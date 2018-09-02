Университет для кризиса

Заканчивая курс, выпускники Парижского университета XV столетия приносили клятву свято хранить все узнанные ими тайны. Университетское знание в прошлом отделяло посвященных от профанов. Сегодня настало время скептицизма в отношении университетов. С 2011 года основатель PayPal Питер Тиль вручает ежегодную стипендию людям до 20 лет, готовым начать свое дело вместо того, чтобы «просиживать штаны в учебной аудитории». Исследования российской ситуации говорят о том, что студенты скорее теряют, чем приобретают знания в университете. Идеал научного диалога подрывается современной системой стимулирования академического труда. Наращивая публикационную активность, профессор не может уделять много времени студентам. Академическая корпорация внутренне расщепляется на звезд и преподавателей-почасовиков вне штата. Кажется, что университет как социальный институт переживает небывалый кризис.

Это не так. Трудно найти эпоху с момента возникновения университетов, когда бы их не подвергали суровой критике. Университеты ругали за избыточную продолжительность обучения, сомнительные нравы студентов, стяжательство и невежество профессоров, бесполезность научных трудов. Иногда, как, например, в России в конце 1840-х годов, всерьез обсуждался проект полного закрытия университетов. Но именно постоянная неустойчивость университетов делает их идеальными машинами по реагированию на кризисы. Как только перестает действовать сложившаяся система отношений, сбивается социальная оптика — мгновенно актуализируется запрос на знания. Это политический лайфхак: в любой непонятной ситуации создавай университет.

Адаптация к кризисам требует укрепления университетской культуры. Что делает университет идеальным инструментом кризис-менеджмента? Во-первых, университет формирует умение планировать и терпеть: иначе невозможно справиться с давлением огромного массива информации, дедлайнами, экзаменами. Во-вторых, университет развивает навыки сотрудничества. Без кооперации с однокашниками, во благо или во зло, университетское образование непредставимо. В-третьих, большая хорошая новость в том, что не все определяется оценками. Можно потерпеть неудачу на экзамене и выиграть в жизни. Университет отучает бояться отдельных неудач. Если университет удерживает эти три цели, то он в кризисе, то есть в своем нормальном состоянии.

Слово «университет» применяется в разных контекстах. Заметным трендом последнего десятилетия в России является рост числа корпоративных университетов. Такие институции создаются внутри бизнес-структур для обслуживания внутреннего и клиентского запроса на переобучение. Университеты могут полностью уходить в виртуальную среду, превращаясь в платформы, на которых пользователям предлагается широкий набор курсов разных профессиональных профилей. Запросы онлайн-трансформации вызывают к жизни концепцию университета-маркетплейса, обеспечивающего единый организационный каркас при вариативном содержательном наполнении. При умножении институциональных форм размывается ядро университетской культуры, что сокращает потенциал высших школ как машин по адаптации к кризисам.

Университеты могут критиковать за то, что они учат слишком долго. Такой упрек вызван смешением задач «традиционных» университетов и их новых форм. Когда речь идет об устранении конкретного профессионального дефицита, длительное обучение нерелевантно. Более того, сегодня именно онлайн-платформы и корпоративные университеты лучше справляются с трансляцией профессиональных знаний, особенно в сегменте цифровых технологий. Необходимо отказаться от представления о традиционных институтах высшего образования как местах получения определенной профессии, чтобы удержать за ними возможность постепенного формирования интеллектуальной культуры.

Поощрение конкуренции в университетах также имеет свою оборотную сторону. Если механизмом поддержания этой конкуренции становятся рейтинги учащихся, тогда драматически искажается система учебных стимулов студентов. Они начинают учиться ради получения более высокой оценки. Международная и национальная грантовая политика превращает научное сотрудничество в инструмент привлечения финансовых потоков, зачастую выхолащивая ценность свободного диалога ученых.

Петр Сафронов,

член Ассоциации исследователей образования