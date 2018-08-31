Подальше от повседневности

Ксения Абросимова опросила ровесников, собравшихся в августе в сочинском образовательном центре «Сириус», и выяснила: российские подростки из разных городов, с разными интересами и разными целями в жизни в основном смотрят одни и те же сериалы.

В образовательном центре четыре направления: «Литературное творчество», «Наука», «Искусство» и «Спорт»; здесь в одной столовой ежедневно встречаются лирики, физики и хоккеисты из пятидесяти регионов России. Общего у них всех, как выяснилось, больше, чем кажется на первый взгляд.

Как ни странно, самые популярные сериалы никакого отношения к переходному возрасту не имеют. Напротив, создается ощущение, что аудитория 13–17 лет охотнее всего выбирает сериалы, мир которых едва ли соприкасается с их повседневностью. Самые популярные, по результатам моего опроса, жанры — криминальная драма, научная фантастика, триллер и — чаще всего — детектив.

Кадр из сериала «Шерлок»

О «Шерлоке» Гэтисса и Моффата уже столько было сказано, что говорить о нем как-то неудобно. Сериал берет в том числе небольшим объемом: «Можно досмотреть до конца!» Опрошенные отмечали умение создателей тонко вплетать во вполне себе современный сценарий элементы оригинальной истории Холмса. И конечно, детективность, «игру», в которую скорее играют со зрителями, нежели с персонажами: «Всегда хочется узнать, чем кончится очередное дело».

Почти так же часто вспоминали об «Очень странных делах» телеканала Netflix. В научно-фантастической драме с элементами детектива, триллера и ужасов в первую очередь привлекает сюжет, завязка которого — побег подопытных из секретной лаборатории: казалось бы, задумка не нова, но все дело в реализации. А реализация получилась атмосферной, с «красивой картинкой» и классным саундтреком.

Слово «детектив» есть в названии еще одного любимого подростками сериала — «Настоящий детектив». Правда, многие уточняли, что поразил их именно первый сезон (сюжет каждого сезона самостоятелен и не связан с другими), где яркого персонажа с глубокими монологами и «шопенгауэрским взглядом на мир» играет Мэттью Макконахи. Не менее интересная роль, кстати, досталась и оскароносцу Вуди Харрельсону — в общем, каст отличный. Хороша и музыка, и все тот же элемент детективной игры.

Среди других сюжетов, так или иначе затрагивающих криминальную тематику, отмечали «Фарго», «Как избежать наказания за убийство», «Охотник за разумом», «Острые козырьки», «Клан сопрано» и… «Мажор». Да, за зарубежные сериалы молодежь берется куда охотнее, чем за российские, но детектив с Павлом Прилучным в главной роли — исключение. Несколько подростков упомянули его, а два-три человека еще и заговорщически сообщили, что не могут дождаться нового сезона. Прилучный, конечно, харизматичен, но все-таки «Мажор» — не шоу одного актера: популярен он и из-за острого сюжета, и из-за того, что любовная линия не затмевает собой все повествование (кстати, то же достоинство респонденты приписали и «Твин Пикс»).

Но и от чисто подросткового контента никуда не денешься. Вероятно, создатели медиапродуктов действительно разбираются в предпочтениях аудитории.

Мне много раз называли как любимейший сериал подростковую драму «Ривердэйл». Комиксы в основе, симпатичный Коул Спроус (его фотографиями сейчас забиты все модные паблики в «ВКонтакте»), запоминающиеся саундтреки делают свое дело. В ту же категорию успешных молодежных продуктов попадают и мрачный «13 причин почему» — экранизация романа Джея Эшера, и «Американская история ужасов» (в какой школе не встретишь человека в футболке «Normal peoples care me»?), и компактный «Скам». А еще «Бесстыжие» — живой, динамичный, но резкий, местами грубый сериал, в центре которого дети всех возможных возрастов (и тут саундтреки тоже что надо!).

Кадр из сериала «Игра престолов»

Спросом среди любителей уйти от обыденности пользуются сериалы, создающие атмосферу другого века или даже мира. Фэнтези «Однажды в сказке», соединяющее в себе большую часть классических сказочных сюжетов; для любителей скандинавской тематики — «Викинги» с крутыми костюмами и музыкой; «Лунный камень», передающий эстетику Англии XIX века. Есть популярная не только среди подростков «Игра престолов», совмещающая в себе дух эпохи (а вот какой именно — уже другой вопрос) и элементы фэнтези. Более гнетущая атмосфера, но все же захватывающие «Люцифер», «Нулевой канал» и «Черное зеркало» (хоть последние два и без фэнтезийных допущений).

Возможно еще погружение не в мир, но в профессию с сериалами «Доктор Хаус» (медицина; создатели согласовывали все диагнозы и симптомы со специалистами), «Следствие по телу» (работа патологоанатома-криминалиста), «Хорошая жена» (ох уж эти юристы!).

В разряд хороших, а иногда и «переплюнувших книгу» экранизаций попали недавно вышедший «Алиенист», «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». И если уж говорить о книгах и обучении, есть интересные сериалы, помогающие подтянуть матчасть: «Есенин», «Романовы», сериалы Леонида Парфенова. Одна стажерка литературного направления поделилась тем, что любит смотреть исторические сериалы про войну — «Ночные ласточки», «Любовь под прицелом», — «потому что они трогательные и про другое время — интересно». Когда надоедает учиться, можно включить не обременяющие, легко смотрящиеся ситкомы вроде «Теории большого взрыва», «Друзей», «Сообщества», «Книжного магазина мистера Блэка».

Странно начинать подборку с серьезных криминальных драм, а заканчивать… мультсериалами, которые тоже пользуются у подростков спросом. Один физик сказал мне: «Мультики хороши тем, что в них можно выдумать что угодно» — это довольно простая мысль, но мне кажется, очень верная. Отдельный жанр анимации — аниме (принципиально отличающийся от обычных мультфильмов ориентировкой на более взрослую аудиторию) имеет свою классику: «Стальной алхимик», например. В «Рике и Морти» ценны жесткая сатира и черный юмор, в «Гравити Фолз» и «Времени приключения» — атмосфера. А вообще, в любом сериале любого жанра ценно то, как можно со временем переосмысливать сюжет и поведение персонажей, — это мне тоже сказали подростки.

Ксения Абросимова, 17 лет

Топ-10 сериалов, названных подростками

