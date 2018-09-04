Дерипаска и ФБР

В 2006 году, как утверждает The Washington Post, российский миллиардер, хозяин «Базэла» Олег Дерипаска купил за 15 млн долларов в Вашингтоне огромный особняк в престижнейшем Посольском Ряду (Embassy Row). Тогда же, в 2006-м, через траст, учрежденный на Британских Виргинских островах, был приобретен за 4,5 млн долларов дом на Манхэттене. В 2008 году к нему добавился другой, куда более роскошный, — за 42,5 млн долларов.

Эти покупки могли показаться странными. Ведь в 2006 году Олег Дерипаска лишился американской визы из-за подозрений в связях с организованной преступностью.

Зачем же российский олигарх, у которого отобрали американскую визу, продолжал покупать недвижимость на Манхеттене?

Ответ заключается в том, что Олег Дерипаска надеялся разрулить проблему. Чтобы ее разрешить, он даже пошел на беспрецедентный шаг сотрудничества с ФБР — в деле, добавим сразу, которое никак не затрагивало интересов России, и сам факт, очень возможно, был даже согласован с Кремлем.

Операция, в которой участвовал Дерипаска, касалась выкупа из иранской тюрьмы агента ЦРУ. По данным Джона Соломона из The Hill, российский олигарх потратил на нее 25 млн своих личных денег. По иронии судьбы, именно эта операция, в ходе которой администрация президента Барака Обамы бросила американского гражданина на произвол судьбы в обмен на заключение сделки с Ираном, и привела отчасти к тому, что российский миллиардер оказался включен в санкционный список и потерял 7,5 млрд долларов.

Эта фантастическая история началась в марте 2007-го, когда бывший агент ФБР Роберт Левинсон был похищен в Иране. В 2013 году Барри Мейер подробно описал ее в The New York Times, а в 2016-м издал книгу на эту тему. И в книге, и в статье роль Дерипаски в несостоявшемся спасении Левинсона была описана довольно подробно.

Роберт Левинсон работал на ФБР и специализировался на российской организованной преступности. В 1998 году он покинул агентство из-за небольшой зарплаты: ему надо было воспитывать семерых детей.

Левинсон начал частный консалтинговый бизнес (специализация была все та же — русская мафия), но страсть к приключениям его не оставляла. В 2006 году сокровенное желание наконец исполнилось: его приятельница и коллега Анна Яблонски из ЦРУ добыла ему консультационный контракт.

За 9 месяцев, прошедшие с момента его подписания и до похищения, Левинсон буквально завалил ЦРУ рапортами из Центральной Европы, Центральной и Латинской Америки. Качество этих рапортов, судя по их количеству — более ста, не могло быть особенно высоко. Роберт Левинсон мечтал быть Джеймсом Бондом, но, вероятно, был гораздо больше похож на «панамского портного» Джона Ле Карре.

В 2007 году Левинсон решил обзавестись агентом в Иране. Его приятель Сильверман, экс-репортер NBC, снял репортаж о Давуде Салахуддине — американском гражданине иранского происхождения, который сбежал в Иран после того, как в США убил одного из адъютантов шаха.

По какой-то причине Левинсон, не знавший фарси и не бывший ни разу в Иране, решил, что сможет перевербовать террориста, который был или исламским фанатиком, или иранским агентом, или и то и другое вместе.

Он списался с ним и договорился о встрече на иранском острове Киш, в отеле «Марьям».

Салахуддин должен был ждать Левинсона в лобби отеля в черном берете — все, как в настоящем фильме про Джеймса Бонда. 10 марта 2007 года Левинсон заселился в отель — и пропал.

ЦРУ не спешило признавать пропажу. Дело в том, что приятельница Левинсона Анна Яблонски работала в аналитическом отделе ЦРУ. Оперативная работа, мягко говоря, вообще не была ее миссией. К тому же неугомонный Левинсон, как это ни невероятно, летел в Иран по контракту с ЦРУ, но за собственный счет. Выделенные на него ЦРУ деньги просто кончились, о чем его и известила Анна Яблонски в очередном е-мейле. «Ой, Бобби, все БОЛЬШЕ чем удовлетворены — они восхищены, — писала она, — но сейчас проблема в том, что средств НЕТ и у нас нет денег, чтобы оплатить дополнительные услуги. Но поверь мне, все ВОСХИЩЕНЫ».

Этот е-мейл относился к предыдущему разведподвигу Роберта Левинсона, который в поисках денег иранского президента Рафсанджани (о которых он услышал по телефону от все того же Салахуддина) отправился в Торонто, где, впрочем, нашел не деньги Рафсанджани, а литовского бизнесмена Бориса Бирнштейна, считавшегося близким российской мафии. В обмен на возможность въезда в США Бирнштейн обещал Левинсону свести его с иранцами.

Исчезновение Левинсона не удалось замолчать. Семья наняла адвоката, в дело вмешались сенаторы. ЦРУ пообещало семье 2,25 млн долларов и уволило Анну Яблонски и ее боссов, справедливо сочтя действия сотрудников аналитического подразделения вопиющей самодеятельностью.

