Непарадный подъезд

Гости Питера обычно отправляются на Невский, в Эрмитаж — по известным маршрутам. Но дух города обитает не там, хотите увидеть настоящий Питер — сходите с туристических троп.

«Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге… Вы замечали, что в Петербурге улицы все угрюмые? Это самый отвлеченный и умышленный город в мире…» — писал Федор Достоевский.

Среди бесчисленных дворов, проспектов, пересекающихся улиц легко затеряться, спрятаться от самого себя. Это бывает необходимым, если хочется на время убежать от проблем и попросить свет подождать хотя бы немного.

Когда хочется заглушить мысли, можно смело уезжать на Петроградку. Контраст новых элитных зданий и полузаброшенных домов, много машин. Звук переключения светофора беспрерывно звенит в ушах.

Петербург укрывает в своих стенах, нашептывая удивительные и порой страшные истории. О пережитых войнах, разрушениях.

На набережной Макарова – самолет. Почему он находится там -- не удалось найти информации. Одно сказать стоит определенно: это место давит. Внутри остается неприятный осадок.

Набережная Макарова. Фото: Евгений Галаев

Город рассказывает о судьбах людей.

На доме по Ремесленной улице надпись: «Мы не хотим жить под мостом!» В 65 сантиметрах от этого дома к чемпионату мира стали строить Серный мост, который соединяет Петроградскую сторону с Васильевским островом. Там шумно, неудобно, воздуха не хватает. «Путин, помоги», — пишут жители.

Фото автора, Ремесленная, 5

Настоящий Петербург — это не парадные проспекты, где пахнет свежесваренным кофе, выпечкой и речным ветром. Тут все иначе: навстречу тебе сплошной сигаретный дым, от которого вот-вот задохнешься. Впереди — никогда не прекращающиеся стройки, среди которых тоже можно найти много интересного.

Если окажетесь на Василеостровской, смотрите по сторонам, заходите в скверы. Вы можете наткнуться на огромные граффити и очутиться в атмосферных дворах-колодцах.

Большой пр. В.О., 37. Фото: Анатолий Мелентьев

Настоящий Петербург — это детали, которые далеко не каждый заметит.

Ул. Некрасова, 12. Доходный дом. Фото автора

Пушкарская, 3. Фото автора

Это своя необъяснимая, притягивающая атмосфера, находящаяся за пределами туристических мест. Город, который проникает в душу каждого жителя.

Здесь есть нетуристические места. Например, старая лютеранская кирха – Анненкирхе на Кирочной, заложенная еще в 1704-1705 годах. Большинству горожан она известна по советским годам, когда в ней располагался кинотеатр «Спартак»; она появляется в одной из сцен фильма «Брат».

Лютеранская церковь Святой Анны (Аннекирхе) Кирочная, 8В. Фото автора

В начале нулевых кирха выгорела. Теперь лютеране пытаются ее возродить: устраивают различные мероприятия, приглашают художников, музыкантов.

Лютеранская церковь Святой Анны (Аннекирхе) Кирочная, 8В. Фото автора

В этом Петербурге убегаешь прочь от реальности. Каждый сантиметр тут наполнен своей мистикой, своей тайной, которую невозможно описать словами, но легко почувствовать.

Анастасия Удачина, 17 лет