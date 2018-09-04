Наш контракт с читателями — бессрочный!

Друзья!

В понедельник мы обратились ко всем нашим читателям с предложением: стать «соучастником» «Новой газеты». Впервые за 25 лет нашей работы мы начали сбор денег на поддержку проекта, потому что почувствовали — общество к этому готово. Возникла культура финансового участия в некоммерческих волонтерских историях. Понимание того, что ты тратишь сумму, сопоставимую со стоимостью чашки кофе, а получаешь на выходе проект, который меняет мир вокруг.

В общем, мы не сомневались, что предложение стать «соучастником» «Новой газеты», то есть соинвестором предприятия по добыче правды, примут тысячи людей. При этом мы не ставили (и не ставим сейчас) никакой конкретной планки по количеству «соучастников» и тем более объему привлеченных средств. Лучше подведем итоги первого дня проекта.

На призыв стать «соучастником» «Новой газеты» за сутки откликнулись более 2200 человек. Это потрясающий результат! «Соучастники» перевели на счет газеты более 1 250 000 рублей.

При этом 1357 человек выбрали вариант с рекуррентными, то есть ежемесячными платежами. Для нас это даже важнее, чем размер суммы пожертвования, потому что мы — за долгие и прочные отношения с читателями. Но благодарны мы, конечно, всем без исключения «соучастникам», независимо от выбранного ими варианта.

Если вы не успели поддержать «Новую газету» в первый день работы проекта, не расстраивайтесь. Это можно сделать в любой момент: сейчас, завтра, на следующей неделе или через месяц. Наш контракт с аудиторией газеты — бессрочный!

Ваша редакция