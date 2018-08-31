Урок под портретом

Пусть в школе будет политика, а не пропаганда

Начало учебного дня. Проходя по холлу школы, замечаешь символику РФ. И там же портрет президента. Захожу в класс — опять государственная символика: флаг, герб, гимн… И очередной портрет президента. Классная комната — ситуация аналогичная, только (на удивление) карта СССР названа картой России. Урок географии. Ямало-Ненецкий газ, с которым, по словам учительницы, украинцы, а значит, «фашистобандеровцы» обходятся как свиньи — мол, не платят… Оставив личные политические предпочтения, начинаешь задумываться: место ли такой политике в школе?

Думаю, что политика в школах, безусловно, быть должна. Ведь увлечение политикой хорошо развивает человека. Не только мой опыт говорит: юнец, заинтересовавшись политикой, куда большее внимание уделяет публицистике, ему становится интересно читать длинные и сложные тексты. Соответственно, будет лучше понимать мотивы поступков персонажей художественной литературы, лучше разбираться в истории и вообще — что и почему в мире происходит. Словом, политика развивает, отставляя компьютерные игры и мемы на второй план.

Но есть проблема. В наших школах совершенно нет политики, зато есть чистейшая пропаганда, которая льется в юные умы людьми советской формации — теми самыми, кто потом же дискредитирует институт выборов под портретами президента. Политика в школах не должна быть представлена менторским навязыванием точки зрения учителя, она не должна выражаться в детских утренниках под знаменами «Единой России».

Политика в школе должна развивать. Если, к примеру, на уроке истории, обществознания либо же географии зашел разговор о политике, то учитель не должен с пеной у рта навязывать свою позицию, он должен учить школьников строить конструктивный диалог, оперировать фактами, критически мыслить и отстаивать свое мнение. Таким образом возможно воспитать действительно умных и думающих людей, которым не будет пофиг то, что происходит даже у них под носом, ведь то, какие цветочки сажать в общем дворе, — тоже политика.

Скажу о себе — в своей школе я всеми силами отстаиваю эту точку зрения. Каждый уважающий себя педагог должен стремиться к тому, чтобы не только дать ученику набор знаний, которые он забудет сразу же после ЕГЭ, а — воспитывать личность. И в конце-то концов уж точно не причислять лик президента к государственной символике, будь даже президентом Навальный. Он же все-таки — выборный.

Андрей Петушков,

15 лет

Нас всех посадят?

Дела молодых «экстремистов» — и наше дело тоже

Возмущению нет предела, а чувство справедливости вызывает отвращение к криминальной хронике. Хотя как можно считать криминалом обсуждение политики с друзьями в «Макдоналдсе» (дело «Нового величия») и мемы в закрытых альбомах в соцсетях? Система ясно дает нам понять, что это все — якобы криминал. Что ставит практически всех молодых ребят под прямую угрозу преследования по 282 статье УК.

Я разорвал все связи с «ВКонтакте» более двух лет назад: удалил свою cтраницу и перешел в Telegram — как предчувствовал, что за обычные картинки с юморком, за простые лайки и репосты людей будут сажать. Сажали, конечно, и два, и три года назад, но сейчас система прыгнула выше своей головы и радостно бьет рекорды. Сломя чужие головы рушит жизни людей даже не за политические предпочтения, а за юмор.

И что делать? Первое, как я считаю, — уходить из «ВКонтакте». Удалить личную страницу, все переписки, все фотографии. Но ведь даже это не спасет, потому что абсолютно каждое наше действие регистрируется и сохраняется, а все данные, однажды в «ВКонтакте» загруженные, остаются там навсегда.

Удивительно, но не видно общественного возмущения. Повозмущалась интеллигенция в фейсбуке, да и все. А где протест? Взгляните на результаты лишь небольшого «Марша матерей». А неужели нам все равно? Конечно, очень просто рассуждать о том, что происходит где-то в Барнауле, где-то в Дорогомиловском суде — ведь, конечно, нас это не коснется… А если коснется?

