Сказки для бедных

Прочитала, что в Россию приезжал личный лайф-коуч Тони Роббинс. На его выступления в «Олимпийском» люди съехались со всей страны. Билеты стоили от 20 до 500 тысяч. За эти деньги Роббинс рассказывал россиянам, как важно верить в себя.

Первый пик всевозможных тренингов лидерства случился в нашей стране в самом начале 2000-х. В 90-х люди еще оставались слишком голодны и недоверчивы, а с 2000-х пустились во все тяжкие. Но тогда в основном народ ударялся в коммуникативные тренинги, потому что en masse был забит и стеснителен. За несколько лет вся эта пена схлынула.

Сейчас — новый виток. Сначала у нас был бум корпоративных тренингов, управленческих коучей, в некоторых городах, особенно в провинции, под этот каток попадали целые компании.

Я наблюдала многотысячные строительные фирмы, где руководство буквально разорялось, следуя советам коучей, таская к ним весь персонал, выделяя коучам долю в бизнесе.

Знаю несколько бизнесменов, которые каждый свой шаг согласовывали с какими-то адептами одной из бизнес-сект, основанных на идеях Кийосаки. Почему-то в их стратегию входил развод — все бросили жен и сосредоточились на работе.

Но бум бизнес-сект прошел — просто, там, где много денег, всегда быстро виден провальный результат: бизнесу хватило несколько лет, чтобы обнаружить убытки.

Теперь все спустилось на низовой уровень. Лидерские тренинги, бизнес-школы для малышей, индивидуальные финансовые коучи, которые за 20 000 рублей учат человека, зарабатывающего в месяц как раз двадцать тысяч, как поверить в себя и открыть финансовую империю.

Это безумство, которому подвержены сегодня и бедные, и богатые, вскрывает несколько проблем. Во-первых, отсутствие в России реальных авторитетов. Их просто нет для людей. В нашей стране в 50-60-е был настоящий культ литературы, поэзии, на заводах выписывали и действительно читали журналы с литературной критикой. В середине 60-х литературу сменили инженеры, начался культ науки, техники, у людей были свои ориентиры и авторитеты. Был четкий рецепт успеха: хорошо учиться, поступить в Бауманку, стать начальником отдела конструкторского бюро, получить кооперативную квартиру и «Жигули». В 90-е и начале 2000-х такими авторитетами стали братки и малиновые пиджаки. Люди смотрели на них и знали, как стать успешным. Сегодня авторитетов и ориентиров нет.

Другая проблема — нет путей реализации. От человека в России его успех с каждым годом зависит все меньше.Так называемые социальные лифты и кривые американской мечты — люди чувствуют, что сегодня подобные пути для них закрыты. Был период, когда все хотели стать чиновниками и следователями, и в этом виделся секрет успеха. Теперь народ понял, что мир денег и власти, во-первых, ужался до очень узкого круга, за пределами которого все бесправны, во-вторых, замкнулся. Все, диффузии нет, невозможно даже движение оттуда. Мир бедных и бесперспективных от мира богатых отделен стеной и заклеен паронепроницаемой пленкой: подсмотреть за ним можно только в узкое вентиляционное окно.

Народ в растерянности, смятении и беспомощности. Весь народ, от автослесарей до советников министра. Те и другие, отстегивая Тони Роббинсу кто 30 тысяч, а кто и пятьсот, показывают, что одинаково напуганы перед лицом обессмысленного будущего равных невозможностей.

Ну и, конечно, играет роль многолетняя романтизация случайных денег и внезапного успеха. Это все те же 1990-е и начало 2000-х, когда наши люди своими глазами видели, что деньги, власть, уважение достаются человеку не за знания и опыт. Произошла дискредитация образования, знаний — их заменила вера в фарт и силу. И вера эта, судя по тому, что лайф-коучингом охвачены теперь и совсем молодые, передается уже по наследству. В форме семейный баек и сказаний.

У нас родились поколения, которые уверены, что все зависит от случая, личных усилий и веры в себя.

Джобс основал империю не потому, что был умен и образован — он просто верил в себя и правильно ставил цели.

Верь в себя — так звучит современная сказка для бедных. Это мечта, которую им продают более предприимчивые люди. На самом деле это правило не работает. И не только у нас в стране остановленных лифтов, но и в любой другой. В США, чтобы открыть бизнес по сбору big data или хотя бы пиццерию, недостаточно грамотно ставить цели, ценить себя и быть позитивным — неплохо также иметь сбережения, образование и кое-какой IQ. В России же многие уверовали, будто для этого достаточно найти 30 000, за которые всемогущий человек даст им секрет богатства.

Беда в том, что в нашей стране никакие советы уже не действуют. И лишние десятки тысяч пригодятся маленьким людям больше, чем беспроигрышные рецепты успеха.