023, право на проведение которого город еще не выиграл. Об экономической целесообразности возведения гигантского сооружения речь пока не идет. В замахе видится в том числе желание непременно быть круче самой НХЛ, самая вместительная арена которой, «Белл-центр» в Монреале, вмещает «всего-то» двадцать одну с небольшим тысячу болельщиков.

Видимо, «Газпрому» деньги некуда девать. Обещано, что долгостроя по типу диковатой истории со строительством стадиона на Крестовском острове точно не будет, но вопросов уже на стадии разговоров возникает много. На самой большой в мире хоккейной арене должен, естественно, играть самый лучший, по крайней мере в Европе, клуб. Побеждающий всегда, иначе спадет зрительский интерес. Соответственно, руководство СКА (читай — руководство КХЛ) под речи о выравнивании сил будет делать все, чтобы де-факто этого не было никогда.

Омский «Авангард» вон вообще переехал в Балашиху из-за проблем со своей ареной. И ничего, перебьется, и даже поборется. И действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» так просто не отдаст титул. И «Салават Юлаев» может навести шороху, и даже подуставшая «Магнитка» может пошуметь. Но пока не поменяется тренд, слово «непредсказуемость» в отношении чемпионата КХЛ вряд ли применимо. Все предсказуемо, пока еще кроме финальной стадии розыгрыша. Она остается едва ли не последним еще не взятым бастионом.