Я надеюсь, что со временем мы перестанем быть такими безразличными. Именно эти репрессии заставляют меня постоянно думать о будущем своей страны — о том, что можно сделать, чтобы остановить это гниение. Ибо система сама не остановится. Ведь выкосил нас двадцатый век, а двадцать первый только начинается, но начинается он с невероятно печальной ноты.

Геннадий Докучаев,

16 лет

Краткий курс выживания в старших классах

Выпускники делятся своими стратегиями

РИА Новости

Как выжить в старших классах с их сумасшедшей нагрузкой, подготовиться к поступлению — и чтобы осталось время на жизнь? Чему уделить больше внимания, от чего отказаться?

Чаще всего выпускники советуют погрузиться в то, что нужно именно вам. «Забить можно на всякие бесполезные унылые предметы, которые не нужно сдавать» (Лена Верстакова). Но были и те, кто советовал не забывать о других предметах — они так же полезны, как и те, которые вы сдаете: «Надо не забивать на литературу, даже если ты не гуманитарий, все равно пригодится» (Михаил Зобнин).

Некоторые предлагают отказаться от личной жизни, развлечений и хобби, потому что надо сосредоточиться на учебе. Но большинство советует этого не делать: ведь школа — это, конечно, важно, но мы все-таки люди. «Экзамены экзаменами, а получать удовольствие от жизни нужно всегда, когда можно» (Лена Верстакова).

Михаил Зобнин советует как можно больше материала освоить в десятом классе, «чтобы получить какую-то базу и не тратить время на это в одиннадцатом, а в одиннадцатом тренировать ЕГЭ. Можно еще поделить нагрузку и что-то сделать летом». И не увлекаться сериалами, «а то подсядете». (Если не боитесь подсесть — см. стр. 17. — Ред.)

Степан Дергачев напоминает, что надо определяться с выбором: «Звучит, конечно, банально, но очень многие, с кем я общаюсь, либо даже к поступлению не определяются, либо идут как-то наобум — или как родители скажут. Надо хотя бы к 11-му классу представлять, что после школы будешь делать. А в 11-м классе экзамены, олимпиады, поэтому еще свое время распределять надо учиться (ну и отдыхать нормально тоже)».

Конкретные советы касаются профориентации и выбора вуза: «Стоит ходить на дни открытых дверей (когда начинаешь потом подавать документы в вузы, часто жалеешь, что ты не узнал о нем больше). Посещать разные открытые мероприятия (игры, лекции) по интересующему направлению в разных вузах» (Мария Фоменко).

«Не все знают про летние школы. Во многие проходят конкурсы с возможностью бесплатно отправиться в них и оказаться в научной среде с людьми с похожими интересами» (Елизавета Коршикова).

Иногда старшеклассникам не хватает душевных сил справляться с высокой нагрузкой, давлением, тревогой. Александра Муртазаева советует: «Если вдруг почуешь неладное, что постоянно страшно, что совсем нет сил или желания учиться или жить, ну и прочие симптомы, — сходи к неврологу/психологу/терапевту. Лучше перебдеть, чем недобдеть и свалиться с депрессией посередине года. Попросить медицинской да и вообще любой помощи — это не слабость, не стыдно, не подвести себя и родителей, не оказаться слабее остальных одноклассников, которые же «куда больше меня учатся, но им же нормально!».

Но как в учебе, так и в жизни стоит понимать, что нет единой схемы для всех, так что во всем — и в учебе, и в личной жизни — стоит найти золотую середину. «Золотая середина — это вообще самое главное не только в старших классах, но и по жизни» (Женя Старостина).

Лиза Ершова,

15 лет

Квест, или На ошибках еще учатся

Родители вчерашних школьников делятся опытом: как пережить год перед выпуском

РИА Новости

С точки зрения стратегии взрослые и дети совершенно едины в своих взглядах на последние школьные годы: надо определиться с желаниями, сосредоточиться на главном, отсеять все второстепенное, вкалывать, но не забывать про сон, отдых и психическое здоровье. Различия начинаются там, где надо выбирать тактику.

