Непарадный подъезд

Гости Питера обычно отправляются на Невский, в Эрмитаж — по известным маршрутам. Но дух города обитает не там, хотите увидеть настоящий Питер — сходите с туристических троп.
«Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге… Вы замечали, что в Петербурге улицы все угрюмые? Это самый отвлеченный и умышленный город в мире…» — писал Федор Достоевский.
Среди бесчисленных дворов, проспектов, пересекающихся улиц легко затеряться, спрятаться от самого себя. Это бывает необходимым, если хочется на время убежать от проблем и попросить свет подождать хотя бы немного.
Когда хочется заглушить мысли, можно смело уезжать на Петроградку. Контраст новых элитных зданий и полузаброшенных домов, много машин. Звук переключения светофора беспрерывно звенит в ушах.
Петербург укрывает в своих стенах, нашептывая удивительные и порой страшные истории. О пережитых войнах, разрушениях.
На набережной Макарова – самолет. Почему он находится там -- не удалось найти информации. Одно сказать стоит определенно: это место давит. Внутри остается неприятный осадок.
Город рассказывает о судьбах людей.
На доме по Ремесленной улице надпись: «Мы не хотим жить под мостом!» В 65 сантиметрах от этого дома к чемпионату мира стали строить Серный мост, который соединяет Петроградскую сторону с Васильевским островом. Там шумно, неудобно, воздуха не хватает. «Путин, помоги», — пишут жители.
Настоящий Петербург — это не парадные проспекты, где пахнет свежесваренным кофе, выпечкой и речным ветром. Тут все иначе: навстречу тебе сплошной сигаретный дым, от которого вот-вот задохнешься. Впереди — никогда не прекращающиеся стройки, среди которых тоже можно найти много интересного.
Если окажетесь на Василеостровской, смотрите по сторонам, заходите в скверы. Вы можете наткнуться на огромные граффити и очутиться в атмосферных дворах-колодцах.
Настоящий Петербург — это детали, которые далеко не каждый заметит.
Это своя необъяснимая, притягивающая атмосфера, находящаяся за пределами туристических мест. Город, который проникает в душу каждого жителя.
Здесь есть нетуристические места. Например, старая лютеранская кирха – Анненкирхе на Кирочной, заложенная еще в 1704-1705 годах. Большинству горожан она известна по советским годам, когда в ней располагался кинотеатр «Спартак»; она появляется в одной из сцен фильма «Брат».
В начале нулевых кирха выгорела. Теперь лютеране пытаются ее возродить: устраивают различные мероприятия, приглашают художников, музыкантов.
В этом Петербурге убегаешь прочь от реальности. Каждый сантиметр тут наполнен своей мистикой, своей тайной, которую невозможно описать словами, но легко почувствовать.
Анастасия Удачина, 17 лет