ФБР повело себя значительно лучше. Вне зависимости от степени безответственности Левинсона он был американским гражданином и экс-сотрудником ФБР. Однако свобода действий ФБР в значительной степени ограничивалась как недостатком средств, так и официальным запретом на какие-либо контакты с Ираном.

Обе эти проблемы и было решено преодолеть с помощью Дерипаски, имевшего серьезные деловые связи в Иране. Его свел с сотрудниками ФБР все тот же уже упоминавшийся Борис Бирштейн. В обмен на свои услуги Дерипаска и Бирштейн должны были получить американские визы.

Усилия Дерипаски едва не увенчались успехом. Один из родственников аятоллы Хаменеи был попросту готов продать Левинсона — за выкуп.

«Дерипаска был очень близок к успеху, — сказал Девид МакГи, адвокат Левинсонов. — Нам сказали в одно время, что условия освобождения Левинсона согласованы с Ираном и США и включают в себя заявление тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, которое отводило подозрения от Ирана. В последний момент госсекретарь Клинтон отказалась озвучить согласованное заявление».

Семье Левинсона сказали сидеть дома у телефона и ждать звонка, но телефон так никогда и не зазвонил. В апреле 2011 года семья получила фотографию Левинсона. Исхудавший и обросший бородой человек стоял в оранжевом тюремном комбинезоне. В руках он держал табличку: «Вот результат 30-летней работы на США».

В 2013 году президент Обама поговорил с президентом Ирана Роухани по телефону, и Роухани заверил его, что очень хочет помочь, но понятия не имеет, где Левинсон. Президент Обама оставил это фантастическое утверждение без возражения.

Что же касается Олега Дерипаски, то он, казалось бы, получил, что хотел. В 2009-м ему был выдан редкий тип визы, выдаваемый по поручительству правоохранительных органов (law enforecement parole visa). А начиная с 2011 года он стал спокойно ездить в Штаты по диппаспорту.

Однако на этом проблемы Дерипаски не закончились.

В 2012 году его юристы наняли для защиты интересов олигарха частную британскую фирму Orbis Business Intelligence, основанную Кристофером Стилом — будущим автором знаменитого «Досье на Трампа». Сделал ли Стил что-нибудь для Дерипаски, сказать трудно, но, как это часто бывает с разведчиками и разводчиками, он решил обратить этот контакт на пользу себе.

21 ноября 2014 года Кристофер Стил встретился со своим старым знакомым Брюсом Ором, тогдашним помощником заместителя генерального прокурора США. Именно на этой встрече решено было продолжать окучивать Дерипаску. Ор встретился с Дерипаской в 2015 году и начал его допрашивать по поводу связей Кремля с русской мафией. Дерипаска, как легко понять, отказался отвечать на вопросы. Отказался он и от новой встречи.

Однако Дерипаску не оставили в покое.

За два месяца до выборов президента Дерипаску, находившегося тогда в Нью-Йорке, разбудили три агента ФБР. По крайней мере, один из них знал олигарха еще со времени совместной работы по Левинсону. Они спросили Дерипаску, что ему известно о сговоре Трампа с русскими. Дерипаска заявил, что это полная чушь.

Вся эта совокупность сведений о контактах российского олигарха и ФБР заставляет предполагать, что Олег Дерипаска отчасти сам виноват в своем несчастье.

В своих контактах с ФБР Дерипаска забыл об основном качестве спецслужб — любых, не важно, российских, американских или зимбабвийских. Это не Джеймсы Бонды.

Это люди, которые живут разводками, интригами и взаимными подставами, и печальное (для Дерипаски) отличие американских спецслужб от российских заключается еще и в том, что американские — не продаются.

Человек, раз попавший в их орбиту, остается болтаться там навсегда. Он маркируется как контакт, с которым можно работать. Предложения о встречах поступали почти всем российским олигархам. «Ко мне подходили с просьбой о встрече много раз, — сказал мне один из крупнейших российских бизнесменов, по понятным причинам пожелавший остаться анонимным, — ко всем подходят. Я гнал их метлой».

А Дерипаска не прогнал. Подробности ноябрьской встречи 2014 года между Брюсом Ором и Кристофером Стилом пока неизвестны, но я рискну предположить, что на ней Стил, который вообще ведет себя, как Мюнхгаузен, и распространяет слухи об имеющейся у него сети из десятков агентов, включая высших сотрудников Кремля, ФСБ и МИДа, развил перед своим приятелем наполеоновские планы по вербовке Дерипаски, преувеличивая, мягко говоря, степень своего с ним контакта.

В драме с похищением Роберта Левинсона нехорошо вели себя все: ЦРУ, Госдеп, президент Обама.

Олег Дерипаска, который в своем необоримом желании посетить США потратил 25 млн долларов на спасение жизни незадачливого Левинсона, выглядит в этой истории едва ли не самым приличным из персонажей.

Но связываться со спецслужбами, как выясняется, себе дороже. Именно из того, что Дерипаска был готов помочь освободить Левинсона, ФБР решило, что его можно расспросить про Трампа, и, естественно, обиделось, когда получило отлуп. Дерипаска вляпался в Кристофера Стила исключительно сам, так же как он вляпался в Настю Рыбку.