Опрошенные в соцсетях родители выпускников (33 человека; фамилии не указываем по их просьбе) гораздо чаще, чем дети, рекомендуют переход на очно-заочное или семейное обучение для экономии сил. Все экзамены, которые можно сдать заранее, — сдавать заранее (некоторые школы дают детям возможность сдавать в 10-м классе русский язык и базовую математику). Однако совсем ослаблять нагрузку не стоит, иначе к вузовским требованиям ребенок может оказаться не готов.

К непрофильным предметам большинство семей старшеклассников относится как к неизбежному злу, которое надо минимизировать, к школьным мероприятиям — как к излишеству. Всерьез относятся к тому, что действительно помогает хорошо сдать ЕГЭ и поступить в вузы: к профильной подготовке, репетиторам и олимпиадам. И ко всему тому, что помогает получить дополнительные баллы, если вуз их дает: к итоговому сочинению, ГТО, индивидуальным достижениям, подготовке к дополнительным вступительным испытаниям (ДВИ) — если они есть в вузе.

Так что первое и главное — определиться с выбором как можно раньше. Не дожидаясь старших классов, отправлять в летние школы, в лагеря, давать попробовать самые разные дела — пока не найдется то, к чему прикипишь; ходить по дням открытых дверей, присматриваться к студентам и преподавателям… Второе — оценка собственных сил и способностей к систематическому труду: важно не только поступить в вуз, но и удержаться там — нервные срывы, ощущение «я не тяну» — обычное дело. Когда выбор сделан, наступает черед планирования и спокойной работы.

Чем больше у семьи запасных вариантов — тем легче оказывается жизнь в мае-июне.

В сентябре — список вузов и факультетов, план А, план В, план С, требования по ЕГЭ с учетом запасных экзаменов. Репетиторы — поближе к дому и знакомые с форматом экзамена. Важно оптимизировать логистику, чтобы жизнь старшеклассника не проходила в метро и электричках по дороге с курсов к репетитору.

Иногда дети в апреле-мае меняют решение о том, какие ЕГЭ будут сдавать, или выбирают заведомо несбыточные варианты. Родители, уже пережившие такой опыт, советуют не спорить с ребенком и дать ему делать то, что хочет: сейчас на ошибках еще учатся.

Пробники ЕГЭ лучше писать не в школе или у репетитора, а в МЦКО, где ученика не знают: в школе к сильному ученику могут быть слишком снисходительны; да и когда олимпиадник сдает предмет, который отлично знает, ниже 75 баллов, — это сильный удар.

Проверить, умеет ли ребенок работать с информацией: искать, выделять главное, вести конспекты. Важно помочь с самоорганизацией и тайм-менеджментом, а если у ребенка они проседают, брать на себя часть его нагрузки. Менеджерские навыки родителей очень важны ребенку и еще на нескольких этапах — в первую очередь в составлении графика олимпиад, дополнительных испытаний или прослушиваний. Некоторые матери и отцы ведут таблички в экселе, некоторые вешают детям на стену бумажный график, помогают понять, где нужные олимпиады или вступительные испытания пересекаются.

Не заставлять ребенка все время работать: 17 лет бывает один раз в жизни, и жизнь нельзя ограничивать только учебой. Хобби, друзья, поездки дают дополнительную энергию.

Что могут сделать родители? «Излучать позитив и уверенность», — отвечают они. «Кормить и любить». «Всем дать валерьянки! А перед экзаменами просто успокоиться и пройти это все «как квест».

Ирина Лукьянова,

«Новая»

Подальше от повседневности

Любимые сериалы подростков: что вы еще не смотрели?

Ксения Абросимова опросила ровесников, собравшихся в августе в сочинском образовательном центре «Сириус», и выяснила: российские подростки из разных городов, с разными интересами и разными целями в жизни в основном смотрят одни и те же сериалы.

В образовательном центре четыре направления: «Литературное творчество», «Наука», «Искусство» и «Спорт»; здесь в одной столовой ежедневно встречаются лирики, физики и хоккеисты из пятидесяти регионов России. Общего у них всех, как выяснилось, больше, чем кажется на первый взгляд.

Как ни странно, самые популярные сериалы никакого отношения к переходному возрасту не имеют. Напротив, создается ощущение, что аудитория 13–17 лет охотнее всего выбирает сериалы, мир которых едва ли соприкасается с их повседневностью. Самые популярные, по результатам моего опроса, жанры — криминальная драма, научная фантастика, триллер и — чаще всего — детектив.

