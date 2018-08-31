Урок под портретом

Фото: Андрей Петушков

Начало учебного дня. Проходя по холлу школы, замечаешь символику РФ. И там же портрет президента. Захожу в класс — опять государственная символика: флаг, герб, гимн… И очередной портрет президента. Классная комната — ситуация аналогичная, только (на удивление) карта СССР названа картой России. Урок географии.

Ямало-Ненецкий газ, с которым, по словам учительницы, украинцы, а значит, «фашистобандеровцы» обходятся как свиньи — мол, не платят…

Оставив личные политические предпочтения, начинаешь задумываться: место ли такой политике в школе?

Думаю, что политика в школах, безусловно, быть должна. Ведь увлечение политикой хорошо развивает человека. Не только мой опыт говорит: юнец, заинтересовавшись политикой, куда большее внимание уделяет публицистике, ему становится интересно читать длинные и сложные тексты. Соответственно, будет лучше понимать мотивы поступков персонажей художественной литературы, лучше разбираться в истории и вообще — что и почему в мире происходит. Словом, политика развивает, отставляя компьютерные игры и мемы на второй план.

Но есть проблема.

В наших школах совершенно нет политики, зато есть чистейшая пропаганда, которая льется в юные умы людьми советской формации — теми самыми, кто потом же дискредитирует институт выборов под портретами президента.

Политика в школах не должна быть представлена менторским навязыванием точки зрения учителя, она не должна выражаться в детских утренниках под знаменами «Единой России».

Политика в школе должна развивать. Если, к примеру, на уроке истории, обществознания либо же географии зашел разговор о политике, то учитель не должен с пеной у рта навязывать свою позицию, он должен учить школьников строить конструктивный диалог, оперировать фактами, критически мыслить и отстаивать свое мнение. Таким образом возможно воспитать действительно умных и думающих людей, которым не будет пофиг то, что происходит даже у них под носом, ведь то, какие цветочки сажать в общем дворе, — тоже политика.

Скажу о себе — в своей школе я всеми силами отстаиваю эту точку зрения. Каждый уважающий себя педагог должен стремиться к тому, чтобы не только дать ученику набор знаний, которые он забудет сразу же после ЕГЭ, а — воспитывать личность. И в конце-то концов уж точно не причислять лик президента к государственной символике, будь даже президентом Навальный. Он же все-таки — выборный.

Андрей Петушков, 15 лет