Камергерский: новое время как продолжение

Сергей Женовач открыл свой первый сезон в Художественном театре минутой молчания. В память ушедших. Весной ушел Олег Павлович Табаков. Летом – Дмитрий Брусникин. И в этом молчании была та человеческая точность, которая всегда отличала театр Женовача. С нею новый художественный руководитель и пришел в Художественный театр.

Сезон 2018/2019 в МХТ открылся премьерой на большой сцене – спектаклем Юрия Бутусова «Человек из рыбы» по пьесе Аси Волошиной. Следующая премьера на большой сцене намечена на 9-10 октября. Это будет первый спектакль Дмитрия Крымова в Художественном театре – «Сережа» - по мотивам романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина», романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и текста Льва Рубинштейна «Вопросы», написанного для спектакля.

В роли Анны – тридцатилетняя Мария Смольникова, звезда «Лаборатории Дмитрия Крымова». В спектакле заняты также Анатолий Белый и Виктор Хориняк.

В ноябре на Малой сцене выйдет новый спектакль Марины Брусникиной – «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной. Играют – Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Игорь Золотовицкий.

Следующая премьера МХТ – пластический спектакль Аллы Сигаловой «XX век. Бал»

Сергей Женовач как режиссер выпустит в МХТ в начале 2019 года «Бег» Булгакова. Екатерина Половцева – спектакль «Венецианский купец», молодой режиссер Айдар Заббаров – «Белые ночи».

Главный художник Художественного театра - Александр Боровский. Главным художником по свету стал Дамир Исмагилов. На открытии сезона Сергей Васильевич Женовач представил и нового первого заместителя художественного руководителя-директора – Марину Андрейкину.

Преподаватель ГИТИСа, опытный театральный экономист и продюсер, директор «Электротеатра Станиславский» в 2013-2015 гг. – Марина Андрейкина известна «театральным людям» Москвы четкостью, прямотой, энергией, здравым смыслом. Этот выбор нового директора (по крайней мере – человека, взвалившего на себя административную махину Художественного театра) кажется очень точным.

Читатели «Новой газеты» могут познакомиться с Мариной Андрейкиной непосредственно на сайте газеты и сейчас же. Марина Сергеевна – один из ведущих спикеров в фильме Катерины Гордеевой и Романа Супера «Как Серебренников потратил 218 миллионов», он выложен на нашем сайте.

На открытии сезона (очень коротком, надо сказать) Сергей Васильевич Женовач говорил о будущем Художественного театра. Огромный репертуар трех сцен МХТ будет отсмотрен и продуман в течении года. Может быть – и полутора лет. Какие-то спектакли изменятся: так, Константин Богомолов предложил «пересобрать» своих «Мушкетеров», сделать новую редакцию. Какие-то, возможно, уйдут из репертуара. Но решен этот вопрос будет через год. Или позже.

…Пока же – Художественный театр открыл 121-й сезон премьерой Бутусова. Крымов репетирует «Анну Каренину». Женовач думает о «Беге».