«Шерлок»

О «Шерлоке» Гэтисса и Моффата уже столько было сказано, что говорить о нем как-то неудобно. Сериал берет в том числе небольшим объемом: «Можно досмотреть до конца!» Опрошенные отмечали умение создателей тонко вплетать во вполне себе современный сценарий элементы оригинальной истории Холмса. И конечно, детективность, «игру», в которую скорее играют со зрителями, нежели с персонажами: «Всегда хочется узнать, чем кончится очередное дело».

Почти так же часто вспоминали об «Очень странных делах» телеканала Netflix. В научно-фантастической драме с элементами детектива, триллера и ужасов в первую очередь привлекает сюжет, завязка которого — побег подопытных из секретной лаборатории: казалось бы, задумка не нова, но все дело в реализации. А реализация получилась атмосферной, с «красивой картинкой» и классным саундтреком.

Слово «детектив» есть в названии еще одного любимого подростками сериала — «Настоящий детектив». Правда, многие уточняли, что поразил их именно первый сезон (сюжет каждого сезона самостоятелен и не связан с другими), где яркого персонажа с глубокими монологами и «шопенгауэрским взглядом на мир» играет Мэттью Макконахи. Не менее интересная роль, кстати, досталась и оскароносцу Вуди Харрельсону — в общем, каст отличный. Хороша и музыка, и все тот же элемент детективной игры.

Среди других сюжетов, так или иначе затрагивающих криминальную тематику, отмечали «Фарго», «Как избежать наказания за убийство», «Охотник за разумом», «Острые козырьки», «Клан сопрано» и… «Мажор». Да, за зарубежные сериалы молодежь берется куда охотнее, чем за российские, но детектив с Павлом Прилучным в главной роли — исключение. Несколько подростков упомянули его, а два-три человека еще и заговорщически сообщили, что не могут дождаться нового сезона. Прилучный, конечно, харизматичен, но все-таки «Мажор» — не шоу одного актера: популярен он и из-за острого сюжета, и из-за того, что любовная линия не затмевает собой все повествование (кстати, то же достоинство респонденты приписали и «Твин Пикс»).

Но и от чисто подросткового контента никуда не денешься. Вероятно, создатели медиапродуктов действительно разбираются в предпочтениях аудитории. Мне много раз называли как любимейший сериал подростковую драму «Ривердэйл». Комиксы в основе, симпатичный Коул Спроус (его фотографиями сейчас забиты все модные паблики в «ВКонтакте»), запоминающиеся саундтреки делают свое дело. В ту же категорию успешных молодежных продуктов попадают и мрачный «13 причин почему» — экранизация романа Джея Эшера, и «Американская история ужасов» (в какой школе не встретишь человека в футболке «Normal peoples care me»?), и компактный «Скам». А еще «Бесстыжие» — живой, динамичный, но резкий, местами грубый сериал, в центре которого дети всех возможных возрастов (и тут саундтреки тоже что надо!).

«Игра престолов»

Спросом среди любителей уйти от обыденности пользуются сериалы, создающие атмосферу другого века или даже мира. Фэнтези «Однажды в сказке», соединяющее в себе большую часть классических сказочных сюжетов; для любителей скандинавской тематики — «Викинги» с крутыми костюмами и музыкой; «Лунный камень», передающий эстетику Англии XIX века. Есть популярная не только среди подростков «Игра престолов», совмещающая в себе дух эпохи (а вот какой именно — уже другой вопрос) и элементы фэнтези. Более гнетущая атмосфера, но все же захватывающие «Люцифер», «Нулевой канал» и «Черное зеркало» (хоть последние два и без фэнтезийных допущений).

Возможно еще погружение не в мир, но в профессию с сериалами «Доктор Хаус» (медицина; создатели согласовывали все диагнозы и симптомы со специалистами), «Следствие по телу» (работа патологоанатома-криминалиста), «Хорошая жена» (ох уж эти юристы!).

