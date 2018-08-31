После лета

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Ранняя осень: еще светло, не холодно, серьезная учеба не началась. Еще идут фестивали под открытым небом, можно бродить по паркам, махнуть на выходные в Питер, бегать по концертам. Команда «Параллелей» рассказывает о своем выборе.

«4 Позиции Бруно» в Москве

В узких кругах известная и почитаемая уральская группа «4 Позиции Бруно» в сентябре вновь приезжает в столицу. Играют они очень экспериментальную электронную музыку, которую не получится понять с первого прослушивания. Особо популярна трилогия песенных альбомов, но большую часть их дискографии (состоящей из более чем 40 релизов) занимают инструментальные произведения — ими они и будут пугать, радовать, веселить и удивлять на грядущем сентябрьском концерте.

Где пройдет мероприятие? Интернет вам в помощь. Возрастное ограничение 16+.

Андрей Петушков, 15 лет

Книжки и воздушные змеи

Иногда меня надо проветривать, как старое одеяло, особенно во время осенних будней. В сентябре произойдет событие, где можно будет хорошенько проветриться. Речь идет о фестивале воздушных змеев «Пестрое небо», который пройдет 1 и 2 сентября в Царицыно. С детства я очень хотела запустить воздушного змея, но всегда что-то шло наперекосяк. Может, на этот раз у меня получится? На фестивале можно будет сделать змея с нуля, посетить инсталляцию с благозвучным названием «Сад ветра», увидеть короля воздушных змеев длиной 30 метров и многое другое. Для меня «Пестрое небо» — главное, но не единственное сентябрьское событие. Например, я обязательно посещу книжную ярмарку ММКВЯ (Московская международная книжная выставка-ярмарка), которая пройдет с 5 по 9 сентября в 75-м павильоне на ВДНХ.

Фото: РИА Новости

Елизавета Портная, 16 лет

MoscowMusicWeek, «Гоголь-центр» и выставки

Сентябрь следует начать с посещения шоукейс-фестиваля MMW 2018 (MoscowMusicWeek), на различных площадках которого выступит множество инди-исполнителей электронной музыки. В этом году будут такие набирающие популярность кейсы, как Hyperboloid, Shoegaze, Ambient, New Wave’80 и другие. Вечера можно проводить в «Гоголь-центре», новый сезон в котором начнется с уже нашумевших спектаклей «Идиоты», «Мертвые души» и «Машина Мюллер». Любителям визуальных впечатлений подойдет иммерсивная выставка «Samskara» в центре дизайна Artplay, которая продлится до 30 сентября.

Александра Рева, 19 лет

Чтения и выставки

Куда собираются в сентябре участники августовской смены в «Сириусе»? Главные ожидаемые события — концерты (ЛСП, Монеточка, «Луна», «Мы», «Сбпч»); некоторые собираются по театрам (в МХТ — премьера бутусовского «Человека из рыбы», называли еще «Гоголь-центр»). Из фестивалей называли «Видфест», «7 жизней», «Я — юность» (Симферополь), «Игрокон», «Времена и эпохи». У многих в планах всяческие университетские субботы и выставки образования, у москвичей — «День Вышки» и маяковские чтения. Многие планируют заниматься проектом «Школа волонтеров чтения».

Ксения Абросимова, 17 лет

Может, в парк?

Каждому из нас хочется веселиться, тусоваться и отвлечься от начала учебного года. Но как тогда провести время так, чтобы было весело и можно было назвать тусовкой?

Совсем не обязательно собираться у кого-либо дома и тащить с собой украденный у родителей алкоголь, думая, что вам так будет веселее. Можно провести время куда более интересно.

Что такое сентябрь? Это перемешанная палитра всех цветов листвы деревьев.

И вы спросите, а что это значит?

А то, что не надо сидеть дома, а можно выехать в парк. Если вы не можете определиться с парком, то настоятельно советую парк Царицыно и парк Коломенское. Это очередной повод насладиться последними теплыми деньками.

Не забудьте взять плед, друзей и хорошее настроение.

Кирилл Сплитманн, 16 лет