В разряд хороших, а иногда и «переплюнувших книгу» экранизаций попали недавно вышедший «Алиенист», «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». И если уж говорить о книгах и обучении, есть интересные сериалы, помогающие подтянуть матчасть: «Есенин», «Романовы», сериалы Леонида Парфенова. Одна стажерка литературного направления поделилась тем, что любит смотреть исторические сериалы про войну — «Ночные ласточки», «Любовь под прицелом», — «потому что они трогательные и про другое время — интересно». Когда надоедает учиться, можно включить не обременяющие, легко смотрящиеся ситкомы вроде «Теории большого взрыва», «Друзей», «Сообщества», «Книжного магазина мистера Блэка».

Странно начинать подборку с серьезных криминальных драм, а заканчивать… мультсериалами, которые тоже пользуются у подростков спросом. Один физик сказал мне: «Мультики хороши тем, что в них можно выдумать что угодно» — это довольно простая мысль, но мне кажется, очень верная. Отдельный жанр анимации — аниме (принципиально отличающийся от обычных мультфильмов ориентировкой на более взрослую аудиторию) имеет свою классику: «Стальной алхимик», например. В «Рике и Морти» ценны жесткая сатира и черный юмор, в «Гравити Фолз» и «Времени приключения» — атмосфера. А вообще, в любом сериале любого жанра ценно то, как можно со временем переосмысливать сюжет и поведение персонажей, — это мне тоже сказали подростки.

Ксения Абросимова,

17 лет

Топ-10 сериалов, названных подростками «Шерлок» «Очень странные дела» «Настоящий детектив» «Ривердэйл» «Мажор» «Фарго» «Как избежать наказания за убийство» «Игра престолов» «Друзья» «13 причин почему»

Непарадный подъезд

Прогулки вдали от дворцов и музеев

Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе), Кирочная, 8В. Фото автора

«Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге… Вы замечали, что в Петербурге улицы все угрюмые? Это самый отвлеченный и умышленный город в мире…» — писал Федор Достоевский.

Среди бесчисленных дворов, проспектов, пересекающихся улиц легко затеряться, спрятаться от самого себя. Это бывает необходимым, если хочется на время убежать от проблем.

Когда хочется заглушить мысли, можно смело уезжать на Петроградку — контраст новых элитных зданий и полузаброшенных домов. Много машин. Звук переключения светофора беспрерывно звенит в ушах.

Петербург укрывает тебя среди своих стен, нашептывая удивительные и порой страшные истории. О пережитых войнах, разрушениях.

На набережной Макарова — самолет. Почему он находится там — не удалось найти информации. Одно сказать стоит определенно: это место давит. Внутри остается неприятный осадок.

Город рассказывает о судьбах людей.

На доме по Ремесленной улице надпись: «Мы не хотим жить под мостом!» В 65 сантиметрах от этого дома к чемпионату мира стали строить Серный мост, который соединяет Петроградскую сторону с Васильевским островом. Там шумно, неудобно, воздуха не хватает.

Настоящий Петербург — это не парадные проспекты, где пахнет свежесваренным кофе, выпечкой и речным ветром. Тут все иначе: навстречу тебе сплошной сигаретный дым, от которого вот-вот задохнешься. Впереди — никогда не прекращающиеся стройки, среди которых тоже можно найти много интересного. Если окажетесь на Василеостровской, смотрите по сторонам, заходите в скверы. Вы можете наткнуться на огромные граффити и очутиться в атмосферных дворах-колодцах.

Настоящий Петербург — это детали, которые далеко не каждый заметит.

Это своя, необъяснимая, притягивающая атмосфера — она за пределами туристических мест. Город, который проникает в душу каждого.

Здесь есть нетуристические места. Например, старая лютеранская кирха — Анненкирхе на Кирочной, заложенная еще в 1704–1705 годах. Большинству горожан она известна по советским годам, когда в ней располагался кинотеатр «Спартак». В начале нулевых кирха выгорела. Теперь лютеране пытаются ее возродить: устраивают различные мероприятия, приглашают художников, музыкантов.

В этом Петербурге убегаешь прочь от реальности. Каждый сантиметр тут наполнен своей мистикой, своей тайной, которую невозможно описать словами, но легко почувствовать.

Анастасия Удачина,

17 лет

После лета

Строим планы на сентябрь

Ранняя осень: еще светло, не холодно, серьезная учеба не началась. Еще идут фестивали под открытым небом, можно бродить по паркам, махнуть на выходные в Питер, бегать по концертам. Команда «Параллелей» рассказывает о своем выборе.

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Может, в парк?

Каждому из нас хочется веселиться, тусоваться и отвлечься от начала учебного года. Но как тогда провести время так, чтобы было весело и можно было назвать тусовкой? Совсем не обязательно собираться у кого-либо дома и тащить с собой украденный у родителей алкоголь, думая, что вам так будет веселее. Можно провести время куда более интересно.

Что такое сентябрь? Это перемешанная палитра всех цветов листвы деревьев.

И вы спросите, а что это значит?

А то, что не надо сидеть дома, а можно выехать в парк. Если вы не можете определиться с парком, то настоятельно советую парк Царицыно и парк Коломенское. Это очередной повод насладиться последними теплыми деньками.

Не забудьте взять плед, друзей и хорошее настроение.

Кирилл Сплитманн,

15 лет

«4 Позиции Бруно» в Москве

В узких кругах известная и почитаемая уральская группа «4 Позиции Бруно» в сентябре вновь приезжает в столицу. Играют они очень экспериментальную электронную музыку, которую не получится понять с первого прослушивания. Особо популярна трилогия песенных альбомов, но большую часть их дискографии (состоящей из более чем 40 релизов) занимают инструментальные произведения — ими они и будут пугать, радовать, веселить и удивлять на грядущем сентябрьском концерте.

Где пройдет мероприятие? Интернет вам в помощь. Возрастное ограничение 16+.

Андрей Петушков,

15 лет

Книжки и воздушные змеи

Иногда меня надо проветривать, как старое одеяло, особенно во время осенних будней. В сентябре произойдет событие, где можно будет хорошенько проветриться. Речь идет о фестивале воздушных змеев «Пестрое небо», который пройдет 1 и 2 сентября в Царицыно. С детства я очень хотела запустить воздушного змея, но всегда что-то шло наперекосяк. Может, на этот раз у меня получится? На фестивале можно будет сделать змея с нуля, посетить инсталляцию с благозвучным названием «Сад ветра», увидеть короля воздушных змеев длиной 30 метров и многое другое. Для меня «Пестрое небо» — главное, но не единственное сентябрьское событие. Например, я обязательно посещу книжную ярмарку ММКВЯ (Московская международная книжная выставка-ярмарка), которая пройдет с 5 по 9 сентября в 75-м павильоне на ВДНХ.

Елизавета Портная,

16 лет

MoscowMusicWeek, «Гоголь-центр» и выставки

Сентябрь следует начать с посещения шоукейс-фестиваля MMW 2018 (MoscowMusicWeek), на различных площадках которого выступит множество инди-исполнителей электронной музыки. В этом году будут такие набирающие популярность кейсы, как Hyperboloid, Shoegaze, Ambient, New Wave’80 и другие. Вечера можно проводить в «Гоголь-центре», новый сезон в котором начнется с уже нашумевших спектаклей «Идиоты», «Мертвые души» и «Машина Мюллер». Любителям визуальных впечатлений подойдет иммерсивная выставка «Samskara» в центре дизайна Artplay, которая продлится до 30 сентября.

Александра Рева,

19 лет

Чтения и выставки

Куда собираются в сентябре участники августовской смены в «Сириусе»? Главные ожидаемые события — концерты (ЛСП, Монеточка, «Луна», «Мы», «Сбпч»); некоторые собираются по театрам (в МХТ — премьера бутусовского «Человека из рыбы», называли еще «Гоголь-центр»). Из фестивалей называли «Видфест», «7 жизней», «Я — юность» (Симферополь), «Игрокон», «Времена и эпохи». У многих в планах всяческие университетские субботы и выставки образования, у москвичей — «День Вышки» и маяковские чтения. Многие планируют заниматься проектом «Школа волонтеров чтения».

Ксения Абросимова,